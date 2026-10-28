Mazda CX-5 mới bổ sung trợ lý AI trên tất cả phiên bản

Mazda mới đây công bố giá bán và trang bị dành cho CX-5 2027 tại Mỹ. Trong khi thiết kế và động cơ cơ bản giữ nguyên, thay đổi đáng chú ý nằm ở hệ thống thông tin giải trí. Cả 5 phiên bản, từ 2.5 S tiêu chuẩn đến 2.5 S Premium Plus cao nhất, đều đã có hệ thống Google built-in, tích hợp trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) Google Gemini.

Cụ thể theo Mazda, những chiếc CX-5 thế hệ mới bán ra thị trường giai đoạn đầu chỉ sử dụng Google Assistant. Trong khi, Gemini thay thế trợ lý giọng nói sẽ xuất hiện trên các xe sản xuất năm 2027, với khả năng hiểu câu hỏi phức tạp và phản hồi theo ngữ cảnh hội thoại. Đây là bước chuyển trong cách hãng xe Nhật Bản phát triển trải nghiệm công nghệ, không chỉ dừng ở việc tăng kích thước màn hình hay số lượng trang bị.

Mazda CX-5 đời 2027 tại Mỹ được bổ sung trợ lý AI Google Gemini trên tất cả phiên bản ẢNH: MAZDA

Khác với hệ thống điều khiển giọng nói truyền thống thường đòi hỏi câu lệnh định sẵn, Gemini hiểu yêu cầu diễn đạt như trong giao tiếp hằng ngày. Người lái không cần nhớ tên chức năng hoặc cú pháp cố định. Trợ lý AI còn tiếp nhận những câu hỏi nối tiếp và dựa trên nội dung trao đổi trước đó để đưa ra phản hồi.

Chẳng hạn, khi di chuyển đường dài, người lái có thể nhờ tìm quán cà phê có chỗ ngồi ngoài trời, được đánh giá tốt và nằm dọc tuyến đường. Gemini kết hợp Google Maps để tìm địa điểm, hướng dẫn di chuyển, cung cấp thông tin giao thông hoặc thời gian đến nơi dự kiến. Người dùng cũng có thể tìm điểm dừng theo sở thích hay mục đích của chuyến đi.

Trợ lý này hỗ trợ điều chỉnh một số chức năng khoang lái. Thay vì chọn từng mục trên màn hình điều hòa, người lái có thể nói trong xe đang lạnh hoặc kính bị mờ để hệ thống xử lý phù hợp. Với giải trí, Gemini có thể tìm nhạc theo tâm trạng, trả lời câu hỏi về bài hát hoặc tiếp tục nội dung sách nói. Mazda cũng giới thiệu Gemini Live, tính năng hội thoại tự nhiên đang thử nghiệm, phục vụ trao đổi ý tưởng hoặc lên kế hoạch chuyến đi.

Trợ lý AI Google Gemini cho phép người lái tương tác bằng giọng nói tự nhiên, hạn chế thao tác trên màn hình trung tâm ẢNH: CARANDDRIVER

Việc tăng cường tương tác bằng giọng nói được Mazda kỳ vọng giúp người lái giảm thao tác trên màn hình, tập trung hơn vào việc điều khiển phương tiện. Tuy nhiên, không phải mọi chức năng đều vận hành được bằng Gemini. Phạm vi hỗ trợ còn phụ thuộc ứng dụng, ngôn ngữ, kết nối và điều kiện cung cấp dịch vụ từng thị trường. Đây không phải công nghệ tự lái thay thế trách nhiệm của tài xế.

Đáng chú ý, Gemini không chỉ giới hạn trên CX-5 đời 2027 sản xuất mới. Trong thông báo ngày 27.10, Mazda xác nhận CX-5 thế hệ mới có Google built-in tại Mỹ, Canada, châu Âu và Nhật Bản đã hỗ trợ trợ lý AI này. Những xe tương thích có thể nhận cập nhật miễn phí qua Google Play, không cần thay phần cứng. Tuy nhiên, việc cập nhật và sử dụng vẫn tùy thuộc thị trường.

Ngoài nâng cấp AI, CX-5 2027 tại Mỹ tiếp tục dùng động cơ xăng Skyactiv-G 2.5 lít, công suất 187 mã lực, mô-men xoắn khoảng 252 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và dẫn động bốn bánh (AWD) tiêu chuẩn. Xe trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 12,9 inch ở phần lớn phiên bản, trong khi bản Premium Plus có màn hình 15,6 inch. Các trang bị khác (tùy phiên bản) có cửa sổ trời toàn cảnh, âm thanh Bose 12 loa, camera 360 độ và những tính năng hỗ trợ lái.

Mazda CX-5 thế hệ mới đã được THACO AUTO trưng bày tại Việt Nam từ cuối năm 2025 và dự kiến mở bán chính thức trong thời gian tới ẢNH: CHÍ TÂM

Tại Việt Nam, CX-5 hiện tiếp tục dẫn đầu nhóm SUV, crossover cỡ trung với doanh số lũy kế đạt gần 12.000 xe bán ra trong 9 tháng đầu năm 2026. Tuy nhiên mẫu xe này đang được THACO AUTO phân phối thế hệ cũ, có giá niêm yết khởi điểm chỉ từ 699 triệu đồng, đồng thời thường xuyên được áp dụng ưu đãi để duy trì sức cạnh tranh.

Mặc dù vậy, CX-5 thế hệ mới từng được trưng bày tại Việt Nam cuối năm 2025, với kế hoạch bán ra dự kiến từ tháng 11.2026. Đáng chú ý, gần đây những hình ảnh và thông tin giới thiệu về CX-5 mới đã xuất hiện trên website Mazda Việt Nam, nhưng giá bán và cấu hình thương mại chưa được công bố. Vì vậy, hiện chưa có cơ sở khẳng định CX-5 thế hệ mới dành cho khách hàng Việt sẽ được tích hợp Google Gemini như xe tại Mỹ.