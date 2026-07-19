Cầm lái BYD Dolphin 2026: Xe điện có còn bất tiện?

Cầm lái BYD Dolphin 2026: Xe điện có còn bất tiện?

BYD Dolphin 2026 là mẫu hatchback cỡ B thuần điện, hướng đến nhu cầu di chuyển trong thành phố hoặc các hành trình ngắn. Bên cạnh yếu tố giá bán, người dùng thường quan tâm đến các vấn đề như vị trí sạc, phạm vi di chuyển và mức độ thuận tiện khi sử dụng hằng ngày.

So với khoảng 2 - 3 năm trước, việc tìm kiếm trạm sạc xe điện hiện nay đã thuận lợi hơn. Người dùng có thể sạc tại các đại lý BYD hoặc tra cứu trạm sạc công cộng thông qua ứng dụng trên điện thoại. Hệ thống trạm sạc hiện có nhiều mức công suất, từ 7 kW, 30 kW, 60 kW đến 120 kW...

Với hạ tầng trạm sạc công cộng mở rộng như hiện nay, việc tìm điểm sạc đối với xe điện không còn khó khăn như trước ẢNH: CHÍ TÂM

BYD Dolphin 2026 sử dụng bộ pin dung lượng 50,25 kWh, tăng 5,35 kWh so với phiên bản tiền nhiệm. Theo công bố của nhà sản xuất, xe có thể di chuyển tối đa 435 km sau mỗi lần sạc đầy. Trong điều kiện vận hành thực tế, quãng đường này có thể thay đổi tùy thuộc vào giao thông và cách sử dụng. Với nhu cầu di chuyển khoảng 30 - 50 km mỗi ngày, người dùng có thể sử dụng xe trong khoảng một tuần trước khi cần sạc lại.

Đối với khách hàng có nhà phố và chỗ đỗ ô tô, việc lắp đặt bộ sạc tại nhà giúp chủ động hơn trong quá trình sử dụng, đặc biệt khi có thể sạc qua đêm. Trong khi đó, người sống tại chung cư hoặc nhà trong hẻm nhỏ cần sắp xếp thời gian để sạc tại các trạm công cộng, điều này có thể ảnh hưởng đến sự thuận tiện khi sử dụng lâu dài.