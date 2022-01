SUV 7 chỗ năm 2021: Everest hụt hơi, Toyota Fortuner giữ vững ngôi vương

Cuộc đua đến ngôi vương phân khúc SUV 7 chỗ thiết kế khung gầm kiểu body on frame tại Việt Nam năm 2021 vừa đi đến hồi kết với kết quả không có nhiều thay đổi so với những năm trước đây.

Tuy nhiên, trong một năm toàn thị trường ô tô chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, doanh số bán xe SUV 7 chỗ thiết kế khung gầm kiểu body on frame với các mẫu mã hướng đến nhóm khách hàng cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh vận tải… cũng sụt giảm.

Lượng tiêu thụ xe SUV 7 chỗ năm 2021 giảm gần 18%

Trong năm 2021, phân khúc SUV 7 chỗ thiết kế khung gầm kiểu body on frame với phần lớn các mẫu mã được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan đã có nhiều thay đổi. Ngoài việc Toyota Fortuner có thêm bản lắp ráp trong nước. Phân khúc này cũng chứng kiến màn rút lui của Chevrolet Trailblazer sau khi liên tiếp giảm giá để thanh lý hàng tồn kho từ đầu năm. Bên cạnh đó, việc chuyển đổi nhà phân phối cũng khiến Nissan Terra tạm ngừng bán.

Phân khúc SUV 7 chỗ thiết kế khung gầm kiểu body on frame tại Việt Nam từ chỗ khá đa dạng chỉ còn lại 4 lựa chọn trong năm 2021, gồm Toyota Fortuner, Ford Everest, Mitsubishi Pajero Sport và Isuzu mu-X.

Theo số liệu được Thanh Niên tổng hợp từ báo cáo bán hàng của các nhà sản xuất, phân phối tham gia phân khúc này tại Việt Nam. Trong năm 2021, tổng doanh số bán xe SUV 7 chỗ thiết kế khung gầm kiểu body on frame đạt 13.067 xe, giảm 2.807 xe so với năm 2020.

Việc nhiều mẫu xe rút khỏi thị trường cùng với ảnh hưởng của dịch Covid-19 là nguyên nhân chính khiến tổng lượng tiêu thụ xe SUV 7 chỗ thiết kế khung gầm kiểu body on frame tại Việt Nam sụt giảm. Trong đó, ngoại trừ Mitsubishi Pajero Sport vẫn duy trì được đà tăng trưởng, các mẫu xe còn lại trong phân khúc đều sụt giảm doanh số.





Với kiểu dáng, kích thước thiết kế rộng rãi, gầm cao di chuyển linh hoạt, thích nghi địa hình tốt cùng động cơ mạnh mẽ… Các mẫu xe SUV 7 chỗ thiết kế khung gầm kiểu body on frame hướng đến nhóm khách hàng cá nhân, gia đình hay các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải.

Toyota Fortuner – “Vua lại làm vua”

Xuyên suốt năm 2021, phân khúc SUV 7 chỗ thiết kế khung gầm kiểu body on frame tại Việt Nam chứng kiến cuộc đua song mã đầy hấp dẫn giữa Toyota Fortuner, Ford Everest. Hai mẫu xe này liên tục bám đuổi, vượt mặt nhau về doanh số bán hàng qua từng tháng. Đến hết tháng 11.2021, Toyota Fortuner tạm thời nắm lợi thế nhưng cách biệt doanh số với Ford Everest khá mong manh.

Tuy nhiên, bước chạy nước rút trong tháng 12.2021 vừa qua đã định đoạt cục diện. Toyota Fortuner tiếp tục bứt phá với 1.301 xe bán ra để rồi kết thúc năm 2021 với tổng doanh số đạt 6.351 xe, giảm 2.161 xe so với năm 2020. Trong khi đó, Ford Everest với nguồn cung hạn chế cho thấy sự hút hơi khi chỉ bán được 675 xe trong tháng 12. Kết thúc năm 2021, doanh số bán Everest chỉ đạt 5.485 xe, thấp hơn 866 xe so với Toyota Fortuner, đồng thời giảm 417 xe so với năm 2021.

Kết quả này giúp Toyota Fortuner tiếp tục giữ vững ngôi vị xe bán chạy nhất phân khúc SUV 7 chỗ thiết kế khung gầm kiểu body on frame tại Việt Nam năm 2021.

Ở phần còn lại, Mitsubishi Pajero Sport với 1.076 xe bán ra, tăng 170 xe so với năm 2020 là mẫu SUV 7 chỗ duy nhất duy trì được đà tăng trưởng doanh số. Trong khi đó, Isuzu mu-X tiếp tục xếp cuối bảng với doanh số bán hàng đạt 155 xe trong cả năm 2021.

Bước sang năm 2022, phân khúc SUV 7 chỗ thiết kế khung gầm kiểu body on frame tại Việt Nam hứa hẹn sẽ sôi động khi Toyota Fortuner đang nỗ lực để gia tăng lợi thế cạnh tranh, Ford Everest, Isuzu mu-X rục rịch bước sang thế hệ mới. Trong khi đó, Mitsubishi Pajero Sport cũng đã sẵn sàng tung ra bản nâng cấp.