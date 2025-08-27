Suối Tiên mở cửa đêm lễ 2.9 - Thỏa đam mê, trải nghiệm bất tận

Khu du lịch Suối Tiên mở cửa đón khách vui chơi đêm từ ngày 29.8 - 2.9.2025

Theo đó, Khu du lịch này áp dụng chương trình ưu đãi giảm giá vé cổng tới 50% trong ngày 2.9 cho 3.000 du khách đến sớm nhất: chỉ 40.000 đồng cho trẻ em (giá gốc 80.000 đồng) và 80.000 đồng cho người lớn (giá gốc 150.000 đồng).

Show nghệ thuật thực cảnh đêm mãn nhãn

Điểm nhấn nổi bật là show nghệ thuật thực cảnh trên sân khấu nước với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và quy tụ gần 100 diễn viên chuyên nghiệp. Show diễn tái hiện hành trình Suối Tiên khởi nguồn từ miền đất hoang sơ đến thương hiệu du lịch nổi tiếng, khắc họa sống động văn hóa Nam Bộ qua những màn trình diễn công phu, hòa quyện công nghệ âm thanh - ánh sáng hiện đại.

Show nghệ thuật tri ân diễn ra vào 18 giờ từ ngày 29.8, đặc biệt vào đêm ngày 1 và ngày 2.9

Mỗi tiết mục là một lát cắt giàu cảm xúc trong hành trình "Văn hóa hội tụ - Di sản giao hòa - Nâng tầm bản sắc", đưa khán giả đắm chìm trong không gian lung linh, nơi di sản và hiện đại gặp gỡ, để lại dư âm khó quên. Đây không chỉ là bữa tiệc nghệ thuật mãn nhãn, mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi đến hàng triệu du khách đã đồng hành cùng Suối Tiên suốt ba thập kỷ qua.

Không gian giải trí đêm sôi động, cuốn hút

Khám phá Kỳ Lân cung buổi tối - Hoạt động không thể bỏ qua cho những ai thích cảm giác mạnh

Suối Tiên mở cửa hoạt động đêm từ ngày 29.8 đến ngày 2.9, mang đến không gian giải trí rực rỡ và sôi động. Dọc tuyến đường chính, du khách sẽ được đắm chìm trong những màn Fire Dance, DJ Set và LED Dance ấn tượng, tạo nên bầu không khí lễ hội ngập tràn ánh sáng lung linh. Bên cạnh đó, các trải nghiệm độc đáo như khám phá Kỳ Lân Cung 18 tầng địa ngục, câu cá sấu về đêm, khu trò chơi trẻ em hấp dẫn và phố ẩm thực quy tụ đa dạng món ăn hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc vui chơi, thư giãn trọn vẹn cho mọi thành viên trong gia đình.

Triển lãm Suối Tiên 30 năm - Miền huyền thoại sống

Du thuyền thiên nga ở Hồ Lạc Cảnh thu hút du khách cả ngày và đêm

Không gian triển lãm "Suối Tiên 30 năm - Miền huyền thoại sống" được thiết kế như một hành trình giàu cảm xúc, khơi dậy những giá trị Việt, thắp sáng ký ức và viết tiếp một chương sử thi mới cho mai sau. Tại đây, du khách sẽ được trải nghiệm nhập vai và check-in cùng các nhân vật huyền thoại qua công nghệ hiện đại, như lạc bước vào thế giới cổ tích giữa đời thực, nơi quá khứ và hiện tại giao hòa, để mỗi người hóa thân thành một phần sống động của câu chuyện Suối Tiên 30 năm.

Đa sắc màu tuần lễ hội mừng sinh nhật Suối Tiên 30 tuổi

Song song, tuần lễ hội mừng sinh nhật Suối Tiên 30 tuổi diễn ra từ ngày 29.8 đến 2.9.2025 sẽ phủ khắp công viên một bầu không khí lễ hội rực rỡ. Du khách có thể bắt gặp hình ảnh của chính mình và gia đình tại Suối Tiên những năm 1990, 2000 - Những khoảnh khắc gắn liền với ký ức một thời tại mini triển lãm "Xuyên không về quá khứ".

Show diễu hành "30 năm hành trình - Chuyện cổ tích Suối Tiên"

Trải nghiệm văn hóa và cổ tích với show diễu hành "30 năm hành trình - Chuyện cổ tích Suối Tiên", nơi những nhân vật huyền thoại bước ra đời thực trong sắc màu, âm nhạc và ánh sáng hoành tráng. Cùng nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc như Sơn Tinh Thủy Tinh, Múa lửa, Chú hề ảo thuật dí… mỗi tiết mục đều được dàn dựng công phu, hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc ấn tượng khó quên.

Suối Tiên 30 năm - Nơi lưu giữ ký ức, kết nối yêu thương và mang đến niềm vui cho hàng triệu trái tim Việt. Dịp lễ 2.9 năm nay, hãy cùng gia đình và bạn bè đến Suối Tiên để hòa mình vào không gian lễ hội rực rỡ và tạo nên những khoảnh khắc trọn vẹn không thể quên.

Khu Du Lịch Văn Hóa Suối Tiên