Xe gia đình cỡ nhỏ: VinFast nắm gần 60% thị phần, nhóm xe xăng thất thế

Cục diện phân khúc xe gia đình cỡ nhỏ tại Việt Nam đang thay đổi nhanh chóng trong khoảng 2 năm trở lại đây; khi sự vươn lên của nhóm xe thuần điện đang khiến vị thế của nhiều mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong dần lung lay.

Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô (VAMA), Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) và VinFast, sau 6 tháng đầu năm 2026, các mẫu mã trong phân khúc xe gia đình cỡ nhỏ tầm giá dưới 1 tỉ đồng ghi nhận tổng doanh số 63.363 xe bán ra. Kết quả này tương đương hơn 80% lượng xe thuộc phân khúc này bán ra trong cả năm 2025. Điều này cho thấy, nhu cầu của người dùng với nhóm ô tô phục vụ gia đình và kinh doanh vận tải vẫn ở mức cao.

Doanh số xe gia đình cỡ nhỏ tại Việt Nam nửa đầu năm 2026 NGUỒN: VAMA, TC MOTOR, VINFAST

Tuy nhiên, các số liệu thống kê cũng phản ánh thực tế sức mua không ổn định trong suốt nửa đầu năm 2026. Sau khi đạt đỉnh vào tháng 3, doanh số toàn phân khúc liên tục đi xuống trong ba tháng cuối quý 2. Riêng tháng 6.2026, các hãng chỉ bán ra 9.520 xe, giảm 1.195 chiếc so với tháng trước đó và giảm gần một nửa so với thời điểm cuối quý 1. Đáng chú ý, phần lớn doanh số vẫn tập trung vào các mẫu mã ở nhóm dẫn đầu. Đặc biệt, hai mẫu xe điện VinFast chiếm ưu thế rõ rệt, tạo khoảng cách lớn với các dòng xe dùng động cơ đốt trong.

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VinFast chiếm gần 60% thị phần

Kết thúc nửa đầu năm 2026, VinFast Limo Green đạt doanh số 27.927 xe, áp đảo tuyệt đối ở nhóm xe gia đình cỡ nhỏ. Trong khi đó, mẫu MPV 7 hướng đến nhóm khách hàng cá nhân cũng ghi nhận doanh số bán đạt 9.177 xe, xếp thứ hai phân khúc.

Đáng chú ý, nếu cộng gộp hai sản phẩm, VinFast đã bán ra tổng cộng 37.104 xe sau 6 tháng đầu năm, tương đương khoảng 58,6% quy mô toàn phân khúc. Nói cách khác, cứ 10 xe gia đình cỡ nhỏ đến tay khách hàng thì có gần 6 chiếc mang thương hiệu VinFast.

Bên cạnh đó, khoảng cách giữa Limo Green và các đối thủ cũng phản ánh sự thay đổi lớn trên thị trường. Cụ thể, số liệu thống kê cho thấy, riêng doanh số của mẫu xe điện Việt này đã cao gấp hơn 3 lần nếu so với Mitsubishi Xpander, dòng xe từng nhiều năm giữ vị trí thống trị phân khúc MPV phổ thông tại Việt Nam.

VinFast chiếm ưu thế trong nhóm xe gia đình cỡ nhỏ nửa đầu năm 2026 ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Theo các chuyên gia trong ngành ô tô, lợi thế của VinFast Limo Green trước hết đến từ khả năng tiếp cận nhóm khách hàng kinh doanh vận tải hành khách, taxi. Với thiết kế 7 chỗ, chi phí năng lượng thấp và các chính sách hỗ trợ liên quan đến sạc pin đang được triển khai, xe điện VinFast ngày càng được nhiều tài xế, doanh nghiệp vận tải lựa chọn để tối ưu chi phí.

Ngoài ra, việc sở hữu đồng thời hai sản phẩm cũng giúp hãng xe Việt đáp ứng đa dạng nhu cầu khách hàng, từ khách mua xe chạy dịch vụ đến các gia đình cần phương tiện rộng rãi, có chi phí vận hành dễ kiểm soát.

Nhìn chung, việc xe điện chiếm gần 60% thị trường cũng cho thấy cục diện phân khúc xe gia đình cỡ nhỏ tại Việt Nam đã và đang thay đổi rất nhanh. Nếu trước đây ô tô điện chủ yếu đóng vai trò lựa chọn bổ sung, thì hiện nay dòng xe này đã trở thành lực lựa chọn hàng đầu, trực tiếp gây sức ép lên những mẫu MPV chạy xăng.

Mitsubishi Xpander vẫn dẫn đầu xe nhóm xăng

Trong nhóm sử dụng động cơ đốt trong, Mitsubishi Xpander vẫn giữ vị trí số một với 7.791 xe bán ra sau 6 tháng. Kết quả này giúp mẫu xe Nhật Bản đứng thứ ba toàn phân khúc, sau bộ đôi VinFast.

Xpander tiếp tục phát huy những lợi thế đã được tạo dựng qua nhiều năm như thiết kế thực dụng, khoang nội thất phù hợp nhu cầu gia đình, hệ thống phân phối rộng và giá trị bán lại tương đối ổn định. Mẫu xe này cũng đáp ứng được cả nhu cầu sử dụng cá nhân lẫn kinh doanh vận tải.

Mitsubishi Xpander vẫn là mẫu xe xăng bán chạy nhất phân khúc ẢNH: HẰNG NGA

Tuy nhiên, vị thế của Xpander không còn áp đảo như trước. Doanh số nửa đầu năm 2026 của mẫu xe này chỉ bằng chưa đến 30% lượng xe VinFast Limo Green đã bán ra thị trường, trong khi sức mua những tháng gần đây cũng có dấu hiệu chậm lại. Riêng tháng 6, Xpander đạt 1.238 xe và bị Toyota Innova Cross vượt mặt.

Mẫu MPV của Toyota trở thành bất ngờ lớn nhất phân khúc khi đạt doanh số 1.670 chiếc, tăng 937 xe so với tháng trước đó. Mức tăng mạnh giúp Innova đứng thứ hai toàn phân khúc trong tháng 6, chỉ sau Limo Green. Dù vậy, cộng dồn nửa đầu năm, Innova đạt 5.623 xe và vẫn xếp sau Xpander. Sự bứt phá trong một tháng vì thế chưa đủ để khẳng định mẫu xe Toyota đã tạo ra cuộc đổi ngôi bền vững.

Nếu xét theo thương hiệu, Toyota mới là đối thủ bám sát VinFast. Bên cạnh Innova, hãng xe Nhật còn có Veloz Cross đạt 5.097 xe và Avanza Premio bán được 436 chiếc. Tổng doanh số ba mẫu đạt 11.156 xe, cao hơn lượng bán của Mitsubishi trong cùng kỳ.

Chiến lược trải rộng sản phẩm giúp Toyota tiếp cận nhiều nhóm khách hàng. Innova hướng đến người dùng đề cao không gian, khả năng vận hành và có thêm lựa chọn hybrid; Veloz Cross cạnh tranh ở nhóm MPV phổ thông, trong khi Avanza Premio đảm nhận vai trò sản phẩm có mức giá dễ tiếp cận hơn.

Toyota duy trì sức cạnh tranh nhờ bộ ba Innova, Veloz Cross và Avanza Premio ẢNH: NGUYỄN DUY

Ở phần còn lại, KIA Carens, Hyundai Stargazer, Honda BR-V và Suzuki XL7 vẫn duy trì sự hiện diện nhưng doanh số cách khá xa nhóm đầu. Các mẫu xe này đều có lợi thế riêng về giá bán, trang bị hoặc công nghệ an toàn, song chưa đủ sức tạo bước đột phá.