KIA Carens Clavis có giá từ 639 triệu đồng, bản cao có ADAS

THACO AUTO vừa chính thức trình làng biến thể KIA Carens Clavis tại Việt Nam, qua đó bổ sung thêm lựa chọn trong nhóm xe đa dụng 7 chỗ. Mẫu xe này được phân phối với hai phiên bản, gồm Carens Clavis 1.5G Deluxe giá 639 triệu đồng và 1.5G Luxury giá 679 triệu đồng.

Đáng chú ý, Carens Clavis không thay thế hoàn toàn KIA Carens đang bán trên thị trường. Theo định hướng của nhà phân phối, hai dòng xe sẽ tiếp tục được mở bán song song. Trong đó, Clavis được định vị ở vị trí cao hơn, hướng đến nhóm khách hàng chú trọng nhiều hơn tới thiết kế, công nghệ và các trang bị hỗ trợ an toàn.

Kia Carens Clavis được phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản, giá từ 639 triệu đồng ẢNH: THACO AUTO

So với Carens hiện hữu, thay đổi dễ nhận thấy nhất trên Carens Clavis nằm ở diện mạo bên ngoài. Mẫu xe áp dụng ngôn ngữ thiết kế Star-map thế hệ mới của KIA, với phần đầu xe tạo hình vuông vức và mang phong cách SUV rõ hơn. Cụm đèn chiếu sáng Ice Cube LED sử dụng ba mô-đun LED bố trí dạng tam giác, kết hợp dải đèn LED ban ngày Star-map. Cản trước, cản sau cũng được thiết kế lại, trong khi bộ mâm hợp kim 17 inch góp phần tạo dáng vẻ cứng cáp hơn cho chiếc xe 7 chỗ.

Những thay đổi tiếp tục xuất hiện bên trong khoang lái. Bảng táp-lô được bố trí theo phương ngang, khu vực trung tâm nổi bật với cụm màn hình kỹ thuật số nối liền, trong đó màn hình giải trí có kích thước 12,3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Vô lăng D-cut hai chấu cũng được tạo hình lại theo phong cách tương tự một số dòng SUV thế hệ mới của KIA.

Carens Clavis vẫn duy trì cấu hình ba hàng ghế, đáp ứng nhu cầu chở tối đa 7 người. Hàng ghế thứ ba có thể gập theo tỷ lệ 5:5 để linh hoạt chuyển đổi giữa nhu cầu chở người và hành lý. Ghế bọc da với bề mặt thiết kế thoáng khí, trong khi hệ thống điều hòa tự động kết hợp giao diện cảm ứng và nút bấm cơ học. KIA bố trí cửa gió cho cả hàng ghế thứ hai và thứ ba, trong đó các cửa gió phía sau được đặt trên trần xe.

Carens Clavis thay đổi đáng kể về thiết kế, đồng thời bổ sung nhiều tiện nghi cho khoang cabin 7 chỗ ẢNH: THACO AUTO

Một số tiện nghi khác đáng chú ý gồm cửa sổ trời điều khiển một chạm và chức năng chống kẹt. Cách bố trí này cho thấy Carens Clavis tập trung nhiều hơn vào trải nghiệm sử dụng của gia đình, thay vì chỉ đơn thuần tăng số lượng trang bị ở vị trí người lái.

Về khả năng vận hành, cả hai phiên bản Carens Clavis tại Việt Nam đều sử dụng động cơ xăng Smartstream dung tích 1.5 lít thế hệ mới. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm, kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT. Xe được phát triển trên nền tảng khung gầm K2 của hãng.

Như vậy, KIA không lựa chọn nhấn vào nâng cấp thông số động cơ trên Carens Clavis. Thay vào đó, những thay đổi đáng chú ý tập trung vào thiết kế, tiện nghi và công nghệ hỗ trợ người lái, phù hợp với định hướng của một mẫu xe phục vụ chủ yếu nhu cầu gia đình và di chuyển thường ngày.

Khác biệt đáng kể nhất ở phiên bản cao nằm ở nhóm công nghệ an toàn. Theo thông tin THACO AUTO công bố, Carens Clavis được bổ sung hệ thống hỗ trợ lái ADAS với nhiều tính năng như điều khiển hành trình thích ứng thông minh, hỗ trợ tránh va chạm phía trước, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ theo làn, tự động chuyển đèn chiếu xa - gần và cảnh báo người lái mất tập trung.

Phiên bản Carens Clavis Luxury nổi bật với gói hỗ trợ lái ADAS cùng 6 túi khí và nhiều công nghệ an toàn ẢNH: THACO AUTO

Trong đó, hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước có khả năng nhận diện nguy cơ và cảnh báo người điều khiển, đồng thời hỗ trợ phanh trong một số tình huống cần thiết. Khi chạy trên cao tốc, điều khiển hành trình thích ứng có thể duy trì tốc độ cài đặt và điều chỉnh khoảng cách với phương tiện phía trước.

Bên cạnh ADAS, Carens Clavis còn được trang bị 6 túi khí, phanh tay điện tử và chức năng Auto Hold. Đây cũng là nhóm trang bị góp phần tạo khác biệt giữa Clavis với Carens hiện hữu, nhất là khi THACO xác định mẫu xe mới nằm ở nhóm sản phẩm cao hơn trong cùng dải sản phẩm Carens.

Như vậy, với mức giá từ 639 - 679 triệu đồng, KIA Carens Clavis bước vào nhóm xe 7 chỗ phổ thông vốn đang có mức độ cạnh tranh cao tại Việt Nam. Tuy nhiên, thay vì loại bỏ Carens hiện tại để thay thế bằng sản phẩm mới, KIA lựa chọn duy trì đồng thời hai dòng xe. Cách bố trí này giúp hãng mở rộng khoảng lựa chọn cho khách hàng. Carens tiếp tục đảm nhiệm vai trò thiên về tính thực dụng, trong khi Clavis hướng đến người mua sẵn sàng chi thêm cho diện mạo mới, nhiều tiện nghi và công nghệ hỗ trợ lái hơn.