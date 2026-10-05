KIA bán song song Carens và Carens Clavis, toan tính gì ở phân khúc xe 7 chỗ?

Thay vì chỉ giới hạn một mẫu xe ở vài phiên bản cố định, các hãng ô tô tại Việt Nam ngày càng có xu hướng mở rộng lựa chọn cho khách hàng bằng nhiều cấu hình khác nhau. Sự khác biệt có thể nằm ở trang bị, động cơ, hệ truyền động hay mức giá, qua đó giúp cùng một mẫu xe tiếp cận nhiều nhóm người mua hơn.

Cách làm này vốn không xa lạ với THACO AUTO, đơn vị phân phối KIA tại Việt Nam. Trong danh mục hiện tại, những mẫu như Sorento hay Carnival đều có khá nhiều lựa chọn. Sorento được phân chia theo động cơ xăng, dầu, hybrid, dẫn động cầu trước hoặc bốn bánh; trong khi Carnival có các biến thể máy dầu, hybrid, cấu hình 7 hoặc 8 chỗ và cả tùy chọn hàng ghế sau cao cấp.

Tương tự các mẫu xe "đàn anh" như Carnival hay Sorento, KIA Carens cũng được bổ sung nhiều tùy chọn phiên bản mới nhằm mở rộng tệp khách hàng tại Việt Nam ẢNH: NGUYỄN DUY

Với Carens, chiến lược này đang được triển khai theo một cách khác. Thay vì đơn thuần bổ sung thêm phiên bản cho mẫu xe đang bán, KIA đưa biến thể Carens Clavis vào thị trường nhưng vẫn duy trì Carens hiện hữu. Theo THACO AUTO, hai sản phẩm sẽ được phân phối song song. Carens thiên về tính thực dụng, trong khi Carens Clavis được định vị ở nhóm cao hơn, nhấn mạnh nhiều hơn vào thiết kế, công nghệ và trang bị an toàn.

Mở rộng lựa chọn cho dòng Carens

Hiện tại, KIA Carens đang có ba phiên bản dành cho khách hàng phổ thông, gồm 1.5 Deluxe giá 559 triệu đồng, 1.5 IVT giá 569 triệu đồng và 1.5 Luxury giá 609 triệu đồng. Trong khi đó, Carens Clavis có hai phiên bản, gồm 1.5G Deluxe giá 639 triệu đồng và 1.5G Luxury giá 679 triệu đồng. Như vậy, nếu xét chung dải sản phẩm Carens, KIA đang tạo ra 5 lựa chọn khác nhau, trải từ 559 đến 679 triệu đồng.

Khoảng cách này phần nào cho thấy cách KIA phân vai cho từng sản phẩm. Với nhóm khách hàng đặt nặng yếu tố chi phí, cần một mẫu xe 7 chỗ phục vụ gia đình và sử dụng hằng ngày, Carens hiện hữu vẫn đóng vai trò là lựa chọn dễ tiếp cận. Trong khi đó, Clavis hướng đến nhóm sẵn sàng chi thêm để đổi lấy thiết kế mới, nhiều tiện nghi và công nghệ hỗ trợ người lái hơn.

Đáng chú ý, sự khác biệt giữa hai nhánh Carens không nằm ở sức mạnh động cơ. Carens Clavis tại Việt Nam vẫn dùng máy xăng Smartstream 1.5 lít, công suất 113 mã lực, mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp hộp số vô cấp CVT.

Carens Clavis không khác biệt về cấu hình động cơ nhưng được bổ sung công nghệ, tiện nghi hướng đến người dùng đề cao trải nghiệm ẢNH: NGUYỄN DUY

Khoản tiền chênh lệch vì vậy chủ yếu nằm ở trải nghiệm. Carens Clavis được làm mới ngoại hình theo ngôn ngữ Star-map, thay đổi thiết kế khoang lái, bổ sung màn hình giải trí 12,3 inch, phanh tay điện tử, Auto Hold và nhiều tiện nghi khác. Đặc biệt, bản Luxury có thêm nhóm công nghệ hỗ trợ lái ADAS. Đây cũng là những yếu tố THACO sử dụng để tạo khoảng cách giữa Clavis với Carens hiện hữu.

Mức giá 639 - 679 triệu đồng cũng đưa Clavis vào đúng khu vực cạnh tranh sôi động của nhóm MPV 7 chỗ phổ thông. Mitsubishi Xpander AT Premium hiện niêm yết 659 triệu đồng, trong khi Toyota Veloz Cross có giá 638 - 660 triệu đồng, chưa tính chênh lệch theo màu sơn.

Như vậy, thay vì yêu cầu một mẫu Carens phải cạnh tranh trên toàn bộ khoảng giá, KIA đang chia vai trò rõ hơn. Carens giữ nhóm khách ưu tiên giá, còn Clavis tiến lên vùng cạnh tranh cao hơn bằng thiết kế và công nghệ. Nói cách khác, hãng đang mở rộng khách hàng mục tiêu của Carens chứ không đơn thuần thay một mẫu xe cũ bằng sản phẩm mới.

Thêm "quân bài" cạnh tranh

Thời điểm THACO AUTO bổ sung Carens Clavis cũng đáng chú ý khi sức bán của mẫu Carens hiện hữu trong năm nay đang có dấu hiệu cải thiện. Theo số liệu bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong 6 tháng đầu năm 2026, KIA Carens bán ra 2.476 xe, chiếm khoảng 12,4% lượng tiêu thụ của nhóm xe gia đình (MPV) cỡ nhỏ trang bị động cơ đốt trong. Doanh số trên cũng cao hơn khoảng 38% so với cùng kỳ năm ngoái.

Động thái bổ sung các tùy chọn mới hứa hẹn giúp KIA Carens có thêm lợi thế cạnh tranh, trong bối cảnh phân khúc xe gia đình cỡ nhỏ đang ngày càng cạnh tranh ẢNH: NGUYỄN DUY

Nếu tính đến hết tháng 8.2026, doanh số cộng dồn của Carens đạt 3.173 xe; riêng tháng 8 có 271 xe được giao đến khách hàng. Mức này vẫn còn cách khá xa Mitsubishi Xpander hay Toyota Veloz Cross, nhưng cho thấy Carens đã hình thành được một nhóm khách hàng nhất định sau khi THACO tinh gọn phiên bản và đưa giá bán xuống mức dễ tiếp cận hơn.

Trong bối cảnh đó, việc loại bỏ Carens để chuyển hoàn toàn sang Clavis với mức giá khởi điểm cao hơn 80 triệu đồng chưa chắc là phương án tối ưu. KIA có thể vừa mất lợi thế giá đang có, vừa bỏ trống nhóm khách hàng nhạy cảm với chi phí. Do đó, việc phân phối song song hai sản phẩm giúp hãng giải bài toán này theo hướng linh hoạt hơn. Carens tiếp tục đảm nhiệm vai trò thu hút người mua ở khoảng giá từ hơn 550 triệu đồng, trong khi Clavis mở thêm lựa chọn cho nhóm khách hàng có ngân sách khoảng 640 - 680 triệu đồng và yêu cầu cao hơn về trang bị.

Theo các chuyên gia trong ngành ô tô, sự xuất hiện của Carens Clavis vì vậy không chỉ giúp KIA có thêm một lựa chọn xe 7 chỗ. Mà quan trọng hơn, nó tiếp tục cho thấy cách hãng mở rộng lựa chọn theo chiều sâu ngay trong một dòng sản phẩm. Carens giữ lợi thế về khả năng tiếp cận, còn Clavis nâng trần bằng thiết kế, tiện nghi và công nghệ.

Trong một phân khúc mà người mua ngày càng phân hóa về ngân sách cũng như nhu cầu trang bị, việc sở hữu hai "quân bài" Carens giúp KIA có thêm lợi thế cạnh tranh. Thay vì buộc một sản phẩm phải đáp ứng tất cả, hãng đang chia nhỏ thị trường bằng nhiều nấc lựa chọn ngay trong chính dòng xe của mình.