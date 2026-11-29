Trước khi làn sóng ô tô Trung Quốc đổ bộ thị trường Việt Nam, Haval thuộc tập đoàn Great Wall Motor (GWM) là một trong những thương hiệu đầu tiên gia nhập thị trường. Tháng 8.2023, trong thời điểm phân khúc crossover cỡ trung chủ yếu vẫn là "sân chơi" của các hãng xe Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ... Haval khá tự tin khi đưa H6 về Việt Nam.

Haval H6 niêm yết giá gần 1,1 tỉ đồng vào năm 2023 ẢNH: CHÍ TÂM

Mẫu xe này nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, phân phối tại thị trường Việt Nam duy nhất phiên bản hybrid (HEV) với giá niêm yết lên tới 1,096 tỉ đồng.

Liên tục giảm giá để giải phóng xe tồn kho

Thời điểm Haval H6 HEV gia nhập thị trường Việt Nam cũng là lúc cuộc cạnh tranh về giá bán giữa các mẫu crossover cỡ trung diễn ra khá khốc liệt. Chỉ khoảng một tháng trước đó, THACO trình làng Mazda CX-5 phiên bản nâng cấp với giá khởi điểm chỉ 749 triệu đồng.

Tiếp đó, Hyundai Tucson cũng được điều chỉnh giá niêm yết, giảm từ 76 - 191 triệu đồng tùy từng phiên bản. Điều này khiến Haval H6 HEV vốn có giá công bố khá cao, lại đến từ một thương hiệu còn xa lạ với khách hàng Việt Nam, càng gặp khó trong việc cạnh tranh.

Sau 3 năm tồn kho, Haval H6 HEV đang giảm giá gần 500 triệu đồng ẢNH: CHÍ TÂM

Chỉ hơn 2 tháng sau khi mở bán, Haval H6 HEV đã được áp dụng chương trình ưu đãi để giảm giá xuống còn khoảng 850 triệu đồng. Dù vậy, sức tiêu thụ của mẫu xe này không quá khởi sắc. Thời gian sau đó, các đại lý Haval tại Việt Nam liên tục gia tăng ưu đãi, giảm giá để giải phóng hàng tồn kho.

Giữa năm 2025, giá bán thực tế của Haval H6 HEV tại một số đại lý giảm xuống còn khoảng 740 triệu đồng. Đến nay, mức giá này tiếp tục giảm sâu. Trao đổi với Thanh Niên, một nhân viên bán hàng của đại lý Haval cho biết: "Hiện tại dòng H6 HEV xe mới, chưa lăn bánh còn 2 màu đen và trắng. Giá bán sau khi trừ hết khuyến mãi còn khoảng 630 triệu đồng. Tuy nhiên, vẫn có thể xin thương lượng thêm để hỗ trợ về mức giá 600 triệu đồng".

Nếu thương lượng thành công, khách mua xe Haval H6 HEV chỉ phải bỏ ra khoảng 600 triệu đồng, thấp hơn gần 500 triệu đồng so với giá niêm yết thời điểm mẫu xe này mới gia nhập thị trường Việt Nam.

Tuy nhiên, mức ưu đãi kể trên chủ yếu nhằm giải phóng hàng tồn kho, áp dụng cho những xe có năm sản xuất cũ. Hiện Haval H6 HEV trên thị trường chủ yếu vẫn là những xe sản xuất từ năm 2023, 2024 (VIN 2023 - 2024), chưa có xe sản xuất năm 2026 nhập về Việt Nam.

Nhiều công nghệ, giá rẻ vẫn khó tìm khách

Xét riêng về cấu hình sản phẩm, Haval H6 HEV không thiếu lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ cùng phân khúc. Xe sử dụng động cơ xăng 1.5 lít tăng áp kết hợp mô-tơ điện, sản sinh tổng công suất 240 mã lực. Trang bị tiện nghi, công nghệ an toàn khá phong phú với cửa sổ trời toàn cảnh, camera 360 độ, hệ thống hỗ trợ lái nâng cao... Đặc biệt, ở thời điểm năm 2023, công nghệ hybrid vẫn còn khá mới mẻ trong phân khúc crossover cỡ trung tại Việt Nam.

Không gian nội thất Haval H6 khá tinh giản và hiện đại ẢNH: CHÍ TÂM

Tuy nhiên, bên cạnh thiết kế, công nghệ, trang bị hay giá bán, khi chọn mua ô tô, người tiêu dùng Việt Nam còn cân nhắc nhiều yếu tố khác như uy tín thương hiệu, độ phủ hệ thống đại lý, dịch vụ hậu mãi cũng như khả năng giữ giá sau quá trình sử dụng. Đây là những khía cạnh Haval khó cạnh tranh với các thương hiệu đã có tên tuổi, chỗ đứng trên thị trường. Đáng nói, vào đầu năm 2026, đại lý Haval Long Biên (Hà Nội), nơi từng tổ chức sự kiện ra mắt thương hiệu Haval tại Việt Nam cũng đã đóng cửa.

Trong khi Haval H6 HEV vẫn chật vật giải phóng hàng tồn kho, hàng loạt mẫu xe như Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Ford Territory hay Honda CR-V liên tục được nâng cấp, bổ sung phiên bản mới. Chưa kể, sự xuất hiện của những mẫu xe đồng hương như Jaecoo J7, BYD Sealion 6, Geely EX5... cũng khiến Haval H6 gặp thêm áp lực cạnh tranh. Công nghệ hybrid từng được xem là lợi thế khác biệt của mẫu xe này, nay cũng dần phổ biến trong phân khúc.

Thực tế kinh doanh của Haval H6 HEV phần nào cho thấy, với một thương hiệu ô tô mới gia nhập thị trường Việt Nam, việc sở hữu nhiều công nghệ, trang bị phong phú hay thậm chí giảm giá sâu chưa hẳn đã đủ để thu hút khách hàng. Bên cạnh chiến lược định giá phù hợp, việc xây dựng thương hiệu, tạo niềm tin cho khách hàng thông qua hệ thống phân phối, dịch vụ hậu mãi cũng đóng vai trò không kém phần quan trọng.