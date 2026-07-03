Người Việt ưa chuộng ô tô Toyota nhập khẩu hơn xe lắp ráp trong nước

Sau hai tháng liên tiếp sụt giảm, sức mua trên thị trường ô tô Việt Nam đang cho thấy tín hiệu hồi phục, tạo động lực kéo doanh số của Toyota tăng trưởng trở lại. Trong đó, các dòng ô tô Toyota nhập khẩu thiết kế gần cao, 5 - 7 chỗ như Innova Cross, Yaris Cross đóng góp đáng kể về thị phần.

Số liệu bán hàng vừa được Toyota Việt Nam (TMV) công bố mới đây cho thấy, trong tháng 6 vừa qua, hãng xe Nhật Bản bán ra thị trường Việt Nam tổng cộng 6.494 xe các loại. Trong số này, chỉ có 1.098 xe lắp ráp trong nước, trong khi lượng xe nhập khẩu chiếm tới 5.396 xe.

Doanh số ô tô Toyota Tháng 1.2026 4852 Tháng 2.2026 3890 Tháng 3.2026 8143 Tháng 4.2026 6378 Tháng 5.2026 5653 Tháng 6.2026 6494

So với tháng trước đó, doanh số bán ô tô Toyota tại Việt Nam tăng 841 xe, qua đó giúp hãng xe Nhật Bản tìm lại nhịp tăng trưởng doanh số, sau khi đã liên tiếp sụt giảm trong tháng 4 và tháng 5.2026. Kết quả này cũng giúp Toyota tiếp tục góp mặt trong nhóm những thương hiệu ô tô hút khách nhất thị trường Việt Nam. Dù vậy, có thể thấy, trong cơ cấu bán hàng của Toyota Việt Nam, ô tô nhập khẩu vẫn đang áp đảo các mẫu mã lắp ráp trong nước về mặt doanh số.

Điều này cũng không quá khó hiểu, bởi bất chấp làn sóng xe Trung Quốc đang ồ ạt vào Việt Nam cùng sự phát triển nhanh của ô tô điện; người Việt mua ô tô theo phong cách thực dụng, đề cao sự ổn định, bền bỉ, giá trị thương hiệu… vẫn ưa chuộng các dòng xe Toyota. Bên cạnh đó, trong danh mục sản phẩm của Toyota hiện tại ở Việt Nam, các dòng xe nhập khẩu đang áp đảo về số lượng cũng như doanh số bán hàng. Hiện tại, TMV chỉ còn lắp ráp một số mẫu mã như Toyota Vios, Toyota Veloz Cross…

Innova Cross vượt qua Toyota Yaris Cross để trở thành mẫu ô tô Toyota bán chạy nhất tháng Ảnh: TMV

Trong tháng 6.2026, với 1.670 xe được giao đến tay khách hàng, mẫu MPV 7 chỗ - Innova Cross vượt qua Toyota Yaris Cross để trở thành mẫu ô tô Toyota bán chạy nhất tháng. Đây là lần đầu tiên, Innova Cross vươn lên chiếm vị trí dẫn đầu, trong đó các phiên bản hybrid (Innova Cross) đóng góp hơn một nửa doanh số (884 xe).

Toyota Yaris Cross xếp thứ hai với 1.206 xe bán ra, giảm 224 xe so với tháng trước đó. Điều này một phần đến từ việc mẫu xe này đang vấp phải sự cạnh tranh lớn đến từ hàng loạt đối thủ ở phân khúc Crossover hạng B tại Việt Nam. Đáng chú ý, mẫu xe bán tải Toyota Hilux cũng có bước tiến mạnh mẽ về doanh số với 1.000 xe bán ra trong tháng 6.2026, tăng 352 xe so với tháng 5.2026. Điều này cho thấy thực tế, kể từ khi bước sang thế hệ mới vào cuối năm ngoái, Toyota Hilux với hàng loạt thay đổi đang dần tìm lại sức hút.

Mẫu xe bán tải Toyota Hilux cũng có bước tiến mạnh mẽ về doanh số với 1.000 xe bán ra trong tháng 6.2026 Ảnh: T.C

Toyota Corolla Cross cũng đóng góp tới 779 xe, trong đó có đến 584 xe thuộc phiên bản hybrid. Như vậy, cả 4 mẫu mã ô tô Toyota bán chạy nhất trong tháng 6 vừa qua tại Việt Nam đều là xe nhập khẩu. Trong khi đó, các mẫu mã lắp ráp trong nước như Toyota Vios, Toyota Veloz Cross… đang mất dần sức hút. Doanh số Vios trong tháng 6 vừa qua tiếp tục giảm về mức 436 xe, ít tháng tháng trước đó 190 xe. Trong khi Toyota Veloz Cross cũng chỉ đạt 622 xe, giảm 175 xe.

Trong tháng 6.2026, doanh số xe hybrid của TMV cũng ghi nhận mức doanh số với 1.894 xe bán ra. Sau nửa đầu năm 2026, tổng doanh số bán ô tô Toyota tại Việt Nam đạt 35.410 xe.