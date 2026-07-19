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Kinh tế Địa ốc

TP.HCM đấu giá 50 khu đất, dự kiến thu gần 97.000 tỉ đồng

Đình Sơn
Đình Sơn
UBND TPHCM vừa yêu cầu các đơn vị liên quan hoàn thiện và trình phương án đấu giá, định giá đất cụ thể với dự án đã có dự thảo chứng thư định giá đất để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách từ đất năm 2026.

Theo đó, UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương xây dựng kế hoạch xác định giá đất cụ thể đối với các dự án, dự kiến trình Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể TP.HCM trong năm 2026 và báo cáo UBND Thành phố.

Đồng thời chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM xây dựng kế hoạch tổ chức đấu giá đối với các khu đất đã được UBND TP.HCM phê duyệt kế hoạch đấu giá năm 2026.

TP.HCM đấu giá 50 khu đất, dự kiến thu gần 97.000 tỉ đồng- Ảnh 1.

TP.HCM sẽ đấu giá 50 khu đất, trong đó có 8 khu đất ở khu đô thị mới Thủ Thiêm

ẢNH: THANH NIÊN

TP.HCM đấu giá 50 khu đất, dự kiến thu gần 97.000 tỉ đồng- Ảnh 2.

TP.HCM đấu giá 50 khu đất, dự kiến thu gần 97.000 tỉ đồng- Ảnh 3.

Những giải pháp trên sẽ giúp TP.HCM hoàn thành mục tiêu thu ngân sách 1 triệu tỉ đồng

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Được biết, trong năm 2026, TP.HCM đã lên kế hoạch đấu giá 50 khu/lô đất, dự kiến thu về khoảng 96.806 tỉ đồng.

Trong số này, ngoài 8 khu "đất vàng" với diện tích gần 14 ha tại khu đô thị mới Thủ Thiêm có giá trị thương mại rất cao, 42 khu đất còn lại do Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý nằm tại nhiều phường xã, với gần 2,6 triệu m2.

Trong đó có các lô đất với diện tích lớn, nằm ở vị trí đắc địa của khu vực trung tâm TP.HCM và phường Vũng Tàu. Đáng chú ý như khu đất hơn 4.300 m2 tại đường Nơ Trang Long, phường Bình Lợi Trung (phường13, quận Bình Thạnh cũ). Khu đất hơn 29.877 m2 tại đường Phạm Văn Chí, phường Bình Tiên (phường 7, quận 6 cũ).

Khu đất 1.380 m2 ở đường Lý Chiêu Hoàng, phường Bình Phú (phường 10, quận 6 cũ), khu đất 6.057 m2 tại phường Long Bình (phường Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức cũ), khu đất hơn 13.470 m2 tại xã Phú Hòa Đông (Tân Thạnh Tây - Củ Chi), khu đất gần 15.282 m2 tại phường Linh Xuân (phường Linh Trung, TP.Thủ Đức trước đây).

Tại phường Vũng Tàu, Phước Thắng, Tam Thắng, nhiều khu đất có diện tích lớn cũng nằm trong danh mục dự kiến đấu giá năm nay, như khu đất 1,4 ha ở đường Lê Hồng Phong, khu đất thương mại dịch vụ 2,9 ha tại phường Vũng Tàu hay khu đất hơn 4 ha thực hiện dự án Bệnh viện đa khoa tại phường Phước Thắng...

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