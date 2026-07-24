Mua ô tô chạy dịch vụ, vì sao nhiều tài xế Việt chọn xe BYD?

Từ một dòng xe từng mang đến hoài nghi về sự thuận tiện, an toàn và hiệu quả sử dụng… ô tô điện dần phá bỏ mọi rào cản để từng bước thuyết phục khách hàng. Thực tế cho thấy, ngày càng có nhiều người dùng ô tô tại Việt Nam chuyển sang sử dụng ô tô điện, tạo điều kiện cho dòng xe này có những bước tiến mạnh mẽ về doanh số. Từ chỗ khá mờ nhạt trên thị trường ô tô Việt Nam, đến nay ô tô điện đã chiếm khoảng 40% thị phần ô tô mới tiêu thụ tại Việt Nam trong nửa đầu năm 2026. Đáng chú ý, bên cạnh nhóm khách hàng mua xe sử dụng cá nhân, gia đình… ngành vận tải dịch vụ đang chứng kiến xu hướng chuyển đổi mạnh mẽ từ xe động cơ đốt trong sang các dòng phương tiện xanh như ô tô điện, xe hybrig cắm sạc (Plug in hybrid). Trong đó, các mẫu xe BYD như BYD M6 hay BYD Seal ngày càng được nhiều người Việt quan tâm, lựa chọn.

Các mẫu xe BYD M6 hay BYD Seal ngày càng được nhiều người Việt mua xe chạy dịch vụ quan tâm, lựa chọn Ảnh: B.H

Vì sao ngày càng nhiều người mua ô tô chạy dịch vụ chọn BYD M6 và Seal 5?

Sau hơn 2 năm gia nhập thị trường Việt Nam và không ngừng mở rộng danh mục xe, BYD hiện đang phân phối ra thị trường khá nhiều mẫu mã thuộc các phân khúc khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách Việt. Trong đó, hai mẫu xe BYD M6 và Seal 5 đang cho thấy sức hút ngày càng lớn với nhóm khách mua xe kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách hay sử dụng làm taxi công nghệ.

Mới đây, BYD Việt Nam phối hợp cùng Grab và các đối tác tài chính, ngân hàng, hạ tầng sạc tổ chức chuỗi chương trình BYD Fest 102 - mùa 2 với sự kiện đầu tiên diễn ra tại TP.HCM. Tại sự kiện này, đại diện BYD Việt Nam chia sẻ, sau hơn 2 năm gia nhập thị trường Việt Nam, thương hiệu này đã bán ra thị trường khoảng 10.000 xe, trong đó riêng mẫu MPV thuần điện BYD M6 chiếm doanh số khoảng 2.000 xe. Dòng xe sedan - BYD Seal 5 dùng công nghệ DM-i cũng đang được khách hàng ưa chuộng, nhất là với nhóm khách mua xe chạy dịch vụ.

BYD Việt Nam phối hợp cùng Grab và các đối tác tài chính, ngân hàng, hạ tầng sạc tổ chức chuỗi chương trình BYD Fest 102 - mùa 2 Ảnh: B.H

Thực tế, chuyển đổi từ xe xăng sang sử dụng xe điện đang là xu hướng thịnh hành và phát triển nhanh ở mảng kinh doanh xe dịch vụ. Tuy nhiên, một số dòng xe BYD như M6 và Seal 5 được tài xế hay các doanh nghiệp vận tải khách khách tin tưởng lựa chọn không chỉ nằm ở thiết kế, công nghệ vận hành mà còn đến từ chính sách ưu đãi đang được BYD đang bắt tay cùng các đối tác để triển khai, có thể giúp họ tối ưu bài toán kinh tế.

Anh Hoàng Tâm, ngụ TP.HCM hiện đang sử dụng chiếc BYD M6 chạy dịch vụ, cho biết: "Việc sử dụng xe điện để chạy dịch vụ mang lại nhiều lợi ích cũng như sự thuận tiện hơn xe xăng. Đơn cử trường hợp lái xe gặp mệt mỏi, cần nghỉ ngơi khoảng vài chục phút, nếu dùng xe xăng sẽ khá bất tiện vì tiếng động cơ, nguy hiểm đến sức khỏe và tốn nhiên liệu nhưng với xe điện như BYD M6 thì lại rất êm ái, có thể bật điều hòa, ngả lưng ghế và nằm nghỉ thoải mái".

Anh Hoàng Tâm, ngụ TP.HCM hiện đang sử dụng chiếc BYD M6 đánh giá cao sự tiện nghi, tiết kiệm khi sử dụng xe điện kinh doanh dịch vụ Ảnh: B.H

Tuy nhiên, yếu tố được nhiều người dùng BYD M6 chạy dịch vụ đánh giá cao đến từ hiệu quả kinh tế mà mẫu xe này mang lại. "Hiệu quả kinh tế xe điện mang lại khi dùng chạy dịch vụ cũng tốt hơn xe xăng. Giả sử như bây giờ các sử dụng xe xăng cùng phân khúc, nếu đổ đầy bình mất khoảng 800.000 đồng, chạy được khoảng 2 ngày. Tuy nhiên, với BYD M6 nếu sạc điện tại nhà, chi phí mất khoảng 180.000 - 200.000 đồng thì cũng có thể sử dụng được khoảng 2 ngày. Chỉ điều này thôi đã giúp người dùng tiết kiệm chi phí đáng kể. Quan trọng hơn, khi bản thân cầm lái, tôi cảm nhận được chất lượng xe và thấy yên tâm, đặc biệt bộ pin khá ổn định, quãng đường đi được thực tế của xe chính xác như công bố của nhà sản xuất", anh Tâm chia sẻ thêm.

Ngay cả những khách hàng mới cũng khá tự tin khi chọn các mẫu xe điện của BYD để sử dụng chạy dịch vụ. Trao đổi với PV Thanh Niên khi tham dự BYD Fest 102 - mùa 2, anh Nguyễn Thanh Bình, ngụ phường Bình Đông, TP.HCM vừa quyết định xuống tiền mua một chiếc BYD M6, cho biết: "Trước khi quyết định mua BYD M6, tôi từng có thời gian thuê mẫu xe này để chạy dịch vụ taxi công nghệ. Qua trải nghiệm, cảm thấy rất hài lòng và thích thiết kế nội, ngoại thất của mẫu xe này. So với xe xăng, nếu sử dụng để chạy dịch vụ vận chuyển hành khách, mỗi ngày có thể tiết kiệm được khoảng 500.000 đồng chi phí nhiên liệu. Bên cạnh đó, chu kỳ bảo dưỡng xe điện lại dài hơn nhưng chi phí bảo dưỡng lại ít hơn xe xăng đáng kể. Do đó, về tổng thể hiệu quả kinh tế khi sử dụng xe điện chạy dịch vụ cao hơn xe xăng truyền thống. Việc sạc pin cũng khá thuận tiện khi hiện nay đã có nhiều đơn vị cung cấp trạm sạc".

Anh Nguyễn Thanh Bình chia sẻ về quyết định mua xe điện như BYD M 6 để chạy dịch vụ Ảnh: B.H

Trong khi đó, theo tính toán từ BYD Việt Nam, việc chuyển đổi sang xe điện có thể giúp tiết kiệm khoảng 120 triệu đồng sau mỗi 100.000 km vận hành so với xe sử dụng động cơ đốt trong với cùng mục đích khai thác.

BYD nỗ lực đẩy mạnh chuyển đổi xanh cho vận tải dịch vụ

Khi nhiều mẫu mã đã tạo được niềm tin và ngày càng chứng minh được chất lượng, BYD Việt Nam đang nỗ lực triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh chuyển đổi xanh cho vận tải dịch vụ. Không chỉ cung cấp ra thị trường các dòng xe có phạm vi di chuyển rộng như BYD M6 và Seal 5, BYD Việt Nam hiện đang "bắt tay" cùng Grab, các đối tác tài chính và hạ tầng sạc để hình thành hệ sinh thái với các gói ưu đãi giúp tài xế dịch vụ và doanh nghiệp vận tải tối ưu tối đa chi phí vận hành, vững vàng phát triển trong kỷ nguyên chuyển đổi xanh.

BYD Fest 102 - mùa 2 cung cấp các gói hỗ trợ tài chính đặc quyền trị giá 85 triệu đồng cho BYD M6 và 125 triệu đồng cho BYD Seal 5 Ảnh: B.H

Theo đó, BYD Fest 102 - mùa 2 cung cấp các gói hỗ trợ tài chính đặc quyền trị giá 85 triệu đồng cho BYD M6 và 125 triệu đồng cho BYD Seal 5 được thiết kế dành riêng cho sự kiện. Ngoài ra, các đối tác đồng hành cùng BYD trong chương trình này còn cung cấp gói tài chính hỗ trợ hạn mức vay lên tới 85% giá trị xe, thời gian vay linh hoạt kéo dài đến 96 tháng.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Võ Minh Lực - Giám đốc Điều hành BYD Việt Nam, cho biết: "BYD Việt Nam thấu hiểu áp lực của các bác tài và doanh nghiệp vận tải khi phải cân đối giữa chi phí vận hành và bài toán tối ưu thu nhập. Liên minh chiến lược giữa BYD cùng các đối tác được thiết lập không ngoài mục tiêu đồng hành lâu dài, mang lại những giải pháp thiết thực nhất cho cộng đồng. Chúng tôi tin rằng, bằng các mẫu xe chất lượng cùng những gói hỗ trợ tài chính, BYD không chỉ giúp khách hàng nâng cao hiệu quả kinh tế, tối ưu hóa lợi nhuận mà còn cùng nhau vững bước trên hành trình kiến tạo một tương lai di chuyển xanh, bền vững tại Việt Nam".

BYD Fest 102 thực sự là cầu nối trực tiếp để đội ngũ chuyên gia của BYD, Grab và các đối tác tài chính lắng nghe, tư vấn chuyên sâu và tháo gỡ từng nút thắt cụ thể cho khách hàng. Được biết, trong ngày đầu tiên diễn ra tại TP.HCM đã có hơn 350 người đặt mua xe BYD M6 và BYD Seal 5. Sau chặng khởi động tại TP.HCM, chuỗi sự kiện BYD Fest 102 mùa 2 dự kiến sẽ tiếp tục đến với thủ đô Hà Nội vào tháng 9 tới đây.