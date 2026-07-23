Sedan mất sức hút, xe crossover, MPV thành chủ lực doanh số của nhiều hãng ô tô

Khoảng 5 - 7 năm trước, sedan được là lựa chọn phổ biến của khách hàng Việt khi mua ô tô. Kiểu dáng thời trang, tích hợp nhiều công nghệ, tính năng cùng khả năng vận hành linh hoạt… giúp sedan trở thành dòng xe phù hợp với nhiều nhóm khách hàng khác nhau, từ những người mua ô tô lần đầu, mua xe gia đình hay lên đời xe mới. Nhiều cái tên như Toyota Vios, Hyundai Accent, Honda City, Mazda3 hay KIA K3 theo đó cũng trở thành mẫu xe hút nhất của nhiều thương hiệu ô tô tại Việt Nam. Thậm chí, Toyota Vios, Hyundai Accent… từng nắm giữ ngôi vị ô tô bán chạy nhất Việt Nam.

Tuy nhiên, bức tranh thị trường ô tô Việt Nam hiện nay đã hoàn toàn khác. Doanh số của hầu hết các mẫu sedan phổ thông liên tục suy giảm trong vài năm gần đây, trong khi crossover, MPV lại nổi lên trở thành nhóm xe tăng trưởng mạnh nhất và đang dần thay thế xe sedan.

Trước đây, sedan được nhiều người Việt lựa chọn khi mua ô tô Ảnh: Bá Hùng

Sedan hụt hơi, không còn là "trụ cột"

Sự đi xuống của sedan thể hiện rõ qua kết quả bán xe nửa đầu năm 2026. Số liệu PV Thanh Niên tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, vào năm 2022 - thời điểm thị trường ô tô hồi phục mạnh mẽ sau giai đoạn chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, xe sedan vẫn bán chạy nhất với doanh số đạt 52.250 xe sau nửa đầu năm 2022. Tuy nhiên, từ năm 2023 doanh số xe sedan bắt đầu lao dốc và sau 6 tháng đầu năm 2026 doanh số dòng xe này chỉ còn 13.364 xe - mức thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.

Phân khúc sedan hạng C trở thành sân chơi riêng của Mazda3

Trong đó, phân khúc ô tô sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng tại Việt Nam sau nửa đầu năm 2026 đạt doanh số 2.225 xe, giảm 25,3% tương đương 753 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Sedan hạng B từng hút khách nhất thị trường nhưng trong nửa đầu năm 2026 cũng tiếp tục giảm 16,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh số xe sedan Nửa đầu năm 2022 52250 Nửa đầu năm 2023 24177 Nửa đầu năm 2024 17946 Nửa đầu năm 2025 16647 Nửa đầu năm 2026 13364

Không chỉ mất vị trí trong nhóm xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam, xe sedan cũng còn không còn giữ vai trò chủ lực của nhiều hãng xe. Thay vào đó, các hãng xe đang chứng kiến sự bứt phá của crossover và MPV - hai dòng xe đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng thực tế của nhiều khách Việt.

Anh Nguyễn Hữu Tiến, trưởng nhóm bán hàng của một đại lý Mitsubishi tại TP.HCM cho biết: "Thực tế diễn ra trên thị trường những năm gần đây cho thấy, người Việt mua ô tô không còn ưa chuộng xe sedan như trước đây. Phần lớn khách hàng mua ô tô lần đầu thường chọn các dòng xe crossover, nhiều gia đình có nhu cầu chở đông người hơn thì chọn xe MPV. Chính sự thay đổi này khiến thị phần xe sedan ngày càng bị thu hẹp".

Phân khúc sedan hạng C trở thành sân chơi riêng của Mazda3

Xe Crossover, MPV đang trở thành "gà đẻ trứng vàng" của nhiều hãng ô tô tại Việt Nam

Trái với sedan, những năm gần đây dòng xe crossover, MPV phổ thông đang tạo được sức hút với khách hàng và vươn lên trở thành "gà đẻ trứng vàng" của nhiều hãng ô tô tại Việt Nam. Doanh số nhiều mẫu crossover, MPV liên tục gia tăng, vượt sedan để trở thành những cái tên đóng góp nhiều nhất vào doanh số của các hãng xe.

Xe crossover, MPV phổ thông đang tạo được sức hút với khách hàng và vươn lên trở thành "gà đẻ trứng vàng" của nhiều hãng xe tại Việt Nam Ảnh: Bá Hùng

Số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) và VinFast trong 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy crossover và MPV đang đóng góp tỷ trọng doanh số rất lớn tại nhiều hãng xe. Đáng chú ý nhất là VinFast Limo Green với 27.927 xe bán ra, chiếm tới 24,1% tổng doanh số VinFast trong nửa đầu năm. Đây hiện là một trong những mẫu xe bán chạy nhất thị trường.

Phân khúc crossover cỡ trung nửa đầu năm 2026 : Doanh số xe điện vượt nhiều xe xăng

Với Toyota, Yaris Cross đang thay thế Vios để trở thành dòng xe Toyota bán chạy nhất, lượng tiêu thụ mẫu xe này trong nửa đầu năm 2026 đạt 8.146 xe, đóng góp khoảng 23% tổng doanh số thương hiệu. Trong khi đó, Mazda CX-5 tiếp tục là "át chủ bài" của Mazda với 8.123 xe, tương đương 53,1% tổng doanh số của hãng. Mitsubishi dù nỗ lực tung ra thị trường các mẫu mã mới nhưng doanh số chủ yếu vẫn đến từ Xpander, mẫu MPV này bán được 7.791 xe, chiếm 36% doanh số toàn hãng trong nửa đầu năm 2026.

Yaris Cross đang thay thế Vios để trở thành dòng xe Toyota bán chạy nhất Việt Nam, lượng tiêu thụ mẫu xe này trong nửa đầu năm 2026 đạt 8.146 xe Ảnh: Bá Hùng

Hyundai cũng chứng kiến Creta trở thành mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam với 4.671 xe bán ra, đóng góp 18,6% doanh số. KIA Seltos đạt 4.529 xe, chiếm 28,8% trong tổng doanh số của hãng KIA. Honda CR-V bán ra 3.554 xe, tương ứng 31,4% tổng doanh số của hãng xe Honda. Ngay cả Suzuki - thương hiệu có quy mô nhỏ hơn - cũng đang phụ thuộc khá nhiều vào mẫu MPV - XL7 Hybrid với doanh số 995 xe, chiếm 26,1% trong tổng doanh số của hãng Suzuki. Những con số trên cho thấy, crossover và MPV không chỉ bán chạy mà còn trở thành "xương sống" trong danh mục xe của nhiều hãng ô tô tại Việt Nam.

Thực tế những năm gần đây cho thấy số lượng mẫu crossover, SUV mới liên tục gia tăng, trong khi phân khúc sedan khá trầm lắng, thậm chí một số mẫu xe đã phải ngừng phân phối do doanh số không còn khả quan.

Doanh số xe Crossover Doanh số xe MPV Nửa đầu năm 2022 20632 20951 Nửa đầu năm 2023 13163 21395 Nửa đầu năm 2024 11296 19998 Nửa đầu năm 2025 12478 24480 Nửa đầu năm 2026 16633 26166

Dù sedan vẫn có lợi thế về cảm giác lái, mức tiêu hao nhiên liệu và giá bán, nhưng trước xu hướng ưu tiên xe đa dụng của người Việt, khả năng lấy lại vị thế dẫn dắt thị trường trong ngắn hạn là không dễ. Nếu không có những thay đổi đáng kể về sản phẩm hoặc chiến lược định vị, sedan nhiều khả năng sẽ tiếp tục nhường "sân khấu" cho crossover và MPV - những dòng xe đang trở thành động lực tăng trưởng của thị trường ô tô Việt Nam.