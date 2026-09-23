SUV, crossover cỡ trung: Xe xăng đồng loạt giảm, Mazda CX-5 vẫn bán hơn 1.000 xe

Sau giai đoạn hồi phục nhẹ vào tháng 7.2026, sức mua ở phân khúc SUV, crossover cỡ trung tại Việt Nam bất ngờ chững lại khi bước sang tháng 8, thời điểm trùng tháng 7 âm lịch (tháng Ngâu). Hầu hết mẫu xe sử dụng động cơ xăng, dầu được công bố số liệu bán hàng đều ghi nhận doanh số thấp hơn tháng liền trước.

Cụ thể, số liệu tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) và VinFast cho thấy trong tháng 8.2026, phân khúc SUV, crossover cỡ trung đạt tổng cộng lượng xe bán ra 4.707 chiếc. Đáng chú ý, ngoại trừ mẫu xe thuần điện VinFast VF 7, toàn bộ 10 mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong đều sụt giảm doanh số so với tháng 7. Diễn biến này khá tương đồng với bức tranh chung của thị trường ô tô Việt Nam trong tháng Ngâu, khi sức mua nhiều dòng xe chững lại dù các hãng, đại lý vẫn liên tục áp dụng chương trình ưu đãi, giảm giá nhằm kích cầu.

Doanh số SUV, crossover cỡ trung tại Việt Nam tháng 8.2026 NGUỒN: VAMA, HTV, VINFAST

Trong bối cảnh đó, Mazda CX-5 vẫn cho thấy sức bán ổn định hơn phần lớn đối thủ. Theo đó, các đại lý Mazda tháng qua bàn giao tổng cộng 1.092 xe đến tay người dùng, giảm 137 xe, tương đương hơn 11% so với tháng trước. Dù vậy, CX-5 vẫn là mẫu duy nhất trong nhóm duy trì doanh số trên 1.000 xe, đồng thời tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng. Lũy kế sau 8 tháng đầu năm, mẫu xe này đã bán ra đến 10.444 xe.

Kết quả này càng đáng chú ý khi nhóm bám đuổi phía sau đang có những xáo trộn đáng kể. VinFast VF 7 đạt 695 xe trong tháng 8 và vươn lên vị trí thứ hai. Hãng xe Việt Nam đồng thời xác nhận doanh số cộng dồn của VF 7 từ đầu năm (không tính tháng 7) đạt 7.820 xe.

Phân khúc crossover cỡ trung nửa đầu năm 2026 : Doanh số xe điện vượt nhiều xe xăng

Xếp ngay sau VF 7 là Mitsubishi Destinator với 674 xe, giảm 51 xe. Qua đó nâng lượng xe Destinator bán ra từ đầu năm lên 6.588 chiếc. Mức giảm của Destinator không quá lớn nếu đặt cạnh nhiều đối thủ khác. Trong tháng 8, Mitsubishi thậm chí đã tăng ưu đãi cho mẫu xe này, trong đó phiên bản Premium được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ. Tuy nhiên, chính sách kích cầu vẫn chưa đủ giúp Destinator duy trì mức doanh số của tháng trước.

Mazda CX-5 tiếp tục giữ ngôi đầu phân khúc SUV, crossover cỡ trung, dù doanh số giảm nhẹ so với tháng trước ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Ford Territory là trường hợp giảm mạnh nhất trong nhóm dẫn đầu. Sau khi đạt 980 xe và áp sát CX-5 trong tháng 7, mẫu crossover của Ford chỉ còn 610 xe trong tháng 8, tức sụt giảm 370 xe, tương đương gần 38%. Kết quả này khiến Territory rơi xuống vị trí thứ tư trong tháng và xếp ngay trên Hyundai Tucson với 607 xe (kém Territory đúng 3 xe). So với lượng xe bán ra trong tháng 7, doanh số Tucson giảm 56 xe.

Khoảng cách lớn hơn bắt đầu xuất hiện từ vị trí thứ sáu. Honda CR-V đạt 317 xe, giảm 17 xe; trong khi KIA Sportage chỉ còn 225 xe, giảm tới 208 xe so với tháng trước, tương đương gần một nửa. Mazda CX-8 cũng giảm từ 305 xuống còn 200 xe.

Ở nhóm cuối bảng, Hyundai Santa Fe và KIA Sorento lần lượt đạt 103 và 102 xe. Bộ đôi Peugeot 3008/5008 cộng lại đạt 82 xe, thấp hơn 49 xe so với tháng 7. Như vậy, ngoài VF 7 không có số bán riêng được VinFast công bố trong tháng trước, tất cả các mẫu xe còn lại trong bảng xếp hạng đều ghi nhận lượng xe bàn giao giảm.

Doanh số trong tháng 8.2026 giảm mạnh khiến Ford Territory hụt hơi trong cuộc đua với Mazda CX-5 ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Theo các chuyên gia trong ngành, sự sụt giảm đồng loạt phần nào cho thấy tác động của yếu tố mùa vụ trong tháng 7 âm lịch, nhất là với nhóm ô tô có giá trị cao. Đáng nói, diễn biến này xảy ra trong bối cảnh cuộc cạnh tranh ở phân khúc SUV, crossover cỡ trung vốn đã rất quyết liệt. Từ đầu năm, nhiều hãng liên tục điều chỉnh giá, hỗ trợ lệ phí trước bạ hay triển khai các chương trình tài chính nhằm kéo khách về đại lý.

Cộng dồn 8 tháng đầu năm 2026, phân khúc SUV, crossover cỡ trung đạt doanh số cộng dồn ở mức 49.338 xe. Mazda CX-5 tiếp tục tạo khoảng cách đáng kể với 10.444 xe. Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh phía sau lại đang khá hấp dẫn khi VF 7 đạt 7.820 xe, chỉ hơn Ford Territory với 7.734 xe đúng 86 chiếc. Mitsubishi Destinator đứng kế tiếp với 6.588 xe, trong khi Hyundai Tucson đạt 5.712 xe.

Bên cạnh những mẫu mã được các hãng, đơn vị phân phối công bố số liệu bán hàng; nhóm xe SUV, crossover cỡ trung phổ thông tại Việt Nam thực tế còn "chật chội" hơn nhiều. Những cái tên khác góp mặt có thể kể đến Subaru Forester, Skoda Karoq/Kodiaq, Volkswagen Tiguan, MG RX5, MG HS, Lynk & Co 01, Jaecoo J7, Haval H6 hay Geely Monjaro…



