BYD M6 bản hybrid cắm sạc vừa trình làng Đông Nam Á đã bán gần 4.000 xe

Bên cạnh phiên bản thuần điện đang phân phối tại Việt Nam và một số quốc gia khu vực Đông Nam Á, mới đây mẫu MPV 7 chỗ - BYD M6 vừa được hãng xe Trung Quốc bổ sung thêm phiên bản BYD M6 DM sử dụng hệ thống truyền động plug-in hybrid hay còn gọi là xe hybrid cắm sạc ngoài.

BYD M6 DM thực ra đã được BYD hé lộ tại thị trường Indonesia từ tháng 5.2026 và mới đây tiếp tục trưng bày tại Triển lãm ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS). Theo thông tin từ BYD Motor Indonesia, phiên bản BYD M6 DM có giá dao động 298 - 390 triệu rupiah (khoảng 447 - 585 triệu đồng).

BYD M6 DM có giá dao động 298 - 390 triệu rupiah (khoảng 447 - 585 triệu đồng) Ảnh: Kompas

M6 DM sử dụng hệ truyền động Dual Mode thế hệ thứ năm mới nhất của BYD với mô-tơ điện có công suất 163 mã lực và mô-men cực đại 210 Nm đóng vai trò chính. Hệ thống này kết hợp với động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5 lít cho công suất tối đa 101 mã lực và mô-men xoắn cực đại 126 Nm, cùng hộp số hybrid chuyên dụng một cấp (DHT). Với cấu hình này, xe có thể tăng tốc 0 - 100 km/giờ trong 9,1 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 170 km/giờ.

Tùy phiên bản, mẫu xe này sẽ được trang bị pin có dung lượng khác nhau. Bản Classic sử dụng pin LFP 74 kWh, cho phạm vi chạy thuần điện 45 km. Trong khi đó, bản Cross dùng pin 18,3 kWh và có thể di chuyển tối đa 110 km sau mỗi lần sạc đầy pin.

Ngay sau khi chính thức mở bán, BYD lập tức nhận được phản hồi tích cực từ phía người tiêu dùng tại Indonesia - đây cũng là thị trường đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á phân phối mẫu xe này. Riêng phiên bản BYD M6 DM đã có hàng ngàn khách đặt mua.

Tính đến hết tháng 7.2026, đã có khoảng 4.000 khách đặt mua BYD M6 DM Ảnh: Kompas

Ông Luther Panjaitan - Trưởng bộ phận marketing và quan hệ công chúng của PT BYD Motor Indonesia cho biết: "Tính đến hết tháng 7.2026 đã có khoảng 4.000 khách đặt mua BYD M6 DM. Ngay trong ba ngày đầu ra mắt, chúng tôi đã tạo dựng được vị thế của một trong những sản phẩm PHEV hàng đầu. Doanh số đạt khoảng 400 - 500 xe trong ba ngày đầu tiên".

Với thiết kế theo phong cách MPV 7 chỗ, BYD M6 DM không chỉ phù hợp sử dụng với nhóm khách hàng cá nhân, gia đình mà còn được các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách hay các tài xế chạy xe công nghệ ưa chuộng.

BYD M6 DM vẫn giữ phong cách nội thất đơn giản, gọn gàng như bản thuần điện nhưng có một số thay đổi như cần số được chuyển từ bệ trung tâm lên cột lái. Thiết kế này cùng cụm nút bấm vật lý mảnh hơn đã tạo thêm không gian cho hộc để điện thoại. Bản Cross Superior cao cấp nhất sẽ được trang bị sạc không dây Qi. Màn hình giải trí trung tâm kích thước 10,1 inch (trên bản Classic) và 12,8 inch (trên bản Cross) nhưng đã loại bỏ cơ chế xoay 90 độ từng là điểm nhấn trước đây.

Không loại trừ khả năng, BYD sẽ mang M6 DM về Việt Nam trong thời gian tới để cung cấp thêm lựa chọn cho khách hàng Ảnh: Kompas

Hiện chưa rõ BYD M6 DM có được hãng xe Trung Quốc phân phối tại Việt Nam hay không, tuy nhiên hiện tại phiên bản thuần điện của mẫu xe này đang là dòng xe bán chạy nhất của BYD tại Việt Nam. Do đó, không loại trừ khả năng, BYD sẽ mang M6 DM về Việt Nam trong thời gian tới để cung cấp thêm lựa chọn cho khách hàng cũng như tăng tính cạnh tranh ở phân khúc xe MPV phổ thông.