SUV đô thị 'chật như nêm', VinFast nắm gần nửa thị phần

Sau nhiều năm liên tục mở rộng, SUV đô thị hiện là một trong những nhóm xe có danh mục xe phong phú nhất thị trường ô tô Việt Nam. Từ những mẫu xe có giá khoảng 500 triệu đồng đến các dòng xe tiệm cận mốc 800 triệu đồng, khách Việt hiện có không dưới 20 lựa chọn, đến từ thương hiệu Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, châu Âu hay Trung Quốc.

Sự xuất hiện ngày càng nhiều mẫu mã mới giúp quy mô phân khúc tiếp tục duy trì ở mức cao. Theo số liệu bán hàng được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và các hãng công bố, 14 mẫu SUV đô thị trong nhóm thống kê ghi nhận lượng xe bán ra đạt 72.205 xe sau 6 tháng đầu năm 2026. Tính trung bình mỗi tháng, riêng doanh số nhóm xe này đã đạt hơn 12.000 chiếc.

Doanh số xe SUV đô thị tại Việt Nam nửa đầu năm 2026 NGUỒN: VAMA, HTV, VINFAST

Tuy vậy, đằng sau bức tranh sôi động về mẫu mã là sự chênh lệch khá lớn về doanh số bán. Phần lớn thị phần của phân khúc này đang tập trung vào một số ít mẫu xe, trong khi nhiều mẫu xe chỉ đạt vài trăm chiếc bán ra sau nửa đầu năm 2026. Đáng chú ý, hai vị trí dẫn đầu đều thuộc về xe điện VinFast.

Hai mẫu xe VinFast chiếm gần nửa thị phần phân khúc SUV đô thị

Với 20.167 xe bán ra sau 6 tháng đầu năm, VinFast VF 5 tiếp tục dẫn đầu phân khúc, bỏ xa các đối thủ phía sau. Riêng tháng 6.2026, mẫu SUV điện cỡ nhỏ này đạt 3.364 xe, giảm 35 xe so với tháng trước nhưng vẫn là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc SUV đô thị.

Xếp ngay phía sau là VinFast VF 6 với 14.045 xe. Đáng chú ý, sức bán của mẫu xe này tăng mạnh trong tháng 6, đạt 2.988 xe, nhiều hơn tháng trước 1.314 xe, tương đương mức tăng gần 79%. Nhờ đó, khoảng cách doanh số trong tháng giữa VF 6 và VF 5 chỉ còn 376 xe.

Cộng gộp nửa đầu năm nay, bộ đôi VF 5 và VF 6 đã đạt doanh số lên đến hơn 34.200 xe, chiếm hơn 47% tổng tổng lượng xe tiêu thụ của phân khúc (xét trên số liệu được các hiệp hội và hãng công bố). Riêng tháng 6, hai mẫu xe VinFast đóng góp 6.352 trong tổng số 12.613 xe, tương đương hơn 50%.

VinFast VF 5 và VF 6 chiếm gần một nửa thị phần SUV đô thị trong nửa đầu năm 2026 ẢNH: CHÍ TÂM

Những con số thống kê cho thấy, xe điện không còn giữ vai trò bổ sung trong nhóm SUV đô thị mà đã trở thành lực lượng dẫn dắt thị trường. Xét về sản lượng, tổng doanh số của VF 5 và VF 6 gần tương đương lượng xe bán ra cộng gộp của 12 mẫu xe còn lại trong bảng thống kê.

Khoảng cách giữa nhóm dẫn đầu với phần còn lại cũng ngày càng rõ. Bốn mẫu bán chạy nhất gồm VF 5, VF 6, Toyota Yaris Cross và Mitsubishi Xforce đạt tổng cộng 48.657 xe, chiếm hơn 67% toàn phân khúc. Đây đồng thời là 4 mẫu duy nhất đạt doanh số bình quân trên 1.000 xe mỗi tháng trong nửa đầu năm.

Xe xăng cũng cạnh tranh quyết liệt

Ở nhóm sử dụng động cơ đốt trong, Toyota Yaris Cross tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với 8.146 xe sau 6 tháng. Kết quả này giúp mẫu xe Nhật Bản đứng thứ ba toàn phân khúc, nhưng vẫn thấp hơn VF 6 đến gần 6.000 xe. Đáng chú ý, doanh số Yaris Cross trong tháng 6 chỉ đạt 1.206 xe, giảm mạnh 1.034 xe, tương đương hơn 46% so với tháng trước. Chính mức giảm này khiến khoảng cách giữa Yaris Cross với hai mẫu xe điện VinFast tiếp tục bị nới rộng.

Trong khi đó, Mitsubishi Xforce cho thấy sự ổn định hơn khi đạt 6.299 xe trong nửa đầu năm. Riêng tháng 6, mẫu xe này bán được 1.095 chiếc, tăng 200 xe so với tháng 5. Diễn biến trái chiều giữa Xforce và Yaris Cross đang phần nào làm cuộc đua ở nhóm xe xăng trở nên khó đoán hơn.

Sức ép cạnh tranh ở nhóm xe SUV đô thị ngày càng lớn ẢNH: NGUYỄN DUY

Phía sau hai mẫu xe Nhật Bản là Hyundai Creta và KIA Seltos. Creta đạt 4.671 xe, trong khi Seltos bán ra 4.529 xe, chênh lệch chỉ 142 chiếc. Trong tháng 6, hai mẫu xe Hàn Quốc lần lượt bán được 787 xe và 702 xe. Với khoảng cách không quá lớn, thứ hạng giữa hai mẫu xe này hoàn toàn có thể thay đổi trong những tháng tiếp theo.

Cuộc cạnh tranh ở nhóm bám đuổi cũng đáng chú ý với màn so kè giữa KIA Sonet và Toyota Corolla Cross. Sau 6 tháng, Sonet tạm xếp trên đối thủ Nhật với 3.981 xe, nhiều hơn Corolla Cross 270 xe. Tuy nhiên, riêng tháng 6, Corolla Cross đạt 779 xe, vượt đáng kể mức 550 xe của Sonet. Nếu xu hướng này tiếp diễn, mẫu xe Toyota có thể sớm cải thiện vị trí trong nửa cuối năm.

Honda HR-V xếp tiếp theo với 2.519 xe. Mẫu xe này ghi nhận tín hiệu tích cực trong tháng 6 khi bán được 467 chiếc, tăng 122 xe. Tuy nhiên, khoảng cách với nhóm dẫn đầu vẫn khá lớn, trong bối cảnh giá bán của HR-V nằm ở nhóm cao trong phân khúc.

Ở nửa cuối bảng xếp hạng, sức mua thấp hơn rõ rệt. Toyota Raize đạt 1.552 xe, trong khi Hyundai Venue, Suzuki Fronx, Mazda CX-30 và Mazda CX-3 đều chưa vượt mốc 800 xe sau nửa năm. Đáng chú ý, Venue chỉ bán được 42 xe trong tháng 6, thấp nhất trong số các mẫu công bố doanh số.

Những mẫu xe có đối tượng khách hàng riêng vẫn có thể duy trì sự ổn định doanh số, trong bối cảnh phân khúc ngày càng đông đúc ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Nhìn chung, với việc các thương hiệu vẫn liên tục bổ sung sản phẩm, SUV đô thị vẫn là phân khúc giàu tiềm năng tại Việt Nam. Tuy nhiên, cục diện nửa đầu năm 2026 cho thấy thị trường ô tô trong nước đang bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh hơn. Theo các chuyên gia, khi lựa chọn ngày càng nhiều, sức bán không chỉ phụ thuộc vào việc một mẫu xe mới xuất hiện, mà còn nằm ở khả năng tạo khác biệt và duy trì sức cạnh tranh trước nhóm sản phẩm đang nắm phần lớn thị phần.