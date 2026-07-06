BMW X5 đời mới khác gì bản tiền nhiệm?

Từ lâu, BMW X5 đã trở thành mẫu xe quan trọng trong danh mục sản phẩm của hãng xe sang đến từ Đức. Từ thời điểm thế hệ đầu tiên (E53) ra đời, X5 luôn xếp vào nhóm một trong những mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu BMW trên toàn cầu.

Đến nay, sau gần một thập kỷ thế hệ thứ 4 (G05) có mặt trên thị trường, X5 thế hệ thứ 5 mang mã G65 đã chính thức trình làng với hàng loạt thay đổi đáng chú ý ở cả thiết kế, trang bị và hệ động lực, phản ánh rõ chiến lược của BMW trong giai đoạn chuyển đổi sang xe năng lượng mới.

Thiết kế Neue Klasse thay đổi toàn diện BMW X5

Điểm dễ nhận thấy nhất trên BMW X5 G65 nằm ở ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới. Nếu thế hệ G05 mang phong cách SUV hạng sang truyền thống với những đường nét cơ bắp và lưới tản nhiệt cỡ lớn, G65 lại chịu ảnh hưởng rõ nét từ triết lý thiết kế Neue Klasse mà BMW đang áp dụng cho các mẫu xe tương lai.

BMW X5 mang ngôn ngữ thiết kế mới, lột xác hoàn toàn so với đời G05 ẢNH: BMW GLOBAL

Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn LED tạo hình chữ X đặc trưng, kết hợp lưới tản nhiệt quả thận được tinh giản hơn trước. Nhiều chi tiết trên thân xe cũng được thiết kế theo hướng tối giản nhằm cải thiện tính khí động học và tạo cảm giác hiện đại hơn.

Nhìn tổng thể, BMW X5 thế hệ mới vẫn giữ dáng vẻ bề thế của một mẫu SUV hạng sang cỡ lớn nhưng đã bớt đi sự hầm hố quen thuộc trên G05. Thay vào đó là phong cách hiện đại và mang hơi hướng tương lai hơn.

Thay đổi còn thể hiện rõ bên trong khoang lái. Trong khi G05 sử dụng cụm màn hình cong BMW Curved Display quen thuộc, G65 được trang bị hệ thống BMW Panoramic Vision hoàn toàn mới, chiếm trọn táp-lô.

Không gian nội thất mang hơi hướng tương lai ẢNH: BMW GLOBAL

Khoang nội thất cũng rút gọn đáng kể số lượng nút bấm vật lý. Màn hình trung tâm kích thước lớn, hệ điều hành BMW Operating System X cùng trợ lý ảo thế hệ mới mang đến trải nghiệm khác biệt so với thế hệ tiền nhiệm.

Có thể nói, nội thất của X5 G65 không còn mang dáng dấp của một mẫu BMW truyền thống mà đang tiến gần hơn tới những mẫu xe thuộc kỷ nguyên Neue Klasse mà hãng xe Đức theo đuổi.

BMW thay đổi chiến lược động cơ cho X5

Bên cạnh thiết kế, điểm khác biệt lớn nhất giữa G65 và G05 nằm ở hệ động lực. Nếu như thế hệ G05, BMW chỉ cung cấp cấu hình động cơ xăng, diesel, plug-in hybrid và công nghệ pin nhiên liệu hydro trong giai đoạn thử nghiệm với số lượng xe giới hạn thì giờ đây, G65 đã khác.

BMW không vội "bỏ rơi" động cơ đốt trong trên X5 thế hệ mới ẢNH: BMW GLOBAL

BMW X5 thế hệ mới có 5 cấu hình động cơ khác nhau, bao gồm xăng mild-hybrid, diesel mild-hybrid, plug-in hybrid, thuần điện và hydro. Đáng chú ý là sự xuất hiện của phiên bản iX5 thuần điện - được xem là bước đi quan trọng của hãng trong cuộc đua điện hóa ở nhóm SUV hạng sang.

Từ góc độ thị trường, đây được xem là sự khác biệt lớn giữa BMW và nhiều đối thủ cùng phân khúc. Trong khi không ít thương hiệu đang tập trung nguồn lực cho xe điện, BMW vẫn duy trì nhiều lựa chọn động cơ nhằm đáp ứng nhu cầu khác nhau của khách hàng tại từng khu vực.

Dấu mốc quan trọng của BMW trong kỷ nguyên điện hóa

Không chỉ là thế hệ mới của một dòng xe bán chạy, BMW X5 G65 còn được xem là mẫu SUV thể hiện rõ nhất định hướng phát triển tương lai của hãng xe Đức. Mẫu xe này vừa mang những công nghệ mới nhất của BMW, vừa đóng vai trò cầu nối giữa kỷ nguyên động cơ đốt trong và giai đoạn điện hóa đang diễn ra trên toàn cầu.

BMW X5 thế hệ mới là dấu mốc quan trọng trong công cuộc điện hóa của hãng xe Đức ẢNH: BMW GLOBAL

So với G05, BMW X5 G65 không đơn thuần là chiếc SUV hiện đại hơn hay nhiều công nghệ hơn. Đây còn là sản phẩm cho thấy cách BMW nhìn nhận tương lai ngành công nghiệp ô tô hiện nay dù đang điện hóa mạnh mẽ nhưng việc từ bỏ động cơ đốt trong chưa phải lựa chọn sáng suốt nhất. Thay vào đó, mang đến nhiều cấu hình hệ động lực sẽ giúp đáp ứng nhu cầu sử dụng khác nhau, cho từng thị trường khác nhau.