Xe MPV phổ thông dưới 750 triệu: Honda BR-V tăng ưu đãi, cạnh tranh Mitsubishi Xpander

Bất chấp sức mua trên thị trường ô tô vừa có dấu hiệu hồi phục, áp lực tồn kho khi thời gian bán hàng đang trôi về những tháng cuối năm khiến các nhà sản xuất, phân phối ô tô tiếp tục lao vào cuộc đua ưu đãi, giảm giá. Trong đó, phân khúc MPV phổ thông 7 chỗ dưới 750 triệu đồng vốn được người Việt ưa chuộng tiếp tục chứng kiến cuộc cạnh tranh về giá đầy hấp dẫn.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, bước sang tháng 10.2026 - tháng khởi đầu cho mùa bán hàng cuối năm, hầu hết các mẫu mã MPV phổ thông 7 chỗ dưới 750 triệu đồng đều được nhà sản xuất, phân phối triển khai ưu đãi, giảm giá. Thậm chí một số mẫu xe còn được hãng tăng gấp đôi ưu đãi so với những tháng trước đây.

Khách hàng mua Honda BR-V trong tháng 10.2026 được ưu đãi lên tới 63 - 84 triệu đồng, mức cao nhất tính từ đầu năm đến nay Ảnh: HOÀNG CƯỜNG

Cụ thể, Honda BR-V những tháng trước đây chỉ được Honda Việt Nam (HVN) áp dụng ưu đãi với một phiên bản theo hình thức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Tuy nhiên, bước sang tháng 10.2026 cả hai phiên bản Honda BR-V (gồm BR-V G giá 661 triệu đồng và BR-V L giá 705 triệu đồng) đều được Toyota hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Riêng phiên bản BR-V L còn được tặng thêm 1 năm bảo hiểm của Honda. Với chương trình này, khách hàng mua Honda BR-V trong tháng 10.2026 được ưu đãi lên tới 63 - 84 triệu đồng, mức cao nhất tính từ đầu năm đến nay.

Động thái tăng ưu đãi với Honda BR-V nhằm giúp mẫu xe này tăng sức hút với khách hàng cũng như tính cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc. Bởi hầu hết các mẫu mã vốn hút khách như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross, Suzuki XL7 Hybrid hay Hyundai Stargazer… đều được giảm giá gần cả trăm triệu đồng.

Veloz Cross và Avanza Premio cũng được hãng xe Nhật Bản ưu đãi 100% lệ phí trước bạ Ảnh: HOÀNG CƯỜNG

Cụ thể, trong tháng 10.2026, hai mẫu xe MPV của Toyota, gồm Veloz Cross và Avanza Premio cũng được hãng xe Nhật Bản ưu đãi 100% lệ phí trước bạ. Chính sách này giúp Toyota Veloz Cross giảm 73 - 75 triệu đồng, Avanza Premio giảm 65 - 70 triệu đồng so với giá niêm yết. Hiện tại, giá thực tế sau ưu đãi của giúp Toyota Veloz Cross tại Việt Nam chỉ còn 565 - 613 triệu đồng. Trong khi giá Avanza Premio sau ưu đãi chỉ còn 493 - 528 triệu đồng.

Chính sách ưu đãi hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cũng được Suzuki Việt Nam áp dụng với mẫu Suzuki XL7 Hybrid. Ở thời điểm hiện tại, XL7 Hybrid (giá niêm yết 599,9 triệu đồng) đang giảm giá 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống còn khoảng 540 triệu đồng. Ngoài ra, khách mua mẫu xe này còn được tặng gói bảo hiểm vật chất 1 năm (không quy đổi thành tiền mặt) và các gói khuyến mãi khác từ đại lý.

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Trong tháng 10.2026 các phiên bản Mitsubishi Xpander (giá niêm yết 568 - 659 triệu đồng) cũng như bản Xpander Cross (giá 699 triệu đồng) đều được hãng xe Nhật Bản triển khai chương trình ưu đãi hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho khách mua xe. Với chính sách này, khách mua Mitsubishi Xpander được giảm giá từ 57 - 66 triệu đồng; bản Xpander Cross giảm 70 triệu đồng. Không những vậy, khách mua mẫu xe này còn được tặng phiếu nhiên liệu trị giá từ 10 - 24 triệu đồng, tùy phiên bản. Như vậy, mức giá thực tế sau ưu đãi của Mitsubishi Xpander hiện xuống còn 498 - 629 triệu đồng.

Khách mua Mitsubishi Xpander được giảm giá từ 57 - 66 triệu đồng Ảnh: CHÍ TÂM

Hyundai Stargazer tiếp tục dẫn đầu cuộc đua ưu đãi, giảm giá ở phân khúc này. Trong tháng 10.2026 tùy phiên bản, đời xe Stargazer được Liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) tiếp tục áp dụng mức ưu đãi giảm giá lên đến 117 triệu đồng. Mẫu xe này được cập nhật phiên bản mới từ đầu năm 2026 với hai lựa chọn, có giá 569 - 615 triệu đồng. Tuy nhiên, hiện tại một số đại lý Hyundai vẫn còn tồn kho một số xe Stargazer mẫu cũ. Chương trình giảm giá lên đến hơn 110 triệu đồng do HTV áp dụng góp phần kéo mức giá thực tế của Hyundai Stargazer về mức thấp nhất kể từ khi mẫu xe này gia nhập thị trường Việt Nam.

Có thể thấy, cuộc đua ưu đãi, giảm giá ở phân khúc MPV phổ thông 7 chỗ, dưới 750 triệu đồng đang diễn ra ngày càng kịch tính. Từ chỗ chỉ giảm giá chưa tới 50 triệu đồng, hiện tại mức ưu đãi, giảm giá trung bình mỗi mẫu xe ở phân khúc này đã lên đến 65 - 70 triệu đồng. Điều này mở ra cơ hội giúp khách hàng Việt dễ tiếp cận và mua xe MPV phổ thông 7 chỗ với mức giá hấp dẫn hơn.