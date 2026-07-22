Giao thông đô thị văn minh

Suốt nhiều năm qua, xe ba gác, xe lôi tự chế và cả xe máy chở hàng cồng kềnh là nỗi ám ảnh của người dân khi di chuyển trên đường. Những "hung thần" này là nguyên nhân gây ra nhiều tai nạn với hậu quả nghiêm trọng, thậm chí chết người. Trước nay, lực lượng chức năng nhiều lần ra quân xử lý nhưng tình trạng này chỉ lắng xuống một thời gian rồi lại tiếp diễn.

Với sự phát triển của các loại phương tiện giao thông ngày nay, không hề thiếu phương tiện để chuyên chở các loại hàng hóa, vật liệu một cách an toàn trong đô thị. Mặt khác, cũng không thể dùng lý do mưu sinh để biện minh cho hành vi gây nguy hiểm đối với cộng đồng. Vì vậy, không có lý do gì để chấp nhận sự tồn tại của thực trạng trên trong một đô thị văn minh hiện đại. Việc giải quyết dứt điểm tình trạng xe ba gác, xe lôi tự chế, xe máy chở hàng cồng kềnh là rất cần thiết, nhất là khi thời gian qua, trật tự an toàn giao thông đã được nâng cao.

Mặt khác, an toàn trật tự giao thông không chỉ là việc điều khiển xe dưới lòng đường, mà còn là vấn đề lấn chiếm vỉa hè - vốn tồn tại như căn bệnh trầm kha suốt nhiều năm qua. Trước hết, tình trạng này dẫn đến mất mỹ quan đô thị và ở nhiều nơi, kẻ mua người bán còn gây ồn ào, mất vệ sinh, ảnh hưởng cuộc sống người dân xung quanh.

Vỉa hè bị lấn chiếm đồng nghĩa với việc không gian cho người đi bộ bị hạn chế, thậm chí họ bị "đuổi" xuống lòng đường, dẫn đến nguy cơ tai nạn rất cao. Việc đi bộ trở nên khó khăn, nhiều lúc giữa cái nắng oi bức mà phải "lên bờ xuống ruộng" vì vỉa hè bị lấn chiếm. Đó là chưa kể tình trạng chó thả rông, vật nuôi phóng uế bừa bãi trên vỉa hè cũng hạn chế không gian đi bộ của người dân. Khi đi bộ không được an toàn, dễ dàng và thuận lợi thì người dân sẽ càng phụ thuộc vào phương tiện cá nhân, gây sức ép không nhỏ cho hệ thống giao thông. Đây cũng là yếu tố cản trở sự phát triển của giao thông công cộng.

Tất nhiên, không phải hoàn toàn nói không với những hoạt động kinh doanh đường phố trên vỉa hè, nhưng cần được tổ chức khoa học, quản lý chặt chẽ đảm bảo lợi ích chung của cộng đồng, chứ không thể mạnh ai nấy làm. Tất cả phải có quy hoạch và tổ chức bài bản.

Nói thế để thấy việc phát triển đô thị văn minh đòi hỏi giải quyết đồng bộ nhiều tồn tại, bởi các vấn đề đều có liên quan nhau, tác động lên tổng thể chung. Mỗi vấn đề cần được giải quyết triệt để, quyết liệt và không chỉ thực hiện theo chiến dịch mà phải xử lý tận gốc trong dài hạn.