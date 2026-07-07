Mỹ đánh giá tích cực về bảo hộ sở hữu trí tuệ của Việt Nam

Sáng 7.7, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc đã chủ trì hội nghị trực tuyến Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389).

Báo cáo của Ban chỉ đạo 389 cho biết, trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị, địa phương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 67.937 vụ việc vi phạm (tăng 36,66% so với cùng kỳ năm 2025). Số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt 9.647 tỉ đồng (tăng 49,36% so với cùng kỳ), khởi tố 1.676 vụ án, 2.789 đối tượng.

Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc ẢNH: VGP

Nhấn mạnh đây là công tác đấu tranh "có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc", Phó thủ tướng cũng chia sẻ, các đối tác quốc tế, trong đó có cơ quan chức năng Mỹ, đã đánh giá tích cực về những nỗ lực của Việt Nam trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và thực thi các cam kết liên quan.

Thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, theo Phó thủ tướng thường trực Chính phủ, trách nhiệm của một số người đứng đầu với công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chưa cao. Còn tình trạng nể nang, châm chước, thậm chí có trường hợp tiếp tay, bảo kê cho các hành vi vi phạm.

Năng lực, trình độ chuyên môn của một bộ phận cán bộ thực thi còn hạn chế, chưa đồng đều, nhất là trong các lĩnh vực mới như thương mại điện tử, bán hàng đa cấp, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ...

Phó thủ tướng thường trực Chính phủ cho hay, tới đây Chính phủ sẽ ban hành Nghị định về quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm theo hướng giao một cơ quan đầu mối quản lý xuyên suốt từ sản xuất, chế biến đến tiêu dùng. Đặc biệt, kiên quyết không để xảy ra tình trạng tiếp tay, bao che, bảo kê cho hoạt động vi phạm.

Phát hiện, điều tra nhiều hành vi vi phạm

Tại họp báo hôm 2.7, đại tá Phạm Trường Giang, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03, Bộ Công an), cho biết bước đầu đợt cao điểm xử lý, Bộ Công an đã phát hiện, điều tra, xác minh, xử lý 191 vụ việc về hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ.

Trong đó, khởi tố 100 vụ, 162 bị can liên quan đến 2 hành vi gồm xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp; khởi tố 22 vụ, 28 bị can về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Theo đại tá Giang, tình trạng vi phạm bản quyền ở Việt Nam dù đã được đấu tranh, ngăn chặn nhưng vẫn còn một số tổ chức, cá nhân vi phạm, đặc biệt trên mạng internet như sao chép, đăng tải các tác phẩm điện ảnh, âm nhạc lên các website phim lậu, nền tảng YouTube, Facebook, TikTok.

Ngoài ra, các chương trình máy tính như Window, Microsoft Office được các đối tượng hoạt động tinh vi, có tổ chức, sử dụng công nghệ cao để che giấu hành vi phạm tội và thu lợi bất chính.

Đại diện C03 khuyến cáo người dân, doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về sở hữu trí tuệ, khai thác, sử dụng các tác phẩm âm nhạc, phim ảnh, truyền hình, phần mềm theo đúng quy định của pháp luật.