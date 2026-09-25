Toyota làm ô tô điện mở rộng phạm vi hoạt động, cạnh tranh xe Trung Quốc

Toyota nổi tiếng với "sở trường" về xe hybrid, hãng ô tô Nhật Bản cũng khá thận trọng khi không dồn toàn bộ nguồn lực vào xe điện, trong bối cảnh ngành ô tô đầy biến động như hiện nay. Tuy nhiên, khi thị trường ngày càng cạnh tranh, nhất là sự xuất hiện ồ ạt của các mẫu mã đến từ Trung Quốc, nhà sản xuất ô tô bán chạy nhất thế giới được cho là đang chuẩn bị lấn sân sang mảng ô tô điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV).

Toyota được cho là đang chuẩn bị lấn sân sang mảng ô tô điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV) Ảnh: Toyota

Với nhiều người, EREV vẫn còn là một khái niệm còn khá mới mẻ, nhưng về cơ bản đây là xe điện được bổ sung thêm một động cơ xăng nhỏ dùng làm máy phát điện cho bộ pin để kéo dài phạm vi hoạt động. Điều này tạo nên sự khác biệt giữa chúng với dòng xe hybrid tự sạc (HEV) và hybrid cắm điện (PHEV) hiện tại của Toyota.

Theo Nikkei Asia, Toyota dự định bắt đầu sản xuất xe EREV vào tháng 4.2027. Tuy nhiên, các mẫu xe hiện chưa được đặt tên và sẽ không được bán trên toàn cầu, vì chúng được phát triển đặc biệt để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường Trung Quốc.

Tại Trung Quốc, xe EREV đang được quảng bá như một lựa chọn thay thế cho xe điện thuần túy. Loại xe này cũng ít phụ thuộc vào mạng lưới trạm sạc hơn nhờ có bình nhiên liệu và phạm vi hoạt động khá dài, thường vượt quá ngưỡng 1.000 km.

Toyota đặt mục tiêu sản xuất khoảng 200.000 xe EREV vào năm 2027 Ảnh: Toyota

Theo một số nguồn tin, Toyota đặt mục tiêu sản xuất khoảng 200.000 xe EREV vào năm 2027, trước khi tăng sản lượng hàng năm lên 400.000 xe vào năm 2028. Năm ngoái, Toyota đã bán được 200.000 xe điện, 180.000 xe PHEV và 4,433 triệu xe HEV trên thế giới.

Mặc dù chưa rõ liệu Toyota có giới thiệu các phiên bản EREV của những mẫu xe hiện có hay không, nhưng dòng xe điện của hãng tại Trung Quốc hiện bao gồm các mẫu sedan bZ3 và bZ7, SUV bZ3X; mẫu crossover bZ4X và crossover fastback bZ5. Ứng cử viên sáng giá nhất cho phiên bản EREV có thể được Toyota phát triển là Toyota bZ3X, vì người anh em GAC Aion V của nó đã có sẵn phiên bản EREV sử dụng động cơ 1.5 lít.

Các mẫu ô tô điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV) của Toyota chủ yếu hướng đến thị trường Trung Quốc Ảnh: Toyota

Hiện tại, chưa rõ công nghệ mở rộng phạm vi hoạt động có được Toyota áp dụng cho các mẫu xe điện của Toyota tại các thị trường khác hay không. Tuy nhiên, theo các chuyên gia trong ngành điều này dường như không phải là ưu tiên hàng đầu của hãng nhất là trong bối cảnh xe hybrid của Toyota đang bán rất chạy.