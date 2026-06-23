Mazda khẳng định màn hình cảm ứng cỡ lớn không gây xao nhãng hơn nút bấm

Sau khi ra mắt thị trường toàn cầu vào giữa năm ngoái, thế hệ mới của Mazda CX-5 bắt đầu được hãng xe Nhật Bản phân phối tại nhiều quốc gia trên thế giới. Mẫu xe crossover 5 chỗ này từng tạo ra không ít tranh cãi khi Mazda loại bỏ hoàn toàn các nút vật lý để thay bằng màn hình cảm ứng đa chức năng kích thước 15,6 inch tích hợp trên bảng táp-lô.

Nhiều người cho rằng, động thái của hãng xe Nhật Bản đi theo xu hướng hiện đại đồng thời cắt giảm chi phí và giúp khoang nội thất tinh gọn hơn. Tuy nhiên, số khác lại cho rằng, việc gom nhiều chức năng điều khiển vào màn hình cảm ứng sẽ khiến người dùng khó thao tác và dễ xao nhãng hơn khi lái xe.

Mazda loại bỏ hoàn toàn các nút vật lý để thay bằng màn hình cảm ứng đa chức năng kích thước 15,6 inch tích hợp trên bảng táp-lô trên CX-5 mới Ảnh: Mazda

Liên quan đến vấn đề này, trong một cuộc trả lời phỏng vấn với trang Motor1 vào tháng 2.2026, ông Matthew Valbuena, quản lý dự án công nghệ của Mazda cho rằng hãng đang "tập trung vào việc giảm thiểu sự xao nhãng của người lái". Trước đó, vào tháng 7.2025, ông Tamara Mlynarczyk, phụ trách quan hệ công chúng của Mazda Bắc Mỹ cũng cho biết, giao diện mới được hãng áp dụng trên CX-5 mới dựa trên phản hồi của khách hàng.

Giờ đây, một quan chức khác cũng ủng hộ quyết định của Mazda khi trang bị cho CX-5 màn hình kích thước lớn ở khu vực điều khiển trung tâm. Trao đổi với các phóng viên Tạp chí Drive của Úc, ông Koichiro Yamaguchi - Giám đốc dự án CX-5, giải thích lý do tại sao màn hình lớn lại an toàn hơn so với các nút điều khiển truyền thống. Điều đó nghe có vẻ trái ngược với trực giác nhưng cũng có lý do.

Cụ thể, ông Koichiro Yamaguchi, cho rằng: "Hệ thống điều hòa không khí có thể điều khiển bằng ngón tay, và nếu phải đặt nút bấm vật lý, nó sẽ ở vị trí thấp hơn. Khi đó, người lái phải nhìn xuống, và có đến 15 công tắc trông giống nhau. Điều đó có nghĩa người lái phải nhìn xuống và chọn đúng nút, do đó họ phải rời mắt khỏi đường. Vì vậy, tốt hơn là nên có hệ thống điều khiển này trên màn hình nhằm giảm thiểu sự phân tâm cho người lái".

Tuy nhiên, thực tế theo thời gian sử dụng phản xạ tự nhiên sẽ giúp người lái có thể sử dụng các nút bấm và núm xoay mà không cần rời mắt khỏi đường. Quan trọng là người lái cần thời gian để làm quen với vị trí của mọi chức năng, một khi đã quen, họ có thể sử dụng các điều khiển truyền thống mà không bị phân tâm nhiều.

Mazda đã "ghim" các chức năng thường dùng, chẳng hạn như cài đặt điều hòa, vào phía dưới màn hình Ảnh: Mazda

Để bào chữa cho điều này, Mazda đã "ghim" các chức năng thường dùng, chẳng hạn như cài đặt điều hòa, vào phía dưới màn hình. Ông Yamaguchi cũng để ngỏ khả năng đưa các nút bấm kiểu cũ trở lại trong các mẫu xe tương lai nhưng cho biết điều đó chỉ xảy ra dựa trên phản hồi của khách hàng.

Mazda CX-5 thế hệ mới không phải là mẫu xe Mazda duy nhất đi theo hướng này, mẫu Mazda 6e và CX-6e cũng có bảng điều khiển tối giản với màn hình thông tin giải trí kích thước lớn. Tuy nhiên, hai mẫu xe này sản xuất, phân phối tại Trung Quốc và ai cũng biết khách hàng Trung Quốc vốn rất thích màn hình lớn hơn.