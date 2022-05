SUV đô thị: Hyundai Creta áp sát Kia Seltos, Toyota Corolla Cross vẫn giữ ngôi vương

Cùng với đà hồi phục chung của toàn thị trường ô tô Việt Nam, phân khúc SUV đô thị cỡ nhỏ tháng 4 vừa qua cũng vừa chứng kiến những kết quả bán hàng khá tích cực khi phần lớn mẫu mã đều ghi nhận doanh số tăng trưởng.

Cụ thể, theo số liệu được tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) – đơn vị lắp ráp và phân phối các dòng xe Hyundai tại Việt Nam; khép lại tháng 4.2022, toàn phân khúc SUV đô thị đạt lượng xe bán ra tổng cộng 7.283 xe. Con số này tăng 1.208 xe, tương đương gần 20% so với tháng trước đó.

Tính cộng dồn 4 tháng đầu năm 2022, lượng xe SUV đô thị cỡ nhỏ bán ra tại Việt Nam đã đạt 23.059 xe, tiếp tục là một trong số những phân khúc có đóng góp lớn vào thị phần chung. Điều này cũng chứng minh cho sự thay đổi, chuyển dịch trong xu hướng và thị hiếu của người dùng Việt, khi những mẫu xe gầm cao, đa dụng ngày càng được ưa chuộng.

Đáng chú ý, trong tổng số 9 mẫu xe đang cạnh tranh và được các hãng công bố doanh số (gồm Toyota Corolla Cross, KIA Seltos, KIA Sonet, Toyota Raize, Hyundai Kona, Hyundai Creta, Mazda CX-3, Mazda CX-30 và Honda HR-V), có đến 5 mẫu ghi nhận doanh số tăng trưởng.

Trong đó, ấn tượng nhất phải kể đến Hyundai Creta với màn bứt tốc khá ngoạn mục. Cụ thể, số liệu từ HTV cho thấy, khép lại tháng 4 vừa qua, mẫu xe Hàn đã ghi nhận lượng xe bán ra đạt 1.054 xe, tăng mạnh đến 1.000 xe so với tháng 3.2022 (tháng đầu tiên trở lại thị trường Việt sau nhiều năm vắng bóng).





Doanh số ấn tượng này giúp Creta nhanh chóng “leo” lên tốp đầu bảng xếp hạng doanh số SUV đô thị cỡ nhỏ tại Việt Nam, đồng thời gây áp lực lên đối thủ “đồng hương” Kia Seltos. Bởi lẽ, tháng 4 vừa qua, mẫu xe nhà Kia cũng chỉ bán ra 1.472 xe, tăng nhẹ 192 xe so với tháng trước đó.

Với doanh số này, Kia Seltos dù vẫn đứng ở vị trí thứ 2, nhưng đã bị Hyundai Creta áp sát phía sau. Trong khi, nếu so đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Toyota Corolla Cross, doanh số Seltos trong tháng qua cũng kém đến hơn 800 xe. Thậm chí, cách biệt còn lớn hơn nếu xét doanh số cộng dồn sau 4 tháng đầu năm 2022: Corolla Cross đạt 7.745 xe, trong khi Seltos chỉ đạt 5.457 xe.

Một cuộc đua khác cũng đáng chú ý là màn so kè giữa hai mẫu xe “đàn em” là KIA Sonet và Toyota Raize. Trong tháng 4 vừa qua, Kia Sonet ghi nhận doanh số tăng trưởng tích cực với 945 xe giao đến tay khách hàng, tăng mạnh gần 400 xe so với tháng trước đó. Trong khi đó, Toyota Raize lại hoàn toàn trái ngược, khi chỉ đạt lượng xe bán ra ở mức 630 xe, giảm nhẹ 58 xe. Như vậy, tính từ đầu năm 2022, Kia Sonet vẫn tỏ ra nhỉnh hơn đôi chút so với đối thủ đến từ Nhật Bản khi đạt doanh số cộng dồn 2.596 xe, trong khi Toyota Raize chỉ bán được 2.301 xe.

Ở phần còn lại, Honda HR-V bán ra 579 xe, giảm nhẹ 31 xe so với tháng 3. Trong khi đó, bộ đôi SUV nhà Mazda gồm CX-3 và CX-30 lại ghi nhận những tín hiệu tích cực, khi đạt doanh số lần lượt 295 xe và 139 xe, tăng đáng kể so với tháng trước đó.

Đáng chú ý, Hyundai Kona – mẫu xe chỉ cách đây chưa đầy 2 năm vẫn còn là cái tên thống lĩnh phân khúc SUV đô thị cỡ nhỏ, tháng 4.2022 lại sa sút thảm hại khi các đại lý Hyundai trên toàn quốc chỉ bàn giao được vỏn vẹn 70 xe, giảm mạnh 325 xe so với tháng trước đó. Bên cạnh việc “bán vét” hàng tồn để chuẩn bị cho việc trình làng thế hệ mới, chính sự xuất hiện của mẫu xe “anh em” Creta cũng được cho là một phần nguyên nhân khiến doanh số Kona lao dốc.