Một năm từ "tân binh" đến vị trí số 1 châu Á

Chỉ trong hai ngày 21 - 22.9.2026, Sun PhuQuoc Airways liên tiếp đón tàu bay thứ 20 và 21. Đáng chú ý, chiếc Airbus A330 thân rộng đầu tiên thuộc sở hữu của hãng không chỉ bổ sung thêm một tàu bay vào đội hình, mà còn đánh dấu bước chuyển từ mạng bay khu vực sang giai đoạn chuẩn bị cho những hành trình xa hơn.

Cũng trong tháng 9, Sun PhuQuoc Airways được Skytrax vinh danh "Hãng hàng không nghỉ dưỡng tốt nhất châu Á 2026", đứng thứ 99 trong Top 100 hãng hàng không tốt nhất thế giới và thứ 5 trong danh sách những hãng hàng không tiến bộ nhất toàn cầu. Chuỗi thành tích xuất hiện ngay trước thời điểm hãng tròn một năm ra mắt, tạo nên hành trình hiếm thấy đối với một thương hiệu hàng không còn rất trẻ.

Sun PhuQuoc Airways 'đôi cánh' của cực tăng trưởng mới Phú Quốc

Hành trình ấy bắt đầu ngày 13.6.2025, khi Sun PhuQuoc Airways được cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không. Chưa đầy hai tháng sau, chiếc Airbus A321NX đầu tiên đã hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Đến ngày 25.9, hãng được cấp đồng thời Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay và Giấy chứng nhận Tổ chức huấn luyện hàng không, hoàn tất những điều kiện quan trọng để bước vào khai thác thương mại.

Ngày 15.10.2025, Sun PhuQuoc Airways chính thức ra mắt và ngày 1.11 cùng năm, chuyến bay thương mại đầu tiên cất cánh. Chỉ hơn hai tháng sau, hãng được phê chuẩn Tổ chức bảo dưỡng tàu bay, đồng thời từng bước mở rộng năng định huấn luyện kỹ thuật cho nhân sự và các dòng A320/A321. Đây là những nền tảng thường cần thời gian dài để xây dựng nhưng đã được hãng triển khai liên tiếp ngay trong những tháng đầu hoạt động.

Tháng 2.2026, Sun PhuQuoc Airways ký thỏa thuận mua 40 tàu bay Boeing 787-9 Dreamliner, đặt nền móng cho kế hoạch phát triển mạng bay đường dài. Tháng 3, hãng khai trương Sun Executive Lounge tại Nội Bài và đường bay quốc tế đầu tiên Phú Quốc - Đài Bắc; một tháng sau, phòng chờ Sun Executive Lounge tại Phú Quốc tiếp tục được đưa vào hoạt động. Từ cuối tháng 6 đến hết tháng 8, đội bay tăng từ 11 lên 19 chiếc, trước khi chạm mốc 21 tàu vào tháng 9.

Đội bay 21 tàu, mạng lưới kết nối 7 thị trường quốc tế và ba vị trí được Skytrax ghi nhận đều là những dấu mốc đáng chú ý. Khi tất cả cùng được xác lập trong chưa đầy một năm, Sun PhuQuoc Airways cho thấy tốc độ phát triển hiếm có trong ngành hàng không, lĩnh vực vốn đòi hỏi thời gian dài để xây dựng đội tàu, mạng bay, năng lực kỹ thuật, nguồn nhân lực và uy tín dịch vụ.

Nổi bật nhất là vị trí số 1 châu Á trong phân khúc hàng không nghỉ dưỡng. World Airline Awards của Skytrax được xây dựng từ đánh giá của hành khách thuộc hơn 100 quốc tịch đối với hơn 300 hãng bay, trên toàn bộ hành trình từ đặt vé, làm thủ tục, phòng chờ và lên tàu đến ghế ngồi, khoang khách, suất ăn, giải trí, Wi-Fi, thái độ phục vụ và giao nhận hành lý.

Trong phân khúc vốn ghi dấu nhiều thương hiệu lâu năm như Air Transat, SunExpress, TUI Airways, Condor hay Edelweiss Air, việc một đại diện Việt Nam được vinh danh tốt nhất châu Á ngay trong lần đầu góp mặt cho thấy lựa chọn định vị của Sun PhuQuoc Airways đã bước đầu tạo được khác biệt. Việc lọt Top 100 hãng hàng không tốt nhất thế giới và đứng thứ 5 trong nhóm tiến bộ nhất toàn cầu bổ sung thêm những chỉ dấu quốc tế cho một năm phát triển có thể xem là "vô tiền khoáng hậu" về tốc độ của hãng.

Ngay từ khi ra đời, Sun PhuQuoc Airways không định vị mình đơn thuần là một đơn vị vận chuyển hành khách. Mô hình "Resort in the Sky - Nghỉ dưỡng trên không" được xây dựng với mục tiêu đưa kỳ nghỉ bắt đầu từ lúc hành khách làm thủ tục, bước vào phòng chờ và lên máy bay, thay vì chờ tới khi đặt chân đến khu nghỉ dưỡng.

Triết lý ấy được triển khai qua hệ thống Sun Executive Lounge, không gian khoang khách, phong cách phục vụ cùng đội ngũ tiếp viên được đào tạo như những "đại sứ" của văn hóa hiếu khách. Cử chỉ chào với hai tay tạo hình trái tim, sự quan tâm dành cho người cao tuổi, gia đình có trẻ nhỏ hay những món quà trong các dịp đặc biệt đều trở thành một phần nhận diện của hãng. Đây là những chi tiết tưởng như nhỏ nhưng có ý nghĩa trong một thị trường mà đội tàu và mạng bay có thể được mở rộng bằng nguồn lực đầu tư, còn bản sắc dịch vụ chỉ có thể hình thành qua trải nghiệm thực tế.

Những đường bay mở rộng không gian cho một cực tăng trưởng mới

Sau gần một năm, tốc độ phát triển của Sun PhuQuoc Airways không chỉ được thể hiện qua các giải thưởng mà còn ở quy mô đội tàu và mạng đường bay. Chỉ trong hơn hai tháng, từ cuối tháng 6 đến hết tháng 8.2026, đội bay của hãng tăng từ 11 lên 19 chiếc, trước khi đón thêm Airbus A321LR mang số hiệu VN-A926 và chiếc Airbus A330 đầu tiên vào tháng 9.

Đến cuối năm 2026, đội bay của hãng dự kiến đạt 33 tàu, gồm 28 tàu thân hẹp Airbus A320/A321 và 5 tàu thân rộng Airbus A330. Các dòng A320 và A321 tiếp tục giữ vai trò chủ lực trên những đường bay ngắn và trung bình; A321LR bổ sung khả năng khai thác các chặng xa hơn bằng tàu thân hẹp, trong khi A330 mang lại sức chở lớn, không gian dịch vụ rộng và năng lực phục vụ những hành trình dài.

Cấu trúc này cho phép hãng lựa chọn loại tàu phù hợp với từng đường bay, thay vì áp dụng một mô hình khai thác đồng nhất. Đây là yếu tố quan trọng với một hãng lấy điểm đến làm trung tâm, bởi việc mở đường bay mới phải cân bằng giữa dung lượng thị trường, tần suất, mùa vụ và hiệu quả vận hành.

Sun PhuQuoc Airways được Skytrax vinh danh “Hãng hàng không nghỉ dưỡng tốt nhất châu Á 2026”

Từ Phú Quốc, Sun PhuQuoc Airways đã mở rộng mạng bay nội địa tới Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Hải Phòng và nhiều trung tâm kinh tế, du lịch. Cấu trúc mạng bay không chỉ đưa khách đến đảo Ngọc mà còn từng bước hình thành các trục liên kết giữa những điểm đến lớn, tạo điều kiện phát triển hành trình đa điểm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách.

Ở thị trường quốc tế, hãng đã kết nối Phú Quốc với Đài Bắc, Seoul, Hong Kong, Thành Đô, Singapore, Bangkok và Kuala Lumpur. Mỗi đường bay thẳng giúp đảo giảm sự phụ thuộc vào các điểm trung chuyển truyền thống, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận những thị trường nguồn khách mới. Đường bay Phú Quốc - Thành Đô đưa đảo Ngọc tới gần hơn với một thị trường đông dân của Trung Quốc, trong khi các kết nối với Singapore, Hong Kong và Bangkok bổ sung lựa chọn dịch vụ đầy đủ cho nhóm khách có nhu cầu nghỉ dưỡng chất lượng cao.

Những kết nối ấy càng có ý nghĩa khi Phú Quốc đang bước vào một giai đoạn phát triển mới. Theo định hướng của Nghị quyết 26-NQ/TW, Phú Quốc được xác định là một cực tăng trưởng mới mang tầm vóc khu vực và quốc tế. Điều này đặt đảo Ngọc trước yêu cầu lớn hơn nhiều so với vai trò của một điểm nghỉ dưỡng: Phú Quốc cần được kết nối sâu hơn với các trung tâm kinh tế, du lịch và thương mại của thế giới, đồng thời có đủ năng lực tiếp nhận những dòng khách, dòng vốn và hoạt động giao lưu quốc tế ngày càng lớn.

Một cực tăng trưởng không chỉ được hình thành bởi các dự án đầu tư hay công trình quy mô lớn, mà còn cần khả năng kết nối đủ rộng để thu hút và luân chuyển hiệu quả các nguồn lực về con người, thương mại, đầu tư, công nghệ và tri thức. Với một đô thị đảo nằm cách biệt về địa lý, hàng không chính là loại hình hạ tầng có khả năng mở rộng nhanh nhất không gian phát triển ấy.

Mỗi đường bay thẳng mới không chỉ rút ngắn hành trình của du khách mà còn đưa Phú Quốc tới gần hơn với một thị trường tiêu dùng, một trung tâm kinh tế và một nguồn lực tăng trưởng mới. Vì thế, kế hoạch mở rộng của Sun PhuQuoc Airways tới Kazakhstan, Nga, Nhật Bản, Australia và xa hơn là một số thị trường châu Âu mang ý nghĩa lớn hơn việc bổ sung điểm đến vào bản đồ bay. Đó là quá trình hình thành những "hành lang trên không", giúp Phú Quốc tiếp cận trực tiếp các thị trường nguồn và tạo dựng các dòng khách quốc tế ổn định hơn.

Trong chiến lược dài hạn, thỏa thuận mua 40 tàu bay Boeing 787-9 Dreamliner trị giá khoảng 22,5 tỉ USD cho thấy hãng đã chuẩn bị cho một bán kính kết nối xa hơn. Với tầm bay trên 14.000 km, dòng tàu bay thân rộng thế hệ mới này sẽ tạo nền tảng để Sun PhuQuoc Airways hướng tới các đường bay thẳng kết nối Phú Quốc với châu Âu, Australia, Trung Đông và những thị trường xuyên lục địa khác khi bắt đầu được bàn giao.

Cấu trúc đội tàu thể hiện một lộ trình khá rõ ràng: A320/A321 xây dựng mạng kết nối trong nước và khu vực, A330 mở những thị trường tầm trung và tầm xa trong giai đoạn trước mắt, còn Boeing 787-9 chuẩn bị cho mạng bay xuyên lục địa. Mục tiêu đạt 100 tàu bay vào năm 2030 và 200 tàu vào năm 2035 vì thế không chỉ thể hiện kế hoạch mở rộng của một hãng hàng không, mà còn cho thấy sự chuẩn bị năng lực kết nối cho một Phú Quốc có quy mô và vai trò lớn hơn trong tương lai.

Năng lực này càng trở nên cần thiết khi Phú Quốc chuẩn bị đăng cai APEC 2027, dự kiến đón khoảng 10.000 - 12.000 đại biểu, doanh nhân cùng lãnh đạo của 21 nền kinh tế. Sự kiện không chỉ tạo ra nhu cầu vận chuyển lớn trong một thời điểm mà còn mở cơ hội để đảo Ngọc giới thiệu diện mạo mới với giới lãnh đạo, nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp và truyền thông quốc tế.

Các đường bay trực tiếp vì thế không chỉ phục vụ một sự kiện đối ngoại quan trọng, mà còn là điều kiện để Phú Quốc chuyển sức hút sau APEC thành dòng khách, dòng vốn và cơ hội hợp tác dài hạn. Trong tám tháng đầu năm 2026, đảo đã đón khoảng 7,8 triệu lượt khách, tăng 30,1% so với cùng kỳ và hoàn thành 92% mục tiêu cả năm. Khi sức hút của điểm đến tiếp tục gia tăng, khả năng tiếp cận thuận tiện sẽ quyết định việc sự quan tâm của thị trường có thể chuyển thành những dòng khách thực tế và ổn định hay không.

Kiến trúc cảnh quan nhà ga T2 Cảng HKQT Phú Quốc

Sun Group và chiến lược đầu tư vào cả "đường đến" lẫn "lý do để đến"

Tốc độ phát triển của Sun PhuQuoc Airways khó có thể được lý giải nếu tách hãng khỏi hệ sinh thái của Sun Group. Sau gần hai thập kỷ kiến tạo các khu nghỉ dưỡng, công viên giải trí và công trình biểu tượng, tập đoàn tiếp tục đầu tư vào năng lực kết nối – yếu tố quyết định khả năng đưa du khách từ các thị trường nguồn tới điểm đến.

Vai trò của Sun Group vì thế không dừng ở việc đầu tư một hãng hàng không. Tập đoàn đang tham gia đồng thời vào ba mắt xích quan trọng: Sun PhuQuoc Airways mở đường đưa khách tới; Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc nâng cao năng lực tiếp nhận; còn hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng, cáp treo, show diễn, ẩm thực và kinh tế đêm tạo nên lý do để du khách ở lại và chi tiêu.

Có thể nói, Sun Group đang đầu tư đồng thời vào cả "đường đến" và "lý do để đến" của Phú Quốc.

Đó cũng là cách Sun Group góp phần đưa Phú Quốc tiến gần hơn tới vị thế một cực tăng trưởng mới mang tầm vóc khu vực và quốc tế.

Sun PhuQuoc Airways cũng là hãng hàng không hiếm hoi không mang tên một quốc gia hay một thành phố lớn, mà mang tên một hòn đảo. Phú Quốc vừa là trung tâm mạng bay, vừa là câu chuyện xuyên suốt của thương hiệu: đưa tinh thần nghỉ dưỡng của đảo Ngọc lên không trung và đưa điểm đến này tới gần hơn với du khách toàn cầu. Bởi vậy, vị trí số 1 châu Á không chỉ là thành tích về dịch vụ mà còn cho thấy mô hình hãng hàng không gắn trực tiếp với một điểm đến, hướng phát triển còn tương đối mới tại Việt Nam đã bắt đầu được thị trường quốc tế ghi nhận.