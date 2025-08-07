Suối Tiên: 30 năm từ trại nuôi trăn đến khu du lịch văn hóa Việt nổi tiếng

Thành công ấy không chỉ đến từ quy mô đầu tư hay sự phát triển của ngành du lịch, mà còn bắt nguồn từ chiến lược gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đổi mới sáng tạo để bắt kịp xu hướng thời đại.

Từ lâm trại nuôi trăn đến thương hiệu du lịch vững mạnh

Khởi nguồn là một lâm trại nuôi trăn rộng 6.600m² phục vụ xuất khẩu da và hàng thủ công mỹ nghệ, Suối Tiên từng bước chuyển mình thành khu du lịch, rồi phát triển thành tổ hợp giải trí - văn hóa toàn diện.

Hình ảnh cổng Suối Tiên những năm 2000, gắn liền ký ức tuổi thơ của hàng triệu du khách

Ngày 2.9.1995, Suối Tiên chính thức mở cửa đón khách với sự đầu tư đồng bộ toàn diện về cảnh quan, công trình vui chơi giải trí sẵn sàng đáp ứng nhu cầu vui chơi - giải trí của mọi lứa tuổi.

Với nhiều thế hệ người Việt, Suối Tiên đã trở thành "một phần tuổi thơ". Những chuyến đi gia đình, những mùa hè rộn ràng lễ hội đã trở thành ký ức đẹp trong lòng hàng triệu du khách.

Hành trình 30 năm xây dựng và phát triển, Suối Tiên đã thành công xây dựng một "di sản giải trí" đậm bản sắc Việt quy mô hơn 105ha, hơn 150 công trình vui chơi giải trí và đón hơn 5 triệu lượt khách/năm. Nhiều công trình được các tổ chức trong và ngoài nước ghi nhận, xếp hạng trong top điểm đến giải trí hàng đầu khu vực.

Bản sắc văn hóa - Nền tảng làm nên khác biệt

Ngay từ những ngày đầu, Người sáng lập khu du lịch Suối Tiên - Anh hùng lao động Đinh Văn Vui đã chọn con đường khác biệt: lấy bản sắc văn hóa Việt làm cốt lõi. Không gian kiến trúc, cảnh quan và các chương trình nghệ thuật đều gắn liền với truyền thuyết, lịch sử và những nhân vật nổi tiếng như Lạc Long Quân - Âu Cơ, Hai Bà Trưng, Sơn Tinh - Thủy Tinh…

Show Sơn Tinh - Thủy Tinh: Sức hút hơn 20 năm đưa huyền thoại dân gian đến gần nhiều thế hệ du khách

Giữa nhịp phát triển sôi động của ngành du lịch, Suối Tiên vẫn kiên định với hướng đi "trở về cội nguồn văn hóa dân tộc", xây dựng hình ảnh công viên văn hóa đậm hồn Việt, khơi gợi niềm tự hào dân tộc. Quan trọng hơn, các giá trị truyền thống không bị cũ kỹ hóa mà được làm mới bằng công nghệ hiện đại, biến những hình tượng văn hóa trở nên sinh động, hấp dẫn hơn với du khách, đặc biệt là giới trẻ.

Không gian ngập tràn niềm tự hào dân tộc tại giỗ tổ Hùng Vương 2025, quy tụ hơn 1.000 người mặc Việt phục

Lễ hội mùa xuân đón năm mới, Lễ hội trái cây Nam bộ, Lễ dâng y Kathina… tổ chức định kỳ hàng năm cũng được nâng tầm với nhiều hình thức sáng tạo, vừa giữ trọn tinh thần truyền thống, vừa mang đến trải nghiệm giàu tính giải trí và gắn kết cộng đồng.

Lan tỏa giá trị Việt - Viết tiếp câu chuyện giải trí thời đại mới

Trên nền tảng những giá trị truyền thống đã làm nên tên tuổi, Suối Tiên không ngừng đầu tư các công trình hiện đại, kết hợp hài hòa yếu tố văn hóa với xu hướng giải trí mới, tạo nên những trải nghiệm vừa quen thuộc vừa đầy mới mẻ cho du khách.

VR Game - Khu trò chơi công nghệ thực tế ảo hiện đại được du khách trẻ yêu thích

Công nghệ hiện đại được ứng dụng mạnh mẽ với trò chơi VR Game - thực tế ảo, khu chiếu phim 12D, hệ thống wifi free nâng cao tiện ích cho du khách. Hệ thống trò chơi đa dạng hóa, phục vụ mọi lứa tuổi - từ các hoạt động thư giãn như Massage cá, khám phá thiên nhiên hoang dã tại Vương quốc cá sấu, đến những thử thách đầy phấn khích như lâu đài pháp thuật, đu dây qua hồ, thuyền rồng hay đĩa bay hành tinh lạ.

Du khách tận hưởng không gian xanh mát lành, trải nghiệm hái và thưởng thức nho mẫu đơn Nhật Bản tại Suối Tiên Farm

Hướng đến phát triển bền vững, Suối Tiên đẩy mạnh mô hình du lịch nông nghiệp xanh Suối Tiên Farm, mang du khách đến gần hơn với thiên nhiên, tìm hiểu nông nghiệp công nghệ cao cùng nhiều trải nghiệm hấp dẫn.

Hệ thống nhà hàng ẩm thực đa dạng từ món Việt đến Á - Âu sẵn sàng đáp ứng nhu cầu ăn uống ngày càng cao của du khách. Tất cả tạo nên bước chuyển mình toàn diện, đưa Suối Tiên trở thành khu du lịch văn hóa - giải trí hiện đại, thân thiện và đậm đà bản sắc dân tộc.

Đánh dấu cột mốc 30 năm hình thành và phát triển, Suối Tiên đặc biệt tổ chức sự kiện sinh nhật 30 tuổi vào ngày 2.9.2025, hứa hẹn mang đến chuỗi hoạt động lễ hội hoành tráng, trải nghiệm bất ngờ hấp dẫn. Hãy cùng chờ đón sự kiện này và cùng Suối Tiên viết tiếp câu chuyện 30 năm đầy tự hào!