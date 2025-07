‘Supeman’, ‘Jurassic World Rebirth’, ‘Lilo&Stitch’, ‘F1’ giúp mùa phim hè bội thu

Con số doanh thu của Superman bao gồm 95 triệu USD ở nước ngoài và 122 triệu USD tại Bắc Mỹ. "Bộ phim từ truyện tranh này luôn được coi là nhân vật và câu chuyện đặc trưng của nước Mỹ", David A. Gross, người điều hành Công ty tư vấn phim ảnh FranchiseRe, nhận định.

David Corenswet (vai Superman) và Rachel Brosnahan (Lois Lane) trong Superman ẢNH: CJ CGV

Superman do James Gunn đạo diễn, với sự diễn xuất chính của David Corenswet (vai Superman) và Rachel Brosnahan (Lois Lane). Trong phim, người anh hùng Superman đang cố gắng chứng minh với thế giới rằng anh đang chiến đấu vì điều tốt đẹp sau khi tỉ phú công nghệ độc ác Lex Luthor (Nicholas Hoult) cố gắng tác động đến dư luận chống lại anh.

Tại Việt Nam, Superman đang dẫn đầu doanh thu phòng vé với 12,4 tỉ đồng, vượt qua Ma xưởng mía, Điều ước cuối cùng và Thế giới khủng long: Tái sinh (Jurassic World Rebirth).

Superman thiết lập lại Vũ trụ DC

Bộ phim có kinh phí 225 triệu USD đánh dấu một sự tái thiết quan trọng trong Vũ trụ DC do Warner Bros. hậu thuẫn. Sau khi hàng loạt phim siêu anh hùng gần đây nhất của hãng này thất bại thảm hại là The Flash, Aquaman and the Lost Kingdom…, James Gunn cùng Peter Safran được thuê vào năm 2022 để đại tu DC Studios. Họ đã vạch ra kế hoạch 10 năm về các câu chuyện liên kết, các phần phim phụ, bao gồm Supergirl và Clayface vào năm 2026.

Đứng thứ hai trên bảng xếp hạng quốc tế là Jurassic World Rebirth của Universal đã thu về 68 triệu USD từ 82 thị trường nước ngoài, nâng tổng doanh thu quốc tế của cuộc phiêu lưu với khủng long lên 297 triệu USD. Jurassic World Rebirth tái khởi động thương hiệu đã tồn tại hàng thập kỷ với sự tham gia của Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Mahershala Ali... vượt qua cột mốc 500 triệu USD, chính xác là 529 triệu USD tính đến nay.

Scarlett Johansson và Jonathan Bailey trong phim Jurassic World Rebirth ẢNH: CJ CGV

Vị trí thứ ba thuộc về F1: The Movie - bộ phim đua xe của Apple Studios với sự tham gia của Brad Pitt, thu thêm 38,5 triệu USD ở thị trường quốc tế và 51,5 triệu USD tại Bắc Mỹ, đang tiến gần đến mốc 400 triệu USD trên toàn thế giới một cách ấn tượng. Doanh thu hiện đạt 257 triệu USD ở thị trường quốc tế và 393 triệu USD trên toàn cầu, củng cố vị thế là bộ phim có doanh thu cao nhất của Apple cho đến nay.

Lilo & Stitch của Disney chỉ còn cách kỷ lục trở thành bộ phim đầu tiên đạt doanh thu tỉ USD trong năm nay một chút nữa. Phiên bản làm lại người đóng này đã mang về lợi nhuận khổng lồ, thu 579 triệu USD ở nước ngoài và 994 triệu USD trên toàn cầu sau 8 tuần công chiếu.