VinFast đặt mục tiêu biến mẫu MPV 7 thành dòng xe chủ lực doanh số tại Indonesia

Sau khi nhà máy ở Subang, Tây Java, Indonesia bắt đầu đi vào hoạt động, VinFast đang từng bước làm đa dạng danh mục sản phẩm ô tô điện của hãng tại thị trường Indonesia, trong đó phân khúc MPV đang được hãng xe Việt đầu tư mạnh mẽ. Sau khi tung mẫu Limo Green ra thị trường vào cuối năm ngoái, mới đây VinFast tiếp tục bàn giao phiên bản VF MPV 7 đến tay khách hàng đặt mua tại Indonesia.

Đáng chú ý, VinFast đang đặt mục tiêu đưa mẫu xe MPV điện mới nhất của hãng - VinFast VF MPV 7 trở thành trụ cột doanh số bán hàng tại thị trường ô tô Indonesia. Tham vọng này của hãng xe điện Việt Nam hoàn toàn có cơ sở, bởi Indonesia từ trước đến nay luôn được biết đến là một trong những thị trường rất ưa chuộng dòng xe MPV đồng thời cũng là nơi tiêu thụ các dòng xe gia đình cỡ nhỏ nhiều nhất khu vực Đông Nam Á.

VinFast VF MPV 7 trưng bày tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia 2026 Ảnh: VinFast

Ông Antonio Zara - Giám đốc điều hành VinFast Đông Nam Á giải thích rằng, trong nửa đầu năm 2026, mẫu xe cỡ nhỏ VF 3 đã thành công trong việc trở thành trụ cột chính thúc đẩy doanh số bán hàng của VinFast tại Indonesia. Tuy nhiên, bước vào giai đoạn nửa cuối năm nay và những năm tiếp theo, mẫu VF MPV 7 được dự đoán sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy doanh số bán hàng của hãng tại thị trường này.

"Chúng tôi muốn biến VF MPV 7 trở thành một trong những trụ cột doanh số của hãng tại Indonesia. Trong nửa đầu năm nay, VF 3 đã rất tạo được sức hút và có chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Giờ đây, chúng tôi đang đẩy nhanh tiến độ sản xuất VF MPV 7 và trong vài tháng tới, chúng tôi đặt mục tiêu mẫu xe này sẽ đóng góp đáng kể vào doanh số", ông Antonio Zara chia sẻ với truyền thông bên thềm Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia 2026.

Sự lạc quan của VinFast về việc biến VF MPV 7 thành sản phẩm chủ lực trong doanh số bán hàng tại Indonesia được thúc đẩy sau khi nhà máy lắp ráp xe điện của hãng ở Subang, Indonesia vừa đi vào hoạt động. Việc sản xuất mẫu xe MPV điện 7 chỗ này tại nhà máy ở Subang đã được tiến hành từ tháng trước và năng lực cung ứng cho mạng lưới đại lý đang liên tục được tăng cường.

VF MPV 7 là một trong những dòng xe đang được VinFast lắp ráp tại nhà máy mới ở Subang, Indonesia Ảnh: Kompas

"Nhà máy VinFast ở Subang là một cơ sở mới bắt đầu đi vào sản xuất từ tháng trước. Chúng tôi đã bắt đầu cung cấp mẫu xe này cho các đại lý và vận chuyển đến một số khách hàng, quá trình tăng sản lượng đang được tiến hành", ông Antonio Zara cho biết thêm.

Để tăng sức hút cũng như tạo điều kiện cho khách hàng dễ dàng tiếp cận, sở hữu VF MPV 7, tại Indonesia VinFast phân phối VF MPV 7 với hai hình thức. Trong đó, khách hàng lựa chọn gói thuê pin sẽ mua xe với giá 345 triệu rupiah (tương đương 502,5 triệu đồng), hiện đang có chương trình khuyến mãi đặc biệt với giá 329 triệu rupiah (khoảng 479,2 triệu đồng). Trong khi đó, đối với những khách hàng muốn sở mẫu xe MPV điện này bao gồm pin, mức giá sẽ từ 420 triệu rupiah (tương đương 611,7 triệu đồng).