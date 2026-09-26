THACO AUTO tung 'bộ tứ' xe thể thao BMW M, giá từ 4,099 tỉ đồng

Sau một thời gian chờ đợi, cuối cùng THACO AUTO cũng chính thức trình làng "bộ tứ" xe thể thao hiệu năng cao BMW M, bao gồm BMW M2 Coupe, M3 Competition M xDrive, M3 Touring Competition M xDrive và M4 Competition Coupe. Đây đều là những mẫu xe đình đám, làm nên tên tuổi của phân nhánh xe thể thao M của thương hiệu đến từ xứ Bavaria, Đức.

THACO AUTO trình làng 3 dòng xe BMW M, làm nức lòng giới "Bimmer" ẢNH: CHÍ TÂM

Trong số này, BMW M2 là mẫu xe nhỏ nhất trong dải sản phẩm xe thể thao BMW M, có giá niêm yết 4,099 tỉ đồng. So với các mẫu mã còn lại, M2 sở hữu kích thước nhỏ gọn, kiểu dáng coupe 2 cửa với nắp ca-pô dài, khoang cabin đẩy về phía sau. Phần đầu xe dễ nhận diện nhờ lưới tản nhiệt hình quả thận đặt ngang, kết hợp các hốc hút gió vuông vức; hai bên thân xe nổi bật với vòm bánh mở rộng và khoảng sáng gầm thấp.

BMW M2, mẫu xe thể thao hiệu năng cao nhỏ gọn nhất trong dải sản phẩm BMW M ẢNH: CHÍ TÂM

BMW M2 sử dụng động cơ xăng 3.0 lít, 6 xi-lanh thẳng hàng tăng áp kép, công suất tối đa 480 mã lực, kết hợp với hệ dẫn động cầu sau và vi sai chủ động M. Đáng chú ý, mẫu xe này vẫn có hai lựa chọn gồm hộp số sàn 6 cấp và số tự động 8 cấp. Trong đó, bản số tự động có mô-men xoắn lên tới 600 Nm, tăng tốc từ 0 - 100 km/giờ trong khoảng 4 giây; còn lại, bản số sàn có mô-men xoắn thấp hơn, chỉ 550 Nm và thời gian tăng tốc 0 - 100 km/giờ trong 4,2 giây.

Xếp trên M2 là BMW M3 Competition M xDrive với kiểu dáng sedan 4 cửa. So với dòng xe BMW 3-Series thông thường, Diện mạo M3 hầm hố hơn với lưới tản nhiệt hình quả thận kích thước lớn đặt dọc, vòm bánh xe mở rộng, hốc gió cỡ lớn và các chi tiết khí động học đặc trưng. Xe còn có tùy chọn mui carbon, trong khi phía sau bố trí 4 ống xả chia đều hai bên.

Xe sử dụng động cơ 3.0 lít, 6 xi-lanh thẳng hàng cho công suất 530 mã lực và mô-men xoắn 650 Nm, kết hợp với hộp số tự động M Steptronic 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh M xDrive. Theo công bố của BMW, xe có thể tăng tốc 0 - 100 km/giờ trong khoảng 3,5 giây. Giá bán tại Việt Nam từ 4,999 tỉ đồng.

BMW M3 Touring mang vóc dáng của một chiếc SUV nhưng có gầm thấp như sedan ẢNH: CHÍ TÂM

Dùng chung nền tảng vận hành và thiết kế phần đầu xe tương tự M3 sedan nhưng M3 Touring Competition M xDrive lại mang thân hình của một chiếc wagon. Phần mui xe kéo dài về phía sau kết hợp cửa cốp dựng đứng, thanh giá nóc và cánh gió phía trên - tương tự các mẫu xe SUV gầm cao. Cách thiết kế này giúp mở rộng không gian bên trong nhưng vẫn đảm bảo cảm giác lái chân thật như sedan.

Tương tự, M3 Touring cũng dùng động cơ xăng tăng áp kép 3.0 lít, 6 xi-lanh thẳng hàng, công suất 530 mã lực và mô-men xoắn 650 Nm và sử dụng hệ dẫn động M xDrive, nhưng thời gian tăng tốc 0 - 100 km/giờ chậm hơn đôi chút, ở mức 3,6 giây. Khoang hành lý có dung tích khoảng 500 lít và có thể mở rộng lên tới 1.510 lít khi gập hàng ghế sau.

Đây cũng là một trong số ít mẫu xe wagon hiệu năng cao hiện đang phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam. Giá xe từ 5,389 tỉ đồng, cao hơn M3 sedan khoảng 390 triệu đồng.

Cuối cùng, BMW M4 Competition Coupe là mẫu xe có giá bán cao nhất, từ 5,599 tỉ đồng tại Việt Nam. M4 chia sẻ nhiều chi tiết thiết kế với M3 ở phần đầu xe, nổi bật có lưới tản nhiệt đặt dọc kích thước lớn và các hốc gió mở rộng. Tuy nhiên, kiểu thân coupe 2 cửa, đường mui vuốt thấp về phía sau cùng cửa xe dài tạo dáng vẻ khác biệt so với M3 sedan. Phiên bản mới còn được điều chỉnh đồ họa đèn trước và trọng tâm xe được hạ thấp.

BMW M4 Competition Coupé mang vóc dáng xe thể thao 2 cửa - 4 chỗ ngồi với hàng ghế sau tương đối thoải mái ẢNH: CHÍ TÂM

Về vận hành, M4 cũng sử dụng khối động cơ và hộp số tương tự như "bộ đôi" M3, đi kèm hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Khả năng tăng tốc 0 - 100 km/giờ chỉ trong 3,5 giây.

Như vậy, dải sản phẩm BMW M vừa được THACO AUTO giới thiệu tại Việt Nam có giá từ 4,099 đến hơn 5,59 tỉ đồng, giúp tăng tính cạnh tranh với các mẫu xe trong cùng phân khúc, đến từ đối thủ đồng hương Mercedes-AMG. Tuy nhiên, giá trên chưa bao gồm các tùy chọn trang bị cũng như cấu hình cá nhân hóa theo yêu cầu khách hàng.