Toyota Innova đã qua sử dụng 3 năm lỗ bao nhiêu?

Nhắc đến xe 7 chỗ thành công nhất thị trường ô tô Việt Nam, có lẽ cái tên đầu tiên nhiều người nghĩ đến Toyota Innova. Tuy nhiên, đó không phải những chiếc Innova Cross (thế hệ mới) dẫn động cầu trước, sử dụng khung gầm liền khối... mà là những chiếc xe sử dụng khung gầm rời, dẫn động cầu sau đình đám một thời.

Toyota Innova từng là mẫu MPV 7 chỗ được ưa chuộng nhất Việt Nam ẢNH: THÀNH NHÂN

Trong số các phiên bản từng được Toyota Việt Nam phân phối, Innova 2.0E MT và 2.0G AT được nhiều gia đình, doanh nghiệp kinh doanh vận tải, hãng taxi ưa chuộng nhờ giá dễ tiếp cận; vận hành bền bỉ, được nhiều người ví von "nồi đồng cối đá" và không gian cabin rộng rãi.

Vậy sau 3 năm sử dụng, hiện tại mẫu xe này đang mất giá thế nào trên thị trường ô tô cũ?

Chủ xe Toyota Innova lỗ bao nhiêu sau 3 năm sử dụng?

Theo khảo sát của PV Thanh Niên trên thị trường xe đã qua sử dụng, nhiều chiếc Innova đời 2023 hiện được rao bán với mức giá khá đa dạng tùy phiên bản, tình trạng xe, số km đã vận hành cũng như lịch sử sử dụng.

Innova bản 2.0E MT là bản cắt giảm trang bị so với bản 2.0G AT ẢNH: THÀNH NHÂN

Trong đó, Toyota Innova 2.0E MT đời 2023 hiện có giá dao động từ 580 - 610 triệu đồng. Thời điểm đầu năm 2023, phiên bản này có giá niêm yết 755 triệu đồng. Sau khi cộng các khoản thuế, phí và chi phí đăng ký, mức giá lăn bánh mà chủ xe phải trả khoảng 840 triệu đồng. Nếu so với giá giao dịch trên thị trường ô tô cũ hiện nay, chủ xe có thể phải chấp nhận khoản lỗ từ 230 - 260 triệu đồng khi bán lại, tương đương mức khấu hao khoảng 27 - 31% giá trị ban đầu.

Trong khi đó, Innova bản 2.0G AT đời 2023 hiện được nhiều đơn vị kinh doanh xe cũ chào bán quanh mức 680 triệu đồng. Thời điểm 3 năm trước, chủ xe phải chi số tiền khoảng 970 triệu đồng để hoàn tất thủ tục lăn bánh. Như vậy, nếu bán lại ở thời điểm hiện tại, có thể lỗ khoảng 290 triệu đồng, tương đương gần 30% giá trị ban đầu.

Nhìn chung, cả hai phiên bản Innova 2.0E MT và 2.0G AT đều ghi nhận mức khấu hao dao động khoảng 27 - 31% sau hơn 3 năm sử dụng.

Không gian nội thất trên bản Innova 2.0E MT khá cơ bản, chỉ sử dụng điều hòa chỉnh cơ, ghế bọc nỉ... ẢNH: THÀNH NHÂN

Thực tế, dù không còn giữ vị thế áp đảo doanh số như giai đoạn trước đây, Toyota Innova vẫn được đánh giá là một trong những mẫu MPV có khả năng giữ giá khá tốt trên thị trường xe cũ. Yếu tố thương hiệu, độ bền đã được chứng minh theo thời gian, chi phí bảo dưỡng hợp lý... giúp mẫu xe này duy trì sức hút với người có nhu cầu mua xe 7 chỗ đã qua sử dụng.

Lưu ý gì khi mua Toyota Innova cũ?

Dù cùng thuộc thế hệ thứ hai (mã AN140), sử dụng khung gầm rời và hệ dẫn động cầu sau nhưng Toyota Innova 2.0E MT (số sàn) và 2.0G AT (số tự động) lại hướng đến những nhóm khách hàng khác nhau. Trong khi bản số sàn được nhiều doanh nghiệp vận tải, tài xế dịch vụ lựa chọn nhờ chi phí đầu tư thấp thì bản số tự động lại được các gia đình ưa chuộng hơn nhờ trang bị tiện nghi đầy đủ và trải nghiệm sử dụng thoải mái hơn.

Vì vậy, khi mua Toyota Innova cũ, người dùng không nên dựa vào đời xe hay số km hiển thị trên đồng hồ công-tơ-mét. Thay vào đó, cần kiểm tra kỹ lịch sử bảo dưỡng, tình trạng nội thất, hệ thống truyền động, khung gầm, hệ thống treo cũng như mức độ hao mòn của vô-lăng, ghế ngồi, bàn đạp và cần số. Đây là những chi tiết có thể phản ánh khá chính xác cường độ sử dụng thực tế của xe.

Xét trên góc độ tài chính, những chiếc Toyota Innova đời 2023 giữ giá khá tốt sau hơn 3 năm lăn bánh. Tuy nhiên, để tránh rủi ro phát sinh trong quá trình sử dụng, người mua vẫn nên ưu tiên những chiếc xe có nguồn gốc rõ ràng, lịch sử sử dụng minh bạch và tình trạng kỹ thuật được kiểm chứng.