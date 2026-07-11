Người Việt mua ô tô: 'Cố thêm chút nữa' để lấy xe bản cao

Bản chất, ô tô là phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại, xếp vào loại tiêu sản, khấu hao theo thời gian. Tuy nhiên tại Việt Nam, giá xe hơi vẫn cao hơn khá nhiều so với thu nhập của phần lớn người dân. Với nhiều gia đình, mua ô tô là quyết định tài chính lớn, cần tích lũy trong thời gian dài, thậm chí phải vay thêm ngân hàng.

Nhiều người thay đổi ý định ban đầu sau khi ra showroom xem xe trực tiếp ẢNH: BÁ HÙNG

Chính vì vậy nên khi quyết định sắm xe hơi, nhiều người không chỉ đặt câu hỏi "xe có đủ dùng không?" mà còn cân nhắc liệu có đáng tiền trong nhiều năm sử dụng. Tâm lý "đã mua thì mua cho đáng"; "cố thêm chút nữa để sau này khỏi tiếc nuối"... khá phổ biến. Người mua xe càng dễ lung lay hơn khi khoảng chênh lệch giữa các phiên bản của một mẫu xe phổ thông không quá nhiều hoặc có thể chuyển thành khoản trả góp nhỏ mỗi tháng.

Dễ đổi ý khi xem xe thực tế

Trên bảng giá, phiên bản tiêu chuẩn hoặc bản thấp thường có lợi thế vì mức giá rẻ hơn so với bản cao. Nhiều khách hàng trước khi đến đại lý cũng xác định sẵn ngân sách, thậm chí chọn trước phiên bản dự định mua. Tuy nhiên, quyết định này có thể thay đổi khi trực tiếp xem xe.

Chị Hà Thị Hoài T, nhân viên kinh doanh VinFast tại TP.HCM, cho biết nhiều người khi liên hệ qua điện thoại chỉ chốt mua xe bản thấp. Tuy nhiên, khi ra đến showroom và xem qua nhiều lựa chọn, không ít khách hàng lại chốt xe bản cao vì mang tâm lý "ráng thêm" để mua xe đầy đủ trang bị, tiện nghi.

Các mẫu xe với phiên bản cao cấp nhất luôn dễ khiến khách hàng xiêu lòng so với xe bản thấp ẢNH: CHÍ TÂM

Thực tế, các hãng xe thường tạo khác biệt khá rõ giữa các phiên bản. Nếu bản tiêu chuẩn tập trung vào mức giá, bản cao lại dễ gây ấn tượng bằng các chi tiết có thể nhìn thấy ngay như cụm đèn LED, mâm xe lớn hơn, màn hình giải trí lớn, ghế da, màu nội thất hoặc một số chi tiết trang trí ngoại thất.

Theo chị T, đa phần xe bản cao cấp đều có ngoại và nội thất khác biệt so với xe bản thấp. Các chi tiết từ bên ngoài đến bên trong đều thời trang và thẩm mỹ hơn, khiến nhiều khách hàng dễ xiêu lòng khi xem thực tế.

Điều này cho thấy quyết định nâng phiên bản không chỉ đến từ thông số kỹ thuật hay danh sách trang bị trên giấy. Với nhiều người, cảm giác khi nhìn và trải nghiệm xe thật tại showroom có tác động lớn đến quyết định cuối cùng.

"Cố thêm" để về sau khỏi tiếc

Phần lớn người Việt mang tâm lý mua ô tô để sử dụng trong khoảng thời gian dài nên thường có tâm lý chọn xe bản thấp rồi sau này sẽ tiếc nuối vì thiếu trang bị. Việc độ thêm để được như bản cao có thể khiến nhiều người cảm thấy xe mất tính nguyên bản.

Anh L.M.H (ngụ tại TP.HCM), chia sẻ: "Ban đầu tôi chỉ dự định mua Mitsubishi Xpander bản AT để đi gia đình. Ra tới đại lý, tôi nhận thấy bản Premium nhỉnh hơn ở nhiều khía cạnh, từ thiết kế đến trang bị. Cuối cùng, hai vợ chồng quyết định ráng thêm vài chục triệu để lấy bản cao cấp".

Với xe gia đình, tâm lý này càng dễ xuất hiện. Người mua không chỉ tính đến nhu cầu đi lại hằng ngày, mà còn nghĩ đến sự thoải mái cho cả gia đình, tiện nghi khi đi xa hoặc các công nghệ an toàn, hỗ trợ lái... Một số tính năng có thể không dùng thường xuyên, nhưng vẫn tạo cảm giác yên tâm hơn khi xe có sẵn.

Cố thêm để mua xe phiên bản thấp lên bản cao có thể khiến khách hàng phải chi thêm hàng chục đến hàng trăm triệu đồng ẢNH: CHÍ TÂM

Bên cạnh nhu cầu sử dụng, một phần tâm lý chọn bản cao còn đến từ cảm giác không muốn chiếc xe của mình thiếu những trang bị mà người khác có. Khi ô tô gắn với công việc, gia đình và hình ảnh cá nhân, bản cao dễ mang lại cảm giác tự tin hơn, dù không phải tính năng nào cũng được dùng thường xuyên.

Anh N.T.H (ngụ tại Tây Ninh, kinh doanh bất động sản) cho biết: "Tôi mua Hyundai Santa Fe đời 2021, bản cao cấp nhất với rất nhiều tính năng nhưng thực tế lại ít khi dùng tới, thậm chí có một số tính năng chưa từng sử dụng. Tuy nhiên, điều này khiến tôi cảm thấy yên tâm và tự tin hơn với một chiếc xe đầy đủ tiện nghi".

Đây cũng là tâm lý khá phổ biến khi mua ô tô. Người dùng không chỉ mua những tính năng đang cần, mà còn mua cảm giác đủ đầy, sự tự tin khi ra ngoài xã hội.

Mua ô tô bản cao không phải lúc nào cũng đáng để cố

Tâm lý "cố thêm" không sai nếu khoản chênh lệch nằm trong khả năng tài chính và những trang bị bổ sung thật sự phục vụ nhu cầu sử dụng. Với người thường xuyên đi xa, chở gia đình hoặc dùng xe hằng ngày, các tính năng như camera 360 độ, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn, ga tự động thích ứng, ghế thoải mái hơn hay hệ thống đèn tốt hơn có thể mang lại giá trị thực tế.

Vấn đề nằm ở chỗ không ít khách hàng nâng phiên bản chủ yếu vì cảm giác bản thấp "chưa tới", trong khi nhiều tính năng trên bản cao ít khi sử dụng. Một số trang bị tạo sức hút khi xem xe nhưng không xuất hiện nhiều trong nhu cầu hằng ngày, như cửa sổ trời, một số chế độ lái, chi tiết trang trí nội thất hoặc các tính năng giải trí mở rộng.

Ngoài ra, khoản "cố thêm" không chỉ là phần chênh lệch giá bán giữa hai phiên bản. Nếu mua xe trả góp, người dùng còn phải tính thêm lãi vay, chi phí lăn bánh, bảo hiểm, bảo dưỡng và các khoản phát sinh trong quá trình sử dụng. Một số phiên bản dùng mâm lớn, lốp to hoặc nhiều trang bị điện tử cũng kéo theo chi phí thay thế, sửa chữa cao hơn.

Vì vậy, trước khi quyết định, người mua nên phân biệt rõ đâu là trang bị thật sự cần, đâu là trang bị nên có và đâu là chi tiết chủ yếu tạo cảm giác cao cấp hơn. Nếu khoản "cố thêm" làm vượt ngân sách, bản cao có thể trở thành áp lực tài chính thay vì nâng trải nghiệm sử dụng.