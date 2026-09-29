SUV điện đầu tiên của Bentley có gì thu hút giới nhà giàu?

Bentley vừa bước vào kỷ nguyên điện khí hóa với Torcal - mẫu SUV chạy pin đầu tiên trong lịch sử thương hiệu. Đây cũng là sản phẩm quan trọng trong chiến lược điện hóa của hãng xe Anh Quốc sau thời gian dài điều chỉnh lộ trình phát triển vì nhiều khách hàng trung thành chưa sẵn sàng "rời bỏ" động cơ đốt trong V8, W12.

Bentley Torcal là mẫu SUV thuần điện đầu tiên của thương hiệu xe siêu sang Anh Quốc ẢNH: BENTLEY

Do đó, Torcal không đơn thuần là một mẫu xe điện mới. Bentley phải giải bài toán khó hơn, làm sao thuyết phục nhóm khách đã quen với tiếng động cơ V8, W12, vật liệu thủ công và phong cách sang trọng đặc trưng chuyển sang một mẫu xe chạy hoàn toàn bằng điện.

Xe điện nhưng vẫn phải "ra chất" Bentley

Dù không cần lưới tản nhiệt lớn để làm mát động cơ như xe xăng, Bentley vẫn duy trì khu vực nhận diện đặc trưng ở phần đầu Torcal. Điểm nhấn là cấu trúc Floating Diamond Grille với 76 chi tiết LED hình kim cương được gắn thủ công, vừa tạo hiệu ứng ánh sáng vừa giúp chiếc xe không mất đi dáng vẻ quen thuộc của thương hiệu.

Ngoại hình Torcal vẫn mang hơi hướng một chiếc SUV động cơ đốt trong ẢNH: BENTLEY

Thiết kế tổng thể của Torcal cũng không đi quá xa theo phong cách viễn tưởng thường thấy trên nhiều mẫu xe điện. Bentley vẫn giữ kiểu dáng bề thế, đường nét sang trọng và tỷ lệ thân xe lớn, nhằm giúp khách hàng nhận ra đây là một chiếc Bentley trước khi nghĩ đến chuyện xe sử dụng hệ truyền động điện.

Bên trong, hãng tiếp tục khai thác thế mạnh về vật liệu và hoàn thiện thủ công. Khoang lái sử dụng da, Dinamica, len Merino và gỗ Ombré Walnut by Mulliner. Bên cạnh đó là màn hình OLED cong 12,25 inch, cùng hệ thống ghế có khả năng điều chỉnh nhiệt độ và thay đổi áp lực để hạn chế mệt mỏi khi đi xa.

Những chi tiết này cho thấy Bentley không cố biến Torcal thành một chiếc SUV giàu công nghệ mà vẫn giữ cách tiếp cận quen thuộc của xe siêu sang, đó là khách hàng trả tiền cho vật liệu, độ hoàn thiện và khả năng cá nhân hóa.

Bỏ động cơ V8, W12 nhưng vẫn phải giữ được cảm xúc

Một trong những thay đổi lớn nhất khi chuyển sang xe điện là âm thanh. Torcal không còn tiếng động cơ V8 hay W12, vì vậy Bentley phát triển hệ thống Bentley Dynamic Symphony nhằm tạo cảm xúc vận hành theo một cách khác.

Torcal sử dụng bộ pin dung lượng 113,2 kWh, cho phạm vi hoạt động 600 km ẢNH: BENTLEY

Âm thanh được tổng hợp từ các nhạc cụ thật như trống, viola và guitar bass, sau đó phối lại theo cảm hứng từ động cơ Bentley V8 dung tích 6.75 lít. Hãng không đơn thuần mô phỏng tiếng máy cũ, mà sử dụng âm thanh như một phần của trải nghiệm khi tăng tốc.

Về hiệu năng, Torcal S là phiên bản đáng chú ý nhất với công suất 876 mã lực, mô-men xoắn 1.350 Nm, khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/giờ trong khoảng 2,9 giây. Đây cũng là mẫu Bentley thương mại mạnh nhất từ trước tới nay. Để kiểm soát trọng lượng gần 2,8 tấn, xe được trang bị hệ thống treo chủ động Bentley Active Ride, dẫn động 4 bánh và đánh lái bánh sau.

Torcal sử dụng bộ pin dung lượng 113,2 kWh, tầm hoạt động tối đa khoảng 600 km theo chuẩn WLTP. Hệ thống sạc nhanh DC công suất 400 kW cho phép nạp từ 10 - 80% pin trong khoảng 16 phút.

Không gian nội thất Torcal vẫn theo hướng sang trọng với nhiều vật liệu đắt tiền ẢNH: BENTLEY

Tại Anh, Bentley Torcal có giá khởi điểm khoảng 173.300 bảng Anh (hơn 6 tỉ đồng). Đây vẫn là con số rất cao với phần lớn khách hàng, nhưng lại tương đối "dễ tiếp cận" trong nhóm xe siêu sang thuần điện, đặc biệt khi đặt cạnh những cái tên như Rolls-Royce Spectre.

Đáng chú ý, Bentley cho biết khoảng 50% lượng người quan tâm ban đầu dành cho mẫu SUV thuần điện này đến từ khách hàng mới hoặc những người từng "xa rời" Bentley rồi quay lại. Điều này cho thấy mẫu EV đầu tiên không chỉ nhắm tới nhóm chủ xe Bentley hiện hữu, mà còn có nhiệm vụ mở rộng tệp khách hàng.