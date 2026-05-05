Suýt phải cắt bỏ dương vật bị 2 đai ốc kim loại siết chặt

Ngày 5.5, theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, các bác sĩ Khoa Ngoại Thận - Tiết niệu bệnh viện vừa phẫu thuật thành công, xử trí một trường hợp hy hữu khi bệnh nhân suýt phải cắt bỏ dương vật vì bị 2 đai ốc siết chặt trong thời gian dài.

Trước đó, nam bệnh nhân L.D.T (38 tuổi, ngụ tỉnh An Giang), được chuyển viện trong tình trạng dương vật biến dạng, phù nề, kèm 2 dị vật kim loại dạng đai ốc siết chặt. Qua khai thác bệnh sử được biết tình trạng này đã kéo dài khoảng 1 tháng trước khi nhập viện.

Ê kíp bác sĩ đem máy cắt vào phòng mổ để cưa lấy dị vật cho bệnh nhân ẢNH: Đ.T

Các bác sĩ lấy dị vật thành công sau 40 phút

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ tiến hành hội chẩn khẩn và quyết định phẫu thuật cấp cứu. Các bác sĩ ghi nhận 2 đai ốc kim loại hình lục giác, đường kính khoảng 3 cm, dày 1 cm, siết chặt vào thân dương vật; trong đó 1 đai nằm cách gốc dương vật khoảng 1 cm, đai còn lại cách khoảng 5 cm.

Do kích thước dị vật lớn, cấu trúc kim loại cứng và mức độ siết chặt kéo dài, các phương pháp tháo gỡ thông thường không thể áp dụng. Ê kíp buộc phải sử dụng máy cắt cấp cứu cầm tay để giải phóng vòng thắt.

Sau khoảng 40 phút, các bác sĩ mới lấy dị vật thành công.

Ghi nhận sau khi loại bỏ dị vật, vùng da thân dương vật bệnh nhân bị loét, rỉ máu và xuất hiện mô hoại tử. Tình trạng hiện tại, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, vết mổ khô, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

2 dị vật là đai ốc kim loại được lấy ra khỏi dương vật bệnh nhân ẢNH: Đ.T

Đến bệnh viện càng sớm càng tốt

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Công Thành, tình trạng vòng thắt bộ phận sinh dục là một cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm, việc đeo các dị vật dạng vòng như bệnh nhân trên có thể nhanh chóng gây tắc nghẽn tuần hoàn, khiến máu không lưu thông, dẫn đến sưng đau, tím tái, thậm chí hoại tử mô. Nếu không được xử trí kịp thời, bệnh nhân có nguy cơ đối mặt với các biến chứng nghiêm trọng như nhiễm trùng, tổn thương lan rộng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Bác sĩ cũng khuyến cáo, khi gặp tình trạng tương tự, người bệnh cần đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để được can thiệp. Ở giai đoạn sớm, bác sĩ có thể gây tê tại chỗ và tháo dị vật bằng các phương pháp đơn giản. Tuy nhiên, với những trường hợp dị vật kim loại lớn, cứng hoặc siết chặt lâu ngày, cần phải can thiệp phẫu thuật và sử dụng dụng cụ chuyên dụng để cắt bỏ.

Trong những trường hợp nặng nhất, khi dương vật đã hoại tử kèm nhiễm trùng nghiêm trọng và không thể giải phóng vòng thắt, bệnh nhân có thể phải đối mặt với chỉ định cắt bỏ cơ quan này.

Bên cạnh đó, các bác sĩ cũng nhấn mạnh, người dân không nên tự ý xử lý tại nhà bằng các dụng cụ như kìm, cưa hay vật sắc nhọn để tháo dị vật, bởi điều này có thể gây thêm tổn thương, chảy máu và làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.