Sunshine Group góp 2,5 tỉ đồng cùng Quỹ Tấm lòng Việt hỗ trợ người dân vùng lũ

Nhịp cầu sẻ chia giữa những ngày gian khó

Những ngày qua, hai cơn bão liên tiếp đổ bộ đã gây ra những thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh miền Trung và miền núi phía Bắc. Theo thống kê, mưa lũ sau bão số 11 đã khiến 18 người thiệt mạng và mất tích, gần 1.800 ngôi nhà bị sập đổ, 240.000 hộ dân chìm trong biển nước và hơn 1.500 điểm trường thiệt hại nghiêm trọng.

Trước những mất mát lớn, tối 15.10.2025, chương trình đặc biệt ‘Nghĩa đồng bào - Hướng về người dân vùng bão lũ’ do Quỹ Tấm lòng Việt và Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức đã trở thành nhịp cầu kết nối hàng triệu trái tim Việt cùng hướng về vùng tâm bão nơi những mất mát vẫn còn hiện hữu mỗi ngày.

Hòa chung tinh thần sẻ chia ấy, Sunshine Group đã ủng hộ 2,5 tỷ đồng để cùng Quỹ Tấm lòng Việt hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

Sunshine Group quyên góp 2,5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng thiên tai thông qua Quỹ Tấm lòng Việt của Đài Truyền hình Việt Nam

Chia sẻ về hoạt động này, đại diện lãnh đạo Sunshine Group cho biết: ‘Ngay khi biết được thông tin mưa lũ phức tạp, Ban lãnh đạo Tập đoàn đã phát động quyên góp trong toàn thể đội ngũ cán bộ, nhân viên, đồng thời trích lập doanh thu các phiên livestream NobleGo để đồng hành cùng chương trình ‘Nghĩa đồng bào’ và Quỹ Tấm lòng Việt. Chúng tôi mong rằng, sự ủng hộ này sẽ góp một phần nhỏ làm vơi đi những khó khăn mà bà con vùng lũ đang phải gánh chịu. Rất mong bà con sớm vượt qua giai đoạn khó khăn để ổn định cuộc sống trong thời gian ngắn nhất’.

Ngay trong đêm phát sóng, chương trình đã tiếp nhận hơn 12 tỷ đồng bao gồm tiền mặt, quà tặng quy đổi và hàng trăm tấn hàng hóa, thuốc men… Đây sẽ là nguồn lực quý báu để Quỹ Tấm lòng Việt, Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam cùng các lực lượng chức năng đưa đến những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề như Thái Nguyên, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lào Cai, Phú Thọ, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị… trong thời gian tới.

Triết lý kinh doanh gắn liền với tinh thần tương thân tương ái

Là một tập đoàn kinh tế đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực trọng điểm như bất động sản, công nghệ, tài chính, xây dựng, giáo dục, thương mại và dịch vụ, đối với Sunshine Group, hành trình kiến tạo giá trị không chỉ dừng lại ở những công trình, dự án hay sản phẩm, mà còn được lan tỏa qua những hành động nhân văn, sẻ chia với cộng đồng một cách bền bỉ và nhất quán.

Từ tháng 7.2025, Sunshine Group đã cam kết trích lập 500 triệu đồng từ mỗi phiên livestream đặt giá mua nhà trên Noble App để đồng hành cùng các chương trình thiện nguyện của VTV. Sau 29 phiên livestream, tổng số tiền Tập đoàn đóng góp cho các hoạt động thiện nguyện đã đạt 14,5 tỷ đồng, trong đó có 2 tỷ đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ, 12 tỷ đồng đồng hành cùng chương trình ‘Cặp lá yêu thương’ xây dựng hơn 30 mái ấm mới và 3 điểm trường, trao học bổng cho nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước …

Với 29 phiên livestream thành công, Sunshine Group đã đóng góp 14,5 tỷ, đồng hành cùng các chương trình thiện nguyện của Đài Truyền hình Việt Nam

Bên cạnh đó, Sunshine Group và các đơn vị thành viên cũng thường xuyên triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, y tế và hỗ trợ cộng đồng. Trong giai đoạn dịch Covid-19, Tập đoàn đã ủng hộ hàng chục tỷ đồng tiền mặt và thiết bị y tế cho Hà Nội, Bắc Giang và nhiều địa phương khác; đồng hành cùng đồng bào miền Trung vượt qua thiên tai; tri ân người có công; tổ chức các chương trình thiện nguyện dành cho trẻ em vùng cao, người già neo đơn; tài trợ trang thiết bị giáo dục cho các điểm trường khó khăn tại Lào Cai, Điện Biên, Thanh Hóa…

Ngay từ đầu năm 2025, Tập đoàn đã đóng góp gần 20.000 tỉ đồng cho ngân sách Nhà nước. Với việc triển khai một loạt dự án có tổng mức đầu tư lên tới hàng chục tỷ USD, Sunshine Group đặt mục tiêu thuộc Top các Tập đoàn có nhiều đóng góp cho GDP, tạo ra hàng ngàn công ăn việc làm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đi đôi với ổn định đời sống xã hội, đồng hành cùng mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.