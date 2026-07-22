4 nhầm lẫn phụ huynh thường mắc phải khi mua xe điện cho con

Nhỏ gọn, dễ sử dụng và có chi phí vận hành thấp, xe điện đang trở thành lựa chọn được nhiều phụ huynh cân nhắc cho con đi học. Đặc biệt, trước mùa tựu trường, thị trường xuất hiện ngày càng nhiều mẫu mã với kiểu dáng, giá bán và thông số đa dạng. Việc chọn xe cho học sinh không đơn giản chỉ là tìm một mẫu vừa túi tiền hay hợp sở thích của con. Từ loại phương tiện, độ tuổi đến công suất, quãng đường di chuyển và việc sạc pin… Tất cả đều cần được cân nhắc kỹ.

Vì vậy, nếu thiếu thông tin, phụ huynh dễ mua phải những sản phẩm chưa đúng với nhu cầu sử dụng thực tế của các con. Dưới đây là 4 nhầm lầm dễ mắc phải nhất khi lựa chọn xe điện cho học sinh.

Nhầm xe đạp điện với xe máy điện

Một nhầm lẫn phổ biến nhất của nhiều phụ huynh khi chọn mua xe điện cho con là cho rằng mọi phương tiện chạy điện công suất nhỏ đều là xe đạp điện, học sinh ở độ tuổi nào cũng có thể sử dụng. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, xe đạp điện thuộc nhóm xe đạp máy, có bàn đạp và động cơ chỉ đóng vai trò trợ lực. Nguồn động lực từ động cơ phải ngắt khi người lái dừng đạp hoặc khi xe đạt tốc độ 25 km/giờ.

Phụ huynh cần phân biệt rõ xe đạp điện, xe gắn máy điện trước khi mua cho con ẢNH: NGUYỄN DUY

Trong khi đó, xe gắn máy điện (xe máy điện) có vận tốc thiết kế không lớn hơn 50 km/giờ và công suất động cơ không quá 4 kW. Người điều khiển phải đủ 16 tuổi. Nếu vượt các giới hạn này, phương tiện có thể được xếp vào nhóm mô tô điện, khi đó người lái phải đáp ứng điều kiện về tuổi và giấy phép lái xe.

Tên gọi tại cửa hàng hoặc quảng cáo không phải căn cứ duy nhất để xác định loại xe. Vì vậy, phụ huynh cần hỏi rõ loại phương tiện, vận tốc thiết kế, công suất động cơ và xe có phải đăng ký, gắn biển số hay không.

Chọn xe công suất lớn, tốc độ cao

Không ít phụ huynh muốn mua xe một lần để con sử dụng lâu dài nên ưu tiên mẫu có công suất lớn, tốc độ cao. Tuy nhiên, xe mạnh hơn chưa chắc phù hợp hơn. Ngoài nguy cơ không đúng điều kiện về độ tuổi, xe quá nặng, thân xe lớn hoặc tăng tốc nhanh có thể gây khó khăn cho học sinh chưa có nhiều kinh nghiệm. Phụ huynh cần chú ý đến các yếu tố thiết kế như chiều cao yên, trọng lượng, khả năng chống chân và độ nhạy của tay ga.

Xe phù hợp với học sinh cần vừa thể trạng, dễ kiểm soát và không quá mạnh ẢNH: BÁ HÙNG

Học sinh nên có thể tự dắt xe, quay đầu và xử lý khi xe bị nghiêng. Các chi tiết như phanh, lốp, đèn, gương chiếu hậu và chế độ giới hạn tốc độ cũng cần được kiểm tra. Tốt nhất nên để con ngồi thử và vận hành xe ở khu vực an toàn. Xe phù hợp không phải mẫu chạy nhanh nhất, mà là chiếc xe người sử dụng có thể kiểm soát chủ động.

Tin hoàn toàn vào quãng đường công bố

Một trong những thông tin được quan tâm hàng đầu khi chọn mua xe điện là quãng đường di chuyển của xe sau mỗi lần sạc đầy. Tuy nhiên có một thực tế là con số do nhà sản xuất công bố thường chỉ được xác định trong điều kiện thử nghiệm nhất định và thường có "sai số" so với khi sử dụng hằng ngày.

Bởi lẽ, phạm vi di chuyển thực tế còn phụ thuộc tải trọng, tốc độ, tình trạng lốp, thời tiết, địa hình và thói quen tăng giảm ga... Xe thường xuyên chở hai người, đi đường dốc hoặc chạy nhanh sẽ tiêu thụ nhiều năng lượng hơn.

Quãng đường sử dụng thực tế của xe điện có thể thấp hơn mức nhà sản xuất công bố ẢNH: CHÍ TÂM

Do đó, phụ huynh nên tính kỹ tổng quãng đường con di chuyển mỗi ngày, gồm chặng từ nhà đến trường, lớp học thêm và các hành trình phát sinh. Mẫu xe được chọn nên có phần dự phòng, tránh để quãng đường sử dụng gần bằng phạm vi tối đa được công bố. Ngoài ra, thời gian và vị trí sạc cũng cần được cân nhắc. Một mẫu xe đi xa nhưng mất nhiều thời gian sạc, trong khi gia đình không có nơi sạc thuận tiện, chưa chắc là lựa chọn phù hợp.

Chỉ nhìn giá bán, bỏ qua pin và bộ sạc

Giá bán thường là yếu tố quyết định khi phụ huynh lựa chọn xe cho con. Tuy nhiên, một mẫu xe có giá thấp chưa chắc đã là lựa chọn tối ưu nhất. Bởi chi phí sử dụng về lâu dài mới là yếu tố cần cân nhắc.

Do đó, người mua cần tìm hiểu kỹ về loại pin trên xe, thời hạn bảo hành, chi phí thay pin hoặc ắc-quy, giá bộ sạc và khả năng cung cấp linh kiện. Với xe dùng pin thuê hoặc đổi pin, phụ huynh cần tính thêm chi phí định kỳ và độ phủ của hệ thống trạm. Nếu sạc tại nhà, khu vực đỗ xe, ổ điện và khả năng giám sát quá trình sạc cần được chuẩn bị phù hợp.

Ngoài giá bán, người mua cần tính thêm chi phí pin, bộ sạc và bảo dưỡng ẢNH: NGUYỄN DUY

Pin và bộ sạc phải có nguồn gốc rõ ràng, đúng thông số của nhà sản xuất. Người dùng không nên tự ý thay đổi hệ thống điện, dùng bộ sạc không tương thích hoặc sạc gần nguồn nhiệt, vật liệu dễ cháy. Khi pin hay bộ sạc có dấu hiệu bất thường, cần ngừng sử dụng để kiểm tra.

Những yếu tố khác như hệ thống đại lý, điểm bảo dưỡng và thời gian sửa chữa cũng ảnh hưởng đến sự thuận tiện khi sử dụng.

Cuối cùng với học sinh, điều quan trọng nhất không phải chiếc xe đi nhanh hay đi xa đến đâu, mà là khả năng đến trường và trở về nhà an toàn. Phụ huynh cũng cần hướng dẫn con đội mũ bảo hiểm, tuân thủ quy tắc giao thông và không tự ý tháo giới hạn tốc độ.