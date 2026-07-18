Bao giờ hết chó thả rông?

Đó là thực tế mà Thanh Niên vừa phản ánh, nhưng tình trạng này không chỉ tồn tại ở công viên Cảnh Đồi mà còn xảy ra ở nhiều khu vực công cộng khác, từ hè phố cho đến các khu dân cư, chung cư… mà dư luận thường xuyên lên tiếng.

Trong khi đó, thực trạng chó thả rông hay dẫn chó đến nơi công cộng không rọ mõm ẩn chứa rất nhiều vấn đề. Trước hết là sức khỏe cộng đồng đến từ rủi ro chó cắn người không đơn thuần gây bị thương, mà thậm chí dẫn đến tử vong vì bệnh dại. Nhiều hậu quả đau lòng đã xảy ra khi người bị chó cắn dẫn đến tử vong vì bệnh dại, nhưng nhiều người nuôi chó vẫn chủ quan với sự ngụy biện rằng "chó nhà tôi hiền lắm". Đó là chưa kể những hậu quả nguy hiểm khác về chó thả rông lao ra đường gây tai nạn giao thông cho người lái xe máy.

Về không gian sinh hoạt công cộng, phân chó gây mất vệ sinh ở vỉa hè, công viên, sảnh chung cư gây ảnh hưởng không nhỏ đến cộng đồng. Tình trạng chó thả rông, chó không rọ mõm còn khiến người già, trẻ nhỏ, người sợ chó gặp hạn chế ở những không gian chung. Một vấn đề khác phải đề cập là xung đột xã hội. Trong thực tế, cách nuôi chó thiếu ý thức của một số người đã dẫn đến mâu thuẫn giữa người nuôi chó với hàng xóm, người dân ở cùng khu dân cư… Nhiều người nuôi chó thiếu ý thức nhưng khi bị người xung quanh nhắc nhở thì phản ứng bằng lời lẽ khiếm nhã lẫn hành vi côn đồ. Tình trạng này từng xảy ra nhiều nơi, thậm chí dẫn đến những vụ việc nghiêm trọng như ẩu đả, rồi có người phải vướng vòng lao lý.

Không phổ biến như tình trạng chó thả rông hay không rọ mõm ở nơi công cộng, nhưng không ít người nuôi mèo thiếu ý thức cũng gây nhiều vấn đề ở các chung cư.

Trong khi đó, pháp luật đã quy định rất rõ ràng đối với việc nuôi chó mèo, điển hình là luật Chăn nuôi hoặc Nghị định 282/2025 có hiệu lực từ 15.12.2025 đã tăng mức phạt: thả rông vật nuôi trong đô thị bị phạt 500.000 - 1 triệu đồng, để vật nuôi gây thương tích hoặc thiệt hại tài sản bị phạt 2 - 3 triệu đồng. Hay người nuôi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vô ý làm chết người…

Thời gian qua, một số địa phương thỉnh thoảng ra quân xử lý tình trạng chó thả rông, nhưng chỉ diễn ra kiểu "đến hẹn lại lên". Chính vì thế, để giải quyết triệt để thực trạng trên, cần có cơ chế siết chặt hơn nữa trách nhiệm của chính quyền địa phương. Chúng ta không thể để tình trạng đô thị văn minh phát triển mà vẫn còn tình trạng nuôi chó, mèo… thiếu ý thức tồn tại như vậy.