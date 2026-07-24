KIA K3 chỉ còn 1 phiên bản tại đại lý

Sau gần 5 năm có mặt trên thị trường, KIA K3 thế hệ hiện hành chỉ còn một phiên bản được các đại lý phân phối. Việc danh mục sản phẩm liên tục bị thu hẹp, trong khi doanh số không còn được công bố riêng khiến nhiều khách hàng đặt câu hỏi liệu mẫu sedan hạng C này có bị "khai tử" tại Việt Nam?

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, một số đại lý KIA hiện chỉ còn phân phối phiên bản K3 1.6 Luxury, giá niêm yết 584 triệu đồng. Đây cũng là phiên bản duy nhất đang được hiển thị trong bảng giá chính thức của KIA Việt Nam. Những cấu hình còn lại hầu như không còn được nhân viên bán hàng giới thiệu hoặc không có xe để giao.

KIA K3 hiện chỉ còn phiên bản 1.6 Luxury được phân phối tại các đại lý ẢNH: NGUYỄN DUY

Trao đổi với PV Thanh Niên, nhân viên bán hàng tại một số đại lý KIA phủ nhận thông tin K3 sắp ngừng phân phối. Theo đó, mẫu xe này hiện hành đang bước vào giai đoạn cuối vòng đời và đang chờ mẫu sản phẩm mới. Các tư vấn viên này cũng cho biết, KIA K3 thế hệ mới đã có kế hoạch về Việt Nam và dự kiến trình làng vào nửa đầu năm 2027 (dự kiến cuối quý 1).

Một tư vấn bán hàng khác cũng xác nhận K3 mới sẽ phân phối trong nước vào năm tới. Tuy nhiên, đại lý chưa nhận được thông tin cụ thể về thiết kế, động cơ, trang bị cũng như giá bán của mẫu mới. Thời điểm dự kiến ra mắt có thể thay đổi tùy thuộc kế hoạch sản xuất, phân phối của hãng.

Đến nay, THACO AUTO cũng chưa đưa ra thông báo chính thức liên quan đến tương lai KIA K3 tại Việt Nam. Nhưng các thông tin từ đại lý cho thấy, khả năng cao mẫu sedan này vẫn tiếp tục phân phối tại Việt Nam.

Việc liên tục rút bớt phiên bản khiến tương lai KIA K3 bị đồn đoán sắp "khai tử" tại Việt Nam ẢNH: NGUYỄN DUY

Phiên bản KIA K3 hiện hành được giới thiệu tại Việt Nam vào tháng 9.2021, thay thế tên gọi Cerato vốn đã được sử dụng trong nhiều năm. Giai đoạn đầu, xe có ba phiên bản gồm 1.6 MT, 1.6 Luxury và 1.6 Premium. Sau đó, hãng tiếp tục bổ sung các bản 2.0 Premium và 1.6 Turbo GT, nâng tổng số lựa chọn lên 5 phiên bản.

Dải sản phẩm khá rộng, giá bán trải dài cùng lợi thế lắp ráp trong nước từng giúp K3 trở thành một trong những mẫu sedan hạng C bán chạy nhất Việt Nam. Tuy nhiên, trong năm 2026, danh mục phiên bản của mẫu xe này liên tục được tinh gọn. Đầu tiên là việc loại bỏ phiên bản số sàn 1.6 MT và bản 2.0 Premium. Đến tháng 7, các phiên bản 1.6 Premium và 1.6 Turbo GT cũng lần lượt biến mất khỏi danh sách sản phẩm. Hiện K3 chỉ còn duy nhất tùy chọn K3 1.6 Luxury.

Việc một mẫu xe bị rút bớt phiên bản thường xuất hiện khi doanh số suy giảm hoặc sản phẩm chuẩn bị được thay thế. Đây cũng là nguyên nhân khiến thông tin K3 có thể sắp rời thị trường nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Tuy nhiên, chỉ còn một phiên bản chưa đồng nghĩa mẫu xe chắc chắn bị "khai tử". Với các dòng ô tô lắp ráp trong nước, nhà sản xuất có thể chủ động thu hẹp danh mục, giảm số lượng cấu hình hoặc điều chỉnh kế hoạch linh kiện trước khi chuyển sang phiên bản nâng cấp hay thế hệ mới. Việc duy trì bản 1.6 Luxury cũng giúp KIA tiếp tục hiện diện trong phân khúc trong thời gian chờ sản phẩm thay thế.

Thế hệ mới của KIA K3 được phân phối tại nhiều thị trường trên thế giới ẢNH: KIA

Trên thị trường quốc tế, KIA đã giới thiệu mẫu K4 từ năm 2024 nhằm thay thế mẫu KIA Forte tại một số khu vực. Mẫu sedan này sở hữu thiết kế hoàn toàn mới, kích thước lớn hơn và được bổ sung nhiều công nghệ. Sự xuất hiện của K4 làm dấy lên khả năng sản phẩm mới dành cho Việt Nam có thể liên quan đến mẫu xe này.

Dù vậy, chưa có cơ sở để khẳng định mẫu xe dự kiến trình làng vào đầu năm sau sẽ mang tên K4 hay tiếp tục sử dụng tên gọi K3 đã quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam. Khả năng xe được lắp ráp trong nước hay nhập khẩu cũng chưa được tiết lộ.

Theo số liệu từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), năm 2025, K3 bán ra tổng cộng 1.682 xe, đứng thứ hai phân khúc sedan hạng C, sau Mazda3.

Bước sang năm 2026, THACO AUTO không còn công bố riêng doanh số K3 mà cộng gộp cùng cùng Morning, Soluto, K5. Trong khi đó, Toyota Corolla Altis đã rút khỏi thị trường, còn Mazda3, Honda Civic và Hyundai Elantra cũng chỉ duy trì doanh số ở mức khá hạn chế.

Sự thu hẹp của phân khúc sedan hạng C chủ yếu đến từ xu hướng khách hàng chuyển sang các dòng xe SUV, crossover có tầm giá tương đương nhưng thiết kế cao ráo và không gian sử dụng linh hoạt hơn. Do đó, một sản phẩm mới kỳ vọng có thể giúp K3 cải thiện sức cạnh tranh, trong bối cảnh thị hiếu người dùng Việt đang thay đổi.