Siết chặt kỷ cương thị trường

Đến hội thảo "Bảo tồn chim yến gắn với phát triển bền vững thương hiệu Yến sào Khánh Hòa" do UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức mới đây, tình hình còn trầm trọng hơn. Theo thống kê của Công ty Yến sào Khánh Hòa, hiện có 122 doanh nghiệp sử dụng trái phép dấu hiệu "Yến sào Khánh Hòa"; 280 tài khoản Facebook và website sử dụng dấu hiệu này để quảng bá, kinh doanh sản phẩm. Ngoài ra, có 42 doanh nghiệp đăng ký tên thương mại chứa dấu hiệu liên quan đến nhãn hiệu "Yến sào Khánh Hòa" và 55 đơn đăng ký nhãn hiệu sử dụng dấu hiệu này hoặc các dấu hiệu tương tự, có khả năng gây nhầm lẫn với thương hiệu chính hãng...

Chỉ cần nhìn vào những con số này thôi cũng có thể hình dung phần nào về những thiệt hại nặng nề mà doanh nghiệp phải gánh chịu và sự gian nan, khốc liệt của cuộc chiến chống hàng nhái, hàng giả. Đại diện nhiều doanh nghiệp thừa nhận họ rất mệt mỏi bởi chưa dẹp được vụ này thì lại có vài nhãn hiệu giả mạo khác "mọc ra". Đặc biệt, hiện nay, không gian mạng đã trở thành mảnh đất màu mỡ cho các đối tượng kinh doanh hàng nhái, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ lợi dụng. Cuộc chiến chống hàng giả cũng vì thế khó khăn hơn, cam go hơn khi các đối tượng này dễ dàng lập nhiều tài khoản, xóa dấu vết giao dịch... nhằm che giấu hành vi vi phạm.

Không chỉ là thiệt hại về kinh tế, thương hiệu, câu chuyện hàng nhái, giả, kém chất lượng còn kéo theo nhiều hệ lụy về mặt xã hội, lòng tin, mối quan hệ giữa người với người. Đại diện Công ty Yến sào Khánh Hòa kể trong giới kinh doanh yến có câu: "Người mua không dùng, người dùng không mua" để nói về tình trạng nhiều người mua yến sào giá rẻ để đi tặng, còn bản thân dùng thì không mua sản phẩm đó. Tương tự, thị trường cũng lan truyền một số nông sản, thực phẩm mà người nuôi trồng không ăn, chỉ bán... ám chỉ những sản phẩm này không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Và cuối cùng, niềm tin vào hàng Việt bị bào mòn. Đó chính là "xa lộ" cho hàng ngoại tràn vào thị trường và trên nhiều mặt trận, hàng Việt thua ngay trên sân nhà. Chúng ta đã chứng kiến không ít thời điểm, trái cây, rau củ, hàng tiêu dùng trong nước rẻ rề vẫn ế ẩm trong khi hàng nhập khẩu đắt đỏ vẫn tiêu thụ tốt.

Thực tế, từ đầu năm tới nay Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường đấu tranh, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Các cơ quan có thẩm quyền cũng quyết liệt đấu tranh, kiểm tra, phát hiện, xử lý hàng ngàn vụ việc. Báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 cho thấy trong 6 tháng đầu năm 2026, các đơn vị, địa phương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 67.937 vụ việc vi phạm, tăng 36,66% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt 9.647,747 tỉ đồng, tăng 49,36% so với cùng kỳ. Các lực lượng chức năng đã khởi tố 1.676 vụ án, 2.789 đối tượng. Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) khẳng định chống buôn lậu, hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ là nhiệm vụ thường xuyên, không có điểm dừng. Chính phủ cũng đề ra nhiều nhóm giải pháp để tăng cường hơn nữa công tác này.

Thế nhưng cuộc chiến chống hàng lậu, giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ nếu không có sự vào cuộc mạnh mẽ của chính người tiêu dùng thì không thể thành công. Trong nhiều trường hợp cả vô tình và cố ý, việc sử dụng hàng lậu, giả, vi phạm sở hữu trí tuệ đã tạo đất sống cho các loại hàng này. Vì thế chỉ khi chúng ta kiên quyết nói không, thậm chí tố giác các hành vi vi phạm... cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, thực thi quyết liệt của các đơn vị liên quan thì hàng lậu, nhái, giả, vi phạm sở hữu trí tuệ chắc chắn sẽ bị đẩy lùi.

Kỷ cương thị trường được siết chặt, không chỉ doanh nghiệp được bảo vệ mà người tiêu dùng cũng chính là đối tượng hưởng lợi.