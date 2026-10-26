SUV, crossover cỡ trung: Ford Territory lại tăng tốc, áp sát Mazda CX-5

Sau giai đoạn chững lại trong tháng 8, sức mua phân khúc SUV, crossover cỡ trung tại Việt Nam bất ngờ phục hồi mạnh khi bước sang tháng 9.2026. Đáng chú ý, trong bối cảnh hầu hết mẫu mã đều cải thiện doanh số, cuộc cạnh tranh ở nhóm dẫn đầu cũng trở nên quyết liệt hơn, khi Ford Territory tăng tốc mạnh mẽ, tiếp tục gây sức ép lên Mazda CX-5.

Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) và VinFast, trong tháng 9 vừa qua, 11 dòng xe thuộc nhóm SUV, crossover cỡ trung đạt tổng doanh số 6.876 xe, tăng 2.169 xe, tương đương hơn 46% so với tháng 8.2026.

Doanh số xe SUV, crossover cỡ trung tại Việt Nam tháng 9.2026 NGUỒN: VAMA, HTV, VINFAST

Đây cũng là mức doanh số cao nhất của phân khúc kể từ tháng 3.2026. Trước đó, sau khi đạt 8.332 xe trong tháng 3, sức mua nhóm SUV, crossover cỡ trung liên tục biến động, có thời điểm giảm xuống còn 4.707 xe trong tháng 8. Việc doanh số tăng mạnh trở lại trong tháng 9 phần nào cho thấy nhu cầu mua sắm của người Việt đối với dòng xe này đang có dấu hiệu cải thiện, khi thị trường sắp bước vào giai đoạn cao điểm cuối năm.

Đáng chú ý, đà phục hồi diễn ra trên diện rộng khi có tới 10 trong số 11 dòng xe được thống kê ghi nhận doanh số tăng so với tháng trước. Trong đó, nhóm dẫn đầu có sự bứt phá rõ rệt với 4 mẫu xe đạt lượng tiêu thụ trên 1.000 chiếc, gồm Mazda CX-5, Ford Territory, VinFast VF 7 và Hyundai Tucson. Trước đó, trong tháng 8, chỉ Mazda CX-5 vượt được cột mốc này.

Ford Territory ghi nhận doanh số tăng ấn tượng trong tháng cuối quý 3/2026 ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Xét trong cuộc đua giữa các mẫu mã, Mazda CX-5 tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu. Theo VAMA, trong tháng 9, mẫu crossover của Mazda bán ra tổng cộng 1.449 xe, tăng 357 xe, tương đương gần 33% so với tháng trước. Kết quả này giúp CX-5 tiếp tục giữ ngôi đầu phân khúc, đồng thời nâng doanh số cộng dồn 9 tháng đầu năm 2026 lên 11.893 xe.

Tuy nhiên, diễn biến đáng chú ý nhất lại đến từ Ford Territory. Sau tháng 8 sụt giảm mạnh, mẫu SUV, crossover thương hiệu Mỹ bất ngờ tăng tốc trở lại khi đạt doanh số 1.285 xe trong tháng 9, tăng tới 675 xe, tương đương gần 111% so với tháng trước. Đây cũng là mẫu xe ghi nhận mức tăng mạnh nhất phân khúc, xét cả về số lượng lẫn tỷ lệ phần trăm.

Phân khúc crossover cỡ trung nửa đầu năm 2026 : Doanh số xe điện vượt nhiều xe xăng

Sự trở lại của Territory khiến cuộc đua doanh số với Mazda CX-5 trở nên sít sao hơn. Nếu trong tháng 8, lượng CX-5 bán ra cao hơn Territory tới 482 xe, thì sang tháng 9, khoảng cách này đã thu hẹp xuống chỉ còn 164 xe. Kết quả này giúp mẫu xe Ford từ vị trí thứ tư trong tháng trước vươn lên đứng thứ hai, áp sát đối thủ dẫn đầu.

Thực tế, đây không phải lần đầu Territory gây sức ép lên CX-5. Trước đó, trong tháng 7.2026, mẫu xe Ford từng đạt doanh số 980 xe, chỉ kém CX-5 khoảng 249 xe. Tuy nhiên, sức bán bất ngờ lao dốc trong tháng 8 khiến Territory hụt hơi, trước khi tìm lại đà tăng trưởng trong tháng 9.

Dù vậy, nếu xét kết quả cộng dồn từ đầu năm, Mazda CX-5 vẫn duy trì lợi thế khá lớn. Sau 9 tháng, mẫu xe Mazda đạt doanh số 11.893 xe, trong khi Ford Territory mới bán ra 9.019 xe. Như vậy, khoảng cách giữa hai mẫu crossover này vẫn lên tới gần 3.000 xe.

Mazda CX-5 vẫn đang là mẫu SUV, crossover cỡ trung hút khách nhất tại Việt Nam ẢNH: NGUYỄN DUY

Ở nhóm bám đuổi, VinFast VF 7 cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. Theo đó, mẫu SUV thuần điện của hãng xe Việt đạt doanh số 1.092 xe trong tháng 9, tăng 397 xe, tương đương hơn 57% so với tháng trước. Dù bị Ford Territory vượt qua, VF 7 vẫn duy trì vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng doanh số tháng.

Tương tự, Hyundai Tucson cũng có tháng kinh doanh khởi sắc khi đạt doanh số 1.004 xe, tăng 397 xe, tương đương hơn 65% so với tháng 8. Kết quả này giúp mẫu crossover Hàn Quốc trở lại nhóm xe bán trên 1.000 chiếc mỗi tháng, đồng thời nâng tổng lượng xe tiêu thụ sau 9 tháng đầu năm lên 6.716 chiếc.

Trong khi đó, Mitsubishi Destinator đạt doanh số 861 xe, tăng 187 xe, tương đương gần 28% so với tháng trước. Tuy cải thiện sức bán, mẫu xe Mitsubishi vẫn tụt từ vị trí thứ ba xuống thứ năm, do các đối thủ phía trên đều tăng trưởng mạnh hơn.

Tính chung, 5 mẫu xe dẫn đầu gồm Mazda CX-5, Ford Territory, VinFast VF 7, Hyundai Tucson và Mitsubishi Destinator đóng góp tổng cộng 5.691 xe, tương đương gần 83% doanh số toàn phân khúc trong tháng 9.

SUV, crossover cỡ trung có dấu hiệu tăng trưởng trở lại khi thị trường bước vào giai đoạn cuối năm ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Ở nhóm còn lại, Honda CR-V là trường hợp duy nhất ghi nhận doanh số giảm, từ 317 xe trong tháng 8 xuống còn 306 xe trong tháng 9, tương đương gần 3,5%. Trong khi đó, KIA Sportage đạt 302 xe, tăng 77 xe; Mazda CX-8 bán ra 260 xe, tăng 60 xe so với tháng trước. Các mẫu xe khác như KIA Sorento, Hyundai Santa Fe và bộ đôi Peugeot 3008/5008 cũng ghi nhận mức tăng nhẹ, nhưng lượng xe bán ra vẫn khá khiêm tốn, lần lượt đạt 118 xe, 107 xe và 92 xe.

Nhìn chung, kết quả bán hàng tháng 9.2026 cho thấy sức mua phân khúc SUV, crossover cỡ trung tại Việt Nam đã phục hồi đáng kể sau tháng 8 ảm đạm. Tuy nhiên, sự tăng trưởng không đồng đều giữa các mẫu mã tiếp tục tạo ra những xáo trộn trong bảng xếp hạng. Trong khi Mazda CX-5 vẫn giữ vị trí dẫn đầu, màn tăng tốc trở lại của Ford Territory đang khiến cuộc cạnh tranh ở nhóm đầu ngày càng quyết liệt hơn, đặc biệt khi thị trường bước vào giai đoạn mua sắm cuối năm.