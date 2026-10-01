'Tăng lực' vào phân khúc SUV hạng C, BYD kỳ vọng gì với Sealion 5?

Những năm gần đây, thị trường ô tô Việt Nam chứng kiến xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ của khách hàng từ dòng sedan sang các dòng xe đa dụng thuộc phân khúc SUV, Crossover. Lượng khách mua ô tô sedan, hatchback đang dần sụt giảm, trong khi lượng tiêu thụ xe SUV đặc biệt là dòng SUV hạng C, hạng B tầm giá dưới 800 triệu đồng đang có xu hướng tăng mạnh.

Vì sao BYD "tăng lực" vào phân khúc SUV hạng C vốn rất cạnh tranh tại Việt Nam?

Số liệu PV Thanh Niên cập nhật từ Báo cáo bán hàng mới nhất của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, trong 8 tháng đầu năm 2026, tổng doanh số dòng xe sedan của các thành viên VAMA đạt 18.192 xe, giảm 5.182 xe tương đương 22,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, cũng trong thời gian này lượng xe SUV bán ra lại đạt tới 73.409 xe, tăng 11.763 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Thực tế, sự thay đổi này đã diễn ra trong 5 năm trở lại đây và vẫn đang thể hiện rõ thông qua kết quả bán hàng mỗi tháng.

8 tháng đầu năm 2026 8 tháng đầu năm 2025 Sedan 18192 23374 SUV/Crossover 73409 61646 MPV 33270 32069

So với các dòng xe khác trên thị trường, xe SUV hạng C được đánh giá có thể đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng Việt mua ô tô để phục vụ cá nhân, gia đình hay công việc cơ quan… đồng thời mức giá bán cũng phù hợp với túi tiền của đại đa số khách hàng mua ô tô tại Việt Nam. Chính điều này thu hút nhiều hãng xe tham gia và biến SUV hạng C trở thành một trong những phân khúc ô tô đông đúc, cạnh tranh nhất thị trường.

Theo BYD Việt Nam phân khúc SUV, Crossover hiện nay tại Việt Nam đang rất cạnh tranh với hàng loạt mẫu mã và chiếm gần 50% doanh số toàn thị trường ô tô Việt Nam. Trong đó, riêng dòng SUV hạng C, hạng B chiếm khoảng 70% thị phần toàn phân khúc xe SUV, Crossover. Chính vì vậy, sau hơn 1 năm gia nhập phân khúc SUV hạng C tại Việt Nam với mẫu BYD Sealion 6, hãng xe Trung Quốc đang rục rịch "tăng lực" vào phân khúc này bằng mẫu xe mới đầy tiềm năng mang tên BYD Sealion 5.

Sau hơn 1 năm gia nhập phân khúc SUV hạng C tại Việt Nam với mẫu BYD Sealion 6, hãng xe Trung Quốc đang rục rịch "tăng lực" vào phân khúc này bằng mẫu xe mới đầy tiềm năng mang tên BYD Sealion 5 Ảnh: BÁ HÙNG

Thực tế sau hơn 1 năm phân phối Sealion 6, mẫu xe này ít nhiều đã tạo được tiếng vang nhờ sở hữu nền tảng công nghệ DM-i Super Hybrid, đi kèm hàng loạt trang bị, tính năng hiện đại và vẻ ngoài đầy cuốn hút. Tuy nhiên, trong bối cảnh hàng loạt đối thủ cùng phân khúc liên tục "đạp giá" thông qua các chương trình ưu đãi, kích cầu; Sealion 6 dù thu hút được một lượng khách hàng nhất định sau hơn 1 năm ra mắt nhưng chưa thể sánh được về sức hấp dẫn cũng như doanh số bán. Dù vậy, với việc bổ sung thêm Sealion 5, BYD sẽ có thêm rất nhiều lợi thế để gia tăng tính cạnh tranh, thu hút khách hàng để gia tăng miếng bánh thị phần ở phân khúc này

BYD Việt Nam xem Sealion 5 là sản phẩm chiến lược, kỳ vọng bán từ 500 - 700 xe mỗi tháng

Một mẫu xe hoàn toàn mới chưa từng được khách hàng Việt Nam biết đến, lại gia nhập một trong những phân khúc ô tô có tính cạnh tranh cao trên thị trường vào đúng thời điểm cuộc đua giảm giá diễn ra rầm rộ… Thế nhưng, BYD Việt Nam vẫn rất tự tin với Sealion 5 đồng thời đặt nhiều kỳ vọng vào mẫu xe này.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Võ Minh Lực, Giám đốc điều hành BYD Việt Nam cho biết: "BYD xem Sealion 5 là mẫu xe chiến lược, sẽ góp phần quan trọng trong mục tiêu thúc đẩy doanh số của BYD tại thị trường Việt Nam".

BYD xem Sealion 5 là mẫu xe chiến lược, sẽ góp phần quan trọng trong mục tiêu thúc đẩy doanh số của BYD tại thị trường Việt Nam Ảnh: BÁ HÙNG

Điều này hoàn toàn có cơ sở bởi ngoài kiểu dáng thiết kế, không gian nội thất, công nghệ tính năng và khả năng vận hành, tiết kiệm… của Sealion 5 đều cho thấy lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ cùng phân khúc; BYD Việt Nam cũng dự tính mức giá khá hấp dẫn cùng chiến lược bán hàng rất sớm cho Sealion 5. Đây là một trong những điểm khác biệt mà BYD Việt Nam áp dụng với Sealion 5 so với những mẫu mã khác từng được hãng trình làng trước đây.

Cụ thể, dù chưa chính thức ra mắt thị trường Việt Nam nhưng BYD hé lộ Sealion 5 sẽ có hai phiên bản, gồm: Essential và Premium với mức giá từ 6XX - 7XX triệu đồng. Đặc biệt, phiên bản Premium sẽ niêm yết giá không quá 790 triệu đồng. Đây được xem là khoảng giá bán rất cạnh tranh nếu so với mặt bằng giá bán của nhiều đối thủ cùng phân khúc như Mazda CX-5, Omoda C7, Hyundai Tucson Hybrid, KIA Sportage Hybrid, Toyota Corolla Cross HEV, Ford Territory… đồng thời hứa hẹn sẽ tạo ra lợi thế rất lớn cho BYD Sealion 5.

Phiên bản Premium của BYD Sealion 5 sẽ có giá niêm yết không quá 790 triệu đồng

Ảnh: BÁ HÙNG

Bên cạnh đó, từ ngày 21.9, BYD Việt Nam cùng hệ thống đại lý trên toàn quốc đã triển khai chương trình nhận đơn đặt hàng với mẫu BYD Sealion 5. Theo đó, khách hàng đặt 20 triệu đồng giữ chỗ mua xe sẽ hưởng ưu đãi 80 triệu đồng trừ thẳng vào giá bán. Như vậy, tổng gói ưu đãi lên đến 100 triệu đồng cho những khách hàng tiên phong.

Với những động thái chuẩn bị khá chu đáo trước khi chính thức tung BYD Sealion 5 ra thị trường, BYD kỳ vọng mẫu xe này sẽ nhanh chóng tạo được sức hút với khách hàng không chỉ về giá bán mà cả thiết kế, trang bị tính năng và đặc biệt là công nghệ DM-i Super Hybrid cho phép xe vận hành hơn 1.200 km mỗi lần sạc đầy pin, đổ đầy bình xăng.

BYD kỳ vọng Sealion 5 sẽ mang về hơn 1.000 đơn đặt hàng trong thời gian đầu mở bán, sau đó mỗi tháng sẽ đạt khoảng 500 - 700 xe bán ra Ảnh: BÁ HÙNG

"Chúng tôi kỳ vọng trong tháng đầu tiên mở bán với chương trình ưu đãi hấp dẫn, BYD Sealion 5 sẽ mang về hơn 1.000 đơn đặt hàng sau đó mỗi tháng sẽ đạt khoảng 500 - 700 xe bán ra", ông Võ Minh Lực chia sẻ thêm với PV Thanh Niên.

Theo kế hoạch BYD Sealion 5 sẽ chính thức gia nhập thị trường Việt Nam và được hãng công bố giá bán vào ngày 21.10 tới đây. Mẫu xe này được phân phối theo diện ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.