Bão Noul càn quét nhà máy BYD, một xe thành phẩm bị hư hỏng

Cơn bão Noul đổ bộ vào cuối tuần qua gây ra ảnh hưởng lớn tại nhiều khu vực tại miền Nam Trung Quốc. Trong đó, nhà máy BYD tại Khu hợp tác đặc biệt ở Thâm Quyến cũng bị cơn bão càn quét, gây ra thiệt hại về cơ sở vật chất, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất cũng như làm chậm trễ quá trình giao hàng một số mẫu mã.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh BYD đang nỗ lực mở rộng cơ sở SSCZ để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trên thị trường quốc tế. Một tuần trước đó, hãng ô tô Trung Quốc đã công bố kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất cùng các chiến dịch tuyển dụng rầm rộ. BYD đặt mục tiêu tuyển dụng hơn 9.000 vị trí, từ công nhân dây chuyền lắp ráp đến đội ngũ quản lý.

Nhà máy BYD tại Khu hợp tác đặc biệt ở Thâm Quyến cũng bị cơn bão Noul càn quét

Ảnh: Car News China

Tính đến thời điểm này, chưa có trường hợp thương vong nào được báo cáo nhưng ảnh hưởng của cơn bão đã gây thiệt hại đối với cơ sở vật chất và xe thành phẩm. Đặc biệt, quy định về đảm bảo an toàn đối với công nhân đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất tại cơ sở SSCZ. Điều này cũng khiến việc giao hàng các mẫu xe của BYD, chẳng hạn như mẫu Da Tang vừa được công bố gần đây sẽ bị chậm trễ.

Nhóm 3YC User Report - một cộng đồng người dùng BYD trên nền tảng mạng xã hội WeChat của Trung Quốc cho biết, bão Noul buộc hai dây chuyền lắp ráp chính phải tạm ngừng hoạt động trong hai ngày. Mặc dù hiện tại hoạt động sản xuất đã được nối lại, nhưng lượng xe xuất xưởng vẫn chưa trở lại mức như trước khi cơn bão ập đến.

Thiệt hại về vật chất đối với khu công nghiệp dường như ở mức tối thiểu, chỉ có hư hại nhẹ đối với các khu nhà container, cửa sổ và thiết bị ngoài trời. Tuy nhiên, các mẫu xe thành phẩm đậu ngoài trời chờ giao hàng cho khách hàng, bị hư hại nghiêm trọng.

Một số mẫu xe thành phẩm đậu ngoài trời chờ giao hàng cho khách hàng, bị hư hại nghiêm trọng Ảnh: 3YC User Report

Những hình ảnh do 3YC công bố cho thấy nhiều vết trầy xước và móp méo trên các mẫu xe đang đỗ ngoài trời, một số xe bị nứt thủng kính chắn gió, cửa sổ bị vỡ và thân xe bị biến dạng. Một phần đáng kể trong số các mẫu xe bị hư hại được xác định là Da Tang và Fang Cheng Bao Ti7 - hai mẫu SUV có lượng đơn đặt hàng tồn đọng rất lớn.

Mặc dù công ty sẽ sửa chữa những chiếc xe bị hư hỏng, nhưng dự kiến chúng sẽ không được bán cho khách hàng. Thay vào đó, những chiếc xe này được bán cho nhân viên của BYD với mức giảm giá mạnh, tương tự như cách các nhà sản xuất ô tô khác tại Trung Quốc vẫn áp dụng.

Trước đây, việc giao hàng của BYD từng bị tắc nghẽn do thiếu hụt pin Blade Battery 2.0. Tuy nhiên, sự cố mới do cơn bão Noul đã làm mất đi một lượng đáng kể xe sẵn sàng giao đến tay khách hàng, và có khả năng dẫn đến sự chậm trễ hoạt động giao xe cho đại lý cũng như khách đã đặt mua.

Với 8 cơ sở sản xuất tại Trung Quốc đang hoạt động, cơn bão Noul dự kiến sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến doanh số và sản lượng của BYD trong năm nay Ảnh: 3YC User Report

Theo China EV DataTracker, trong 6 tháng đầu năm 2026, BYD đã giao 177.442 xe tại thị trường nội địa. Mặc dù vẫn là một trong những nhà sản xuất ô tô hàng đầu Trung Quốc, doanh số BYD trong nửa đầu năm 2026 đã ghi nhận sự sụt giảm từ 40% - 60% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với 8 cơ sở sản xuất tại Trung Quốc đang hoạt động, cơn bão Noul dự kiến sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến doanh số và sản lượng của BYD trong năm nay. Tuy nhiên, theo Car News China, việc trì hoãn giao xe có thể ảnh hưởng đến dư luận và ít nhiều mang lại lợi thế về mặt truyền thông cho các đối thủ cạnh tranh.