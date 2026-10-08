Crossover cỡ trung tại Việt Nam đua giảm giá mùa cuối năm

Chỉ còn khoảng 3 tháng nữa là đến Tết Dương lịch, đây cũng là thời điểm các hãng ô tô trong nước đẩy mạnh chương trình bán hàng cho mùa mua sắm cuối năm. Trong đó, phân khúc crossover cỡ trung đang chứng kiến cuộc cạnh tranh đáng chú ý khi hàng loạt mẫu mã giảm hàng chục, thậm chí cả trăm triệu đồng.

Nhiều mẫu xe crossover cỡ trung tung ưu đãi để đẩy mạnh doanh số ẢNH: TOYOTA

Không chỉ nhằm kích cầu, các chương trình ưu đãi còn giúp đẩy mạnh doanh số lũy kế và giữ thị phần trong năm 2026. Đáng chú ý, giá thực tế của nhiều mẫu crossover cỡ trung hiện đã giảm xuống khoảng 600 - 700 triệu đồng, bắt đầu cạnh tranh với nhóm xe hạng B, bản cao.

Crossover cỡ trung giờ chỉ hơn 600 triệu đồng

Mazda CX-5 tiếp tục là một trong những mẫu xe giảm giá mạnh nhất phân khúc. Trong tháng 10, một số đại lý khu vực phía Nam chào bán bản 2.0 Deluxe với giá 638 triệu đồng, thấp hơn giá niêm yết khoảng 61 triệu đồng. Các phiên bản cao hơn cũng được giảm khoảng 70 - 80 triệu đồng.

Mazda CX-5 "dò" đáy mới với giá từ 638 triệu đồng ẢNH: CHÍ TÂM

Tuy nhiên, mức 638 triệu đồng không áp dụng đồng loạt trên toàn hệ thống. Tại một số khu vực khác, giá thực tế của CX-5 bản tiêu chuẩn vẫn dao động khoảng 659 - 666 triệu đồng.

Mức giảm sâu của CX-5 còn diễn ra trong bối cảnh thế hệ hiện tại đã bước vào giai đoạn cuối vòng đời, trong khi thế hệ mới dự kiến được giới thiệu tại Việt Nam trong thời gian tới. Do đó, việc tăng ưu đãi không chỉ phục vụ cuộc đua doanh số cuối năm mà còn tạo dư địa giải phóng lượng xe hiện tại trước khi sản phẩm mới được tung ra thị trường.

Mitsubishi Destinator cũng tham gia cuộc đua về giá khi bản Premium đang được "chào" giá 680 triệu đồng ở một số đại lý, thấp hơn niêm yết ban đầu 100 triệu đồng. Mức giảm này sâu hơn so với tháng trước, khi ưu đãi cao nhất chỉ 84 triệu đồng.

Mitsubishi Destinator là mẫu xe 7 chỗ hiếm hoi trong phân khúc crossover cỡ trung ẢNH: CHÍ TÂM

Ngoài hai mẫu xe Nhật kể trên, Ford Territory cũng duy trì ưu đãi tương đối lớn. Bản Trend sau khi giảm có giá khoảng 665 triệu đồng. Trong khi các bản Titanium, Titanium X hay Platinum có ưu đãi cao nhất gần 60 triệu đồng.

Như vậy, chỉ với khoảng hơn 630 triệu đồng, người mua hiện đã có thể tiếp cận một số mẫu crossover cỡ trung, thay vì chỉ tập trung vào SUV cỡ B như trước.

Phân khúc crossover cỡ trung nửa đầu năm 2026 : Doanh số xe điện vượt nhiều xe xăng

Cuộc chạy đua doanh số bắt đầu vào những tháng cuối năm

Sau 8 tháng đầu năm 2026, Mazda CX-5 vẫn dẫn đầu phân khúc với 10.444 xe bán ra. VinFast VF 7 đạt 7.820 xe, trong khi Ford Territory bám sát với 7.734 xe. Mitsubishi Destinator đạt 6.588 xe và Hyundai Tucson đạt 5.712 xe.

Khoảng cách giữa một số mẫu mã trong phân khúc không quá lớn, đặc biệt doanh số VF 7 và Territory chênh không tới 100 xe. Điều này khiến những tháng cuối năm trở nên quan trọng hơn trong cuộc đua doanh số.

Với các hãng xe, việc duy trì hoặc tăng ưu đãi có thể giúp đẩy nhanh lượng xe giao đến khách hàng, cải thiện doanh số lũy kế trước khi "khóa sổ" năm 2026. Trong khi đó, với những mẫu xe chuẩn bị chuyển thế hệ hoặc có lượng tồn kho cao, giảm giá còn là cách xả hàng, dọn kho đón sản phẩm mới.

BYD Sealion 5 có giá khởi điểm dự kiến dưới 700 triệu đồng ẢNH: BÁ HÙNG

Cuộc cạnh tranh trong phân khúc crossover cỡ trung cũng ngày càng gay gắt khi nhiều thương hiệu Trung Quốc đưa sản phẩm vào vùng giá 700 - 800 triệu đồng nhưng vượt trội về trang bị, tiện nghi. Đơn cử như Jaecoo J7, Geely EX5 hiện có giá từ khoảng 700 triệu đồng, trang bị nhiều tính năng hỗ trợ lái, màn hình kích thước lớn và nhiều tiện nghi

Trong khi đó, BYD Sealion 5 DM-i dự kiến có bản tiêu chuẩn nằm trong vùng giá dưới 700 triệu đồng, bản cao dưới 800 triệu đồng. Mẫu xe này sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid, đồng thời được trang bị nhiều công nghệ an toàn và hỗ trợ lái.

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Việc các mẫu xe Trung Quốc đưa công nghệ PHEV cùng nhiều tiện nghi vào vùng giá vốn là sân chơi của xe Nhật, Hàn và Mỹ đang tạo sức ép lớn hơn lên các thương hiệu lâu năm. Lợi thế về thương hiệu, hệ thống đại lý hay khả năng giữ giá vẫn còn, nhưng khó đủ để duy trì khoảng cách như trước.

Khi ngày càng nhiều mẫu hybrid, PHEV và xe Trung Quốc xuất hiện, phân khúc crossover cỡ trung có thể bước vào giai đoạn cạnh tranh mới, khi giá bán và công nghệ trở thành hai yếu tố ngày càng quan trọng trong quyết định của người mua.