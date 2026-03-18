Kinh tế

V-Green xây dựng 99 'siêu trạm sạc' trên toàn quốc

Hà Khanh
Hà Khanh
18/03/2026 06:00 GMT+7

Ngày 17.3, Công ty Cổ phần Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green công bố đầu tư 10.000 tỉ đồng để triển khai 99 siêu trạm sạc dọc các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ trên cả nước ngay trong năm nay. Mỗi siêu trạm sạc có thể phục vụ cùng lúc 100 ô tô điện với thời gian sạc chỉ từ 15 phút hoàn toàn từ nguồn năng lượng sạch là điện gió và điện mặt trời.

99 siêu trạm sạc sẽ được V-Green bố trí dọc các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ lớn với khoảng cách hợp lý, trải dài trên địa phận 34 tỉnh, thành phố để đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển xa, liên tỉnh hoặc xuyên Việt của người dùng xe điện VinFast. Mỗi siêu trạm sạc được quy hoạch tới 100 súng sạc công suất 150 kW nhằm đáp ứng nhu cầu sạc siêu nhanh, đảm bảo chỉ sau 15 phút là xe có đủ năng lượng tiếp tục hành trình.

V-Green đầu tư 10.000 tỉ đồng để triển khai 99 siêu trạm sạc trên toàn quốc

Đặc biệt, 100% siêu trạm sạc đều sử dụng nguồn năng lượng sạch từ điện gió và điện mặt trời, lưu trữ trong các hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) do VinFast nghiên cứu, phát triển và sản xuất.

Với mô hình sạc siêu nhanh, siêu tiện lợi và vận hành hoàn toàn không phát thải, hệ thống siêu trạm sạc V-Green không chỉ đáp ứng tốt các hành trình dài, liên tục mà còn góp phần đáng kể vào việc giảm khí thải carbon ra môi trường, hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050 của VN.

Bà Phạm Thanh Thúy, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty V-Green, cho biết: "Hệ thống siêu trạm sạc được bố trí trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ không chỉ thuận tiện mà còn sạc siêu nhanh và siêu nhiều cùng lúc sẽ giải quyết cơ bản mọi nhu cầu sạc xe của người dùng. Với 99 siêu trạm sạc, khách hàng sử dụng xe điện VinFast có thể an tâm tuyệt đối trên mọi cung đường dài, ngay cả trong những giai đoạn cao điểm nhất".

Theo kế hoạch, việc đầu tư phát triển 99 siêu trạm sạc sẽ được V-Green xúc tiến triển khai sớm với mục tiêu cơ bản hoàn thành trong năm nay, để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của người dùng và số lượng ô tô điện VinFast bán ra thị trường ngày càng lớn.

Tính đến hết năm 2025, V-Green đã hoàn thiện quy hoạch 150.000 cổng sạc ô tô, xe máy điện trên khắp VN. Trong giai đoạn phát triển mới, V-Green sẽ tập trung đầu tư trọng điểm cho các siêu trạm sạc để đáp ứng nhu cầu đi xa của người dùng ô tô điện và mở rộng mạng lưới tủ đổi pin xe máy điện để đảm bảo sự thuận tiện tối đa cho tất cả khách hàng.

V-GREEN triển khai mô hình trạm sạc nhượng quyền đầu tiên tại VN

