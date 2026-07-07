Mua ô tô cũ 5 năm tuổi, cần kiểm tra những gì?

So với những mẫu ô tô cũ đã "lăn bánh" khoảng 8 - 10 năm, nhóm xe đã qua sử dụng khoảng 5 năm tuổi thường được khách hàng quan tâm hơn nhờ thời gian sử dụng chưa lâu, số ODO (công-tơ-mét) có thể thấp và nhiều linh kiện chưa xuống cấp đáng kể. Bên cạnh đó, phần lớn ô tô tại Việt Nam có thời gian bảo hành khoảng 3 - 5 năm, khiến người mua dễ yên tâm vì xe còn khá mới.

Xe cũ chạy lướt khoảng 5 năm trở lại được nhiều khách hàng quan tâm hơn so với xe có tuổi đời sâu ẢNH: CHÍ TÂM

Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn một số hạng mục bắt đầu hao mòn và cần được kiểm tra, bảo dưỡng hoặc thay thế. Dưới đây là các hạng mục cần được kiểm tra, bảo dưỡng sau khi mua ô tô cũ khoảng 5 năm "tuổi":

Dầu động cơ, lọc dầu và các dung dịch

Với ô tô cũ khoảng 5 năm tuổi, dầu động cơ và lọc nhiên liệu là hai hạng mục cần ưu tiên thay mới nếu không xác định được lần bảo dưỡng gần nhất hoặc lần bảo dưỡng trước đó khoảng 5.000 km trở lên. Đây là bước cơ bản nhằm bảo vệ động cơ trong giai đoạn chủ xe mới bắt đầu sử dụng.

Cần kiểm tra, thay dầu động cơ nếu không xác định được mốc thay thế trước đó ẢNH: CHÍ TÂM

Ngoài dầu động cơ, cần kiểm tra thêm dầu phanh, nước làm mát, dầu hộp số và dầu trợ lực lái, nếu xe dùng hệ thống trợ lực lái thủy lực. Các loại dung dịch này có thể xuống cấp theo thời gian, ngay cả khi xe không vận hành quá nhiều.

Thực tế, không ít chủ xe chỉ chú trọng thay dầu máy định kỳ nhưng ít quan tâm đến dầu phanh, nước làm mát hoặc dầu hộp số. Việc bỏ qua các hạng mục này có thể khiến chi phí sửa chữa về sau cao hơn đáng kể so với chi phí kiểm tra, bảo dưỡng ban đầu.

Lốp xe

Lốp là hạng mục cần kiểm tra kỹ khi mua ô tô đã sử dụng khoảng 5 năm. Người mua không nên chú trọng quá nhiều vào độ sâu gai lốp mà cần xem năm sản xuất, tình trạng bề mặt cao su, các vết nứt ở hông lốp và mức độ mòn lệch giữa các bánh.

Chủ xe cần chủ động kiểm tra lốp và thay thế khi bộ phận này quá cũ, mòn hoặc nhiều vết nứt ẢNH: VÕ HIẾU

Thông thường, một bộ lốp ô tô nên được sử dụng trong khoảng 5 - 6 năm, tùy điều kiện vận hành và bảo quản. Sau thời gian này, cao su có thể bắt đầu chai cứng, giảm độ đàn hồi, từ đó ảnh hưởng đến độ bám đường, nhất là khi phanh gấp hoặc di chuyển dưới trời mưa.

Nếu lốp đã cũ, nứt, chai hoặc mòn lệch, chủ xe nên cân nhắc thay mới thay vì tiếp tục sử dụng. Đây là bộ phận tiếp xúc trực tiếp với mặt đường, nên việc tiết kiệm chi phí ở hạng mục này có thể ảnh hưởng đến an toàn vận hành.

Điều hòa và lọc gió

Ngoài các hạng mục kể trên, hệ thống điều hòa cũng là bộ phận cần kiểm tra và bảo dưỡng. Với xe đã sử dụng khoảng 5 năm, lọc gió điều hòa có thể đã bẩn, dàn lạnh có mùi ẩm mốc và gas lạnh yếu, ảnh hưởng đến hiệu quả làm mát.

Với ô tô khoảng 5 năm tuổi, cần thay thế lọc gió điều hòa để tăng hiệu quả làm mát ẢNH: BÁ HÙNG

Chủ xe nên kiểm tra khả năng làm lạnh, tốc độ quạt gió, mùi trong khoang cabin và tình trạng lọc gió điều hòa. Nếu xe thường xuyên chạy trong đô thị hoặc trên các cung đường đất đỏ, bụi bẩn tích tụ nhiều có thể khiến điều hòa hoạt động kém hiệu quả.

Gầm, hệ thống treo và các chi tiết cao su

Dù mới khoảng 5 năm tuổi, gầm và hệ thống treo vẫn là những hạng mục không nên bỏ qua, nhất là với xe từng thường xuyên đi đường xấu, leo vỉa hè hoặc chở nặng. Các chi tiết như phuộc, rô-tuyn, cao su càng A, thanh cân bằng có thể xuống cấp tùy điều kiện sử dụng.

Hệ thống treo bị xuống cấp là một trong những nguyên nhân khiến ô tô lệch lái ẢNH: CHÍ TÂM

Khi chạy thử, người mua cần chú ý tiếng kêu lạ khi xe qua gờ giảm tốc, cảm giác thân xe bị lắc, lệch lái hoặc rung bất thường. Đây có thể là dấu hiệu hệ thống treo, thước lái hoặc các chi tiết cao su dưới gầm đã hao mòn.

Ngoài ra, cần quan sát dấu hiệu rò dầu, rò nước dưới gầm, tình trạng ống xả và các vết móp, cong bất thường. Với xe 5 năm tuổi, nếu phần gầm xuống cấp nhiều, người mua nên thận trọng vì xe có thể từng được sử dụng trong điều kiện khắc nghiệt.