Siêu đô thị có cần sân bay quốc tế?

Thứ nhất, TP.HCM vẫn đang là điểm đến hàng đầu của khách quốc tế. 6 tháng đầu năm, TP đã đón gần 6,4 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu từ du lịch đạt 213.980 tỉ đồng, tăng tới 63,9% so với cùng kỳ năm 2025 và hoàn thành 64,8% kế hoạch năm. Kết quả trên cho thấy TP.HCM tiếp tục giữ vai trò là một trong những trung tâm du lịch hàng đầu của cả nước, đặc biệt ở phân khúc khách quốc tế. Năm nay, TP đặt mục tiêu đón 11 triệu lượt khách quốc tế, tiếp tục bứt phá vào các năm sau để đạt 18 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2030.

Thứ hai, TP đang hướng tới mô hình "Đô thị sự kiện quốc tế" với việc nâng tầm hàng loạt sự kiện quy mô lớn như Diễn đàn Kinh tế mùa thu, Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM (ITE HCMC), Đối thoại hữu nghị, Lễ hội sông nước, Liên hoan phim quốc tế, Liên hoan âm nhạc quốc tế và một loạt hội nghị quốc tế về AI, bán dẫn, hydrogen, công nghệ mới... Hiện tỷ lệ khách công vụ và khách MICE chiếm từ 20 - 30% tổng lượng khách quốc tế đến TP.HCM. Trong kế hoạch tổ chức các hoạt động đối ngoại năm 2026 của TP cũng đặt mục tiêu phát huy vai trò tiên phong của công tác đối ngoại trong huy động nguồn lực phục vụ phát triển KT-XH, đồng thời hướng tới xây dựng TP.HCM trở thành điểm đến hợp tác quốc tế hàng đầu khu vực.

Thứ ba, với việc đưa Trung tâm tài chính quốc tế vào hoạt động, TP đã, đang và sẽ đón rất nhiều các đoàn doanh nghiệp, quỹ đầu tư, chuyên gia quốc tế đến khảo sát cơ hội hợp tác trong lĩnh vực tài chính, công nghệ, kinh tế số và kinh tế xanh...

TP cũng đang hướng tới một "đô thị điện ảnh" sau khi chính thức được UNESCO công nhận là Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh và là TP đầu tiên ở Đông Nam Á ghi danh ở lĩnh vực này. Mới nhất, TP.HCM cũng đã ra mắt bộ nhận diện "Thành phố điện ảnh" khẳng định vị thế sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, kết nối điện ảnh với văn hóa, đưa câu chuyện Việt ra thế giới...

Đó chỉ là một vài ví dụ, còn rất nhiều vấn đề KT-XH của TP liên quan đến khách quốc tế. Có nghĩa là nhu cầu bay thẳng tới TP.HCM để du lịch hay công vụ là rất lớn, rất cần thiết. Thế nên việc "phân vai" đón khách quốc tế ở sân bay Long Thành hay Tân Sơn Nhất cần phải dựa trên nhu cầu thực tiễn và tham khảo kế hoạch, mục tiêu phát triển của TP.HCM để tính toán cho hợp lý. Nên nhớ, TP.HCM là đầu tàu kinh tế của cả nước; tăng trưởng, phát triển của TP đóng góp rất lớn, rất quan trọng vào tăng trưởng GDP quốc gia. Tân Sơn Nhất cũng đang là sân bay hiệu quả nhất và đang có kế hoạch cải tạo toàn diện hạ tầng với công suất 50 triệu lượt khách/năm. Đặt trường hợp chuyển toàn bộ khách quốc tế hay toàn bộ đường bay dài... ra sân bay Long Thành thì không tối ưu được hiệu quả khai thác của sân bay Tân Sơn Nhất; trong khi mô hình "một cặp sân bay" vẫn được nhiều TP lớn trên thế giới khai thác hiệu quả.

Về dài hạn, cần lưu tâm việc hướng tới siêu đô thị toàn cầu là tầm nhìn 100 năm của TP.HCM. Đề cương Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050 đặt mục tiêu trở thành một trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ, logistics, du lịch, giáo dục, y tế, KH-CN và đổi mới sáng tạo quan trọng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Sẽ thế nào nếu một "siêu đô thị" của khu vực và toàn cầu lại không có sân bay quốc tế?

Thiết nghĩ, phân vai đón khách quốc tế giữa sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất cũng nên "tham chiếu" mục tiêu này trước khi quyết định một vấn đề quan trọng liên quan đến cả ngành kinh tế hàng không của khu vực vùng kinh tế trọng điểm phía nam.