Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe Giới tính

Suýt phải cắt bỏ dương vật bị 2 đai ốc kim loại siết chặt

Đình Tuyển
Đình Tuyển
05/05/2026 17:07 GMT+7

Nam bệnh nhân 38 tuổi, nhập viện trong trạng dương vật biến dạng, phù nề do bị 2 dị vật kim loại dạng đai ốc siết chặt.

Ngày 5.5, theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, các bác sĩ Khoa Ngoại Thận - Tiết niệu bệnh viện vừa phẫu thuật thành công, xử trí một trường hợp hy hữu khi bệnh nhân suýt phải cắt bỏ dương vật vì bị 2 đai ốc siết chặt trong thời gian dài.

Trước đó, nam bệnh nhân L.D.T (38 tuổi, ngụ tỉnh An Giang), được chuyển viện trong tình trạng dương vật biến dạng, phù nề, kèm 2 dị vật kim loại dạng đai ốc siết chặt. Qua khai thác bệnh sử được biết tình trạng này đã kéo dài khoảng 1 tháng trước khi nhập viện.

Suýt phải cắt bỏ dương vật bị 2 con ốc kim loại siết chặt - Ảnh 1.

Ê kíp bác sĩ đem máy cắt vào phòng mổ để cưa lấy dị vật cho bệnh nhân

ẢNH: Đ.T

Các bác sĩ lấy dị vật thành công sau 40 phút

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ tiến hành hội chẩn khẩn và quyết định phẫu thuật cấp cứu. Các bác sĩ ghi nhận 2 đai ốc kim loại hình lục giác, đường kính khoảng 3 cm, dày 1 cm, siết chặt vào thân dương vật; trong đó 1 đai nằm cách gốc dương vật khoảng 1 cm, đai còn lại cách khoảng 5 cm.

Do kích thước dị vật lớn, cấu trúc kim loại cứng và mức độ siết chặt kéo dài, các phương pháp tháo gỡ thông thường không thể áp dụng. Ê kíp buộc phải sử dụng máy cắt cấp cứu cầm tay để giải phóng vòng thắt. 

Sau khoảng 40 phút, các bác sĩ mới lấy dị vật thành công.

Ghi nhận sau khi loại bỏ dị vật, vùng da thân dương vật bệnh nhân bị loét, rỉ máu và xuất hiện mô hoại tử. Tình trạng hiện tại, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, vết mổ khô, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Suýt phải cắt bỏ dương vật bị 2 con ốc kim loại siết chặt - Ảnh 2.

2 dị vật là đai ốc kim loại được lấy ra khỏi dương vật bệnh nhân

ẢNH: Đ.T

Đến bệnh viện càng sớm càng tốt

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Công Thành, tình trạng vòng thắt bộ phận sinh dục là một cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm, việc đeo các dị vật dạng vòng như bệnh nhân trên có thể nhanh chóng gây tắc nghẽn tuần hoàn, khiến máu không lưu thông, dẫn đến sưng đau, tím tái, thậm chí hoại tử mô. Nếu không được xử trí kịp thời, bệnh nhân có nguy cơ đối mặt với các biến chứng nghiêm trọng như nhiễm trùng, tổn thương lan rộng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Bác sĩ cũng khuyến cáo, khi gặp tình trạng tương tự, người bệnh cần đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để được can thiệp. Ở giai đoạn sớm, bác sĩ có thể gây tê tại chỗ và tháo dị vật bằng các phương pháp đơn giản. Tuy nhiên, với những trường hợp dị vật kim loại lớn, cứng hoặc siết chặt lâu ngày, cần phải can thiệp phẫu thuật và sử dụng dụng cụ chuyên dụng để cắt bỏ. 

Trong những trường hợp nặng nhất, khi dương vật đã hoại tử kèm nhiễm trùng nghiêm trọng và không thể giải phóng vòng thắt, bệnh nhân có thể phải đối mặt với chỉ định cắt bỏ cơ quan này.

Bên cạnh đó, các bác sĩ cũng nhấn mạnh, người dân không nên tự ý xử lý tại nhà bằng các dụng cụ như kìm, cưa hay vật sắc nhọn để tháo dị vật, bởi điều này có thể gây thêm tổn thương, chảy máu và làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Tin liên quan

Chủ quan với vết loét, người đàn ông phải cắt dương vật vì ung thư

Chủ quan với vết loét, người đàn ông phải cắt dương vật vì ung thư

Sau khi anh T. được chỉ định sinh thiết tổn thương, kết quả xác nhận anh bị ung thư dương vật. Trước bệnh cảnh này, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt toàn bộ dương vật.

Khám phá thêm chủ đề

dương vật suýt mất dương vật dị vật hoại tử mô tắc nghẽn tuần hoàn cần thơ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận