Súng nổ khi thượng nghị sĩ Philippines bị ICC truy nã lẩn trốn lệnh bắt
Video Thế giới

La Vi
14/05/2026 13:36 GMT+7

Tiếng súng nổ ra tại Thượng viện Philippines hôm 13.5 và mọi người hoảng loạn tìm chỗ trú ẩn sau khi một chính trị gia cấp cao bị Tòa án Hình sự Quốc tế truy nã tuyên bố ông sắp bị bắt và lực lượng an ninh tiến vào tòa nhà.

Nhiều người chạy đi tìm chỗ ẩn nấp khi tiếng súng vang lên bên trong Thượng viện Philippines hôm 14.5.

Cảnh hỗn loạn xảy ra khi thượng nghị sĩ Ronald dela Rosa kêu gọi người dân xuống đường để ngăn chặn lệnh bắt giữ ông, mà ông cho là điều sắp xảy ra.

Trong một video đăng trên Facebook, ông nói: "Đừng để thêm một người Philippines nào bị đưa đến The Hague".

Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) hôm 11.5 đã công bố lệnh bắt giữ ông dela Rosa với cáo buộc tội ác chống lại loài người. Ông đã ẩn náu tại văn phòng Thượng viện của mình kể từ đó.

Cựu cảnh sát trưởng này từng là người thực thi chính trong cuộc chiến chống ma túy đẫm máu của cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ông Duterte cũng bị ICC cáo buộc tội ác chống lại loài người, và đang chờ xét xử tại ICC sau khi bị Philippines giao nộp vào năm ngoái.

Ông dela Rosa đã phủ nhận có liên quan đến các vụ giết người bất hợp pháp.

Lực lượng thực thi pháp luật có vũ trang đã được nhìn thấy bên trong Thượng viện sau tiếng súng. Bộ trưởng Nội vụ Jonvic Remulla xác nhận họ vẫn đang cố gắng xác minh ai đã bắn.

Ông Remulla cho biết: "Chưa có báo cáo về thương vong nào, và tôi đến đây không phải để bắt Thượng nghị sĩ [dela Rosa], trên thực tế tôi đến đây để bảo vệ ông ấy".

Thượng nghị sĩ Philippines Ronald dela Rosa tại Thượng viện ở thành phố Pasay, Metro Manila, Philippines hôm 13.5

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr cho biết Cảnh sát Quốc gia Philippines và Thượng viện sẽ điều tra những gì đã xảy ra.

Ông dela Rosa từng là cấp phó hàng đầu của cựu Tổng thống Duterte và lãnh đạo một cuộc trấn áp khốc liệt trong đó hàng nghìn người bị cáo buộc buôn bán ma túy đã thiệt mạng. Các tổ chức nhân quyền cáo buộc cảnh sát tiến hành hệ thống các vụ giết người và che đậy. Cảnh sát bác bỏ các cáo buộc và nói rằng hơn 6.000 người thiệt mạng trong các chiến dịch chống ma túy đều có vũ trang và chống trả khi bị bắt.

Một lượng lớn cảnh sát đã được nhìn thấy bảo vệ Thượng viện trong suốt ngày 13.4 khi người biểu tình tập trung, một số kêu gọi bắt giữ ông dela Rosa.

