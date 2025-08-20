Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn cần biết

Suntory PepsiCo Việt Nam được trao các hạng mục giải thưởng tại HR Asia Awards 2025

Nguồn: Suntory PepsiCo Việt Nam
20/08/2025 15:30 GMT+7

Suntory PepsiCo Việt Nam vừa được trao danh hiệu “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” (Best Companies to Work for in Asia) tại giải thưởng HR Asia Awards 2025.

Suntory PepsiCo Việt Nam được trao các hạng mục giải thưởng tại HR Asia Awards 2025 - Ảnh 1.

Suntory PepsiCo Việt Nam chiến thắng ở các hạng mục giải thưởng của HR Asia Award 2025

Đặc biệt, công ty được trao các hạng mục giải thưởng của HR Asia Awards như "Quan tâm chăm sóc nhân viên tuyệt vời" (3 năm liên tiếp), "Chính sách đa dạng, bình đẳng và hòa nhập nổi bật" (2 năm liên tiếp), "Môi trường làm việc bền vững" (2 năm liên tiếp) và "Dẫn đầu công nghệ".

Hơn 30 năm hoạt động tại Việt Nam, Suntory PepsiCo đi đầu thị trường nước giải khát, đã và đang tạo việc làm cho hơn 2.800 lao động trực tiếp, mở rộng sản xuất kinh doanh trên cả nước và triển khai chiến lược phát triển bền vững, tạo tác động tích cực cho môi trường và cộng đồng.

Ông Nguyễn Hiếu Trường An, Phó tổng giám đốc cấp cao phụ trách nhân sự tại Suntory PepsiCo Việt Nam, cho biết việc được vinh danh ở tất cả hạng mục giải thưởng HR Asia năm nay vừa khẳng định vị thế dẫn đầu của công ty trong ngành nước giải khát Việt Nam, vừa minh chứng cho cam kết lâu dài và bền vững trong kiến tạo môi trường làm việc toàn diện, nuôi dưỡng nhân tài và đóng góp tích cực cho cộng đồng. Đây là động lực để công ty tiếp tục xây dựng môi trường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho Việt Nam và khu vực.

