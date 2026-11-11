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    Suzuki XL7 hybrid giá từ 570 triệu, gây áp lực lên nhóm xe MPV 7 chỗ

    Chí Tâm
    Chí Tâm
    Bổ sung bản GL giá 569,9 triệu đồng, Suzuki XL7 2026 giảm giá khởi điểm 30 triệu so với trước, đồng thời nâng cấp hệ truyền động hybrid giúp tăng sức cạnh tranh trong phân khúc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ.

    Phân khúc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ tại Việt Nam tiếp tục cạnh tranh quyết liệt khi Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross, Hyundai Stargazer hay Honda BR-V liên tục tìm cách thu hút khách hàng. Trong bối cảnh đó, Suzuki vừa tung ra XL7 2026 - bản nâng cấp giữa vòng đời nhập khẩu từ Indonesia, với thay đổi lớn nhất nằm ở cơ cấu phiên bản và giá bán.

    Suzuki XL7 hybrid giá từ 570 triệu, gây áp lực lên nhóm MPV 7 chỗ - Ảnh 1.

    Hệ truyền động hybrid là "vũ khí" mạnh nhất giúp Suzuki XL7 cạnh tranh trong phân khúc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ

    ẢNH: SUZUKI

    Giữ lợi thế hybrid, giảm giá tiếp cận

    Điểm đáng chú ý là dù có giá thấp hơn, XL7 GL vẫn sử dụng hệ truyền động mild-hybrid giống bản GLX. Cụ thể, xe dùng động cơ xăng K15B dung tích 1.5 lít, sản sinh công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm, kết hợp hộp số tự động 4 cấp. Hệ thống Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS) gồm máy phát điện khởi động tích hợp ISG và pin lithium-ion, hỗ trợ động cơ khi tăng tốc, thu hồi năng lượng lúc giảm tốc và vận hành tính năng dừng, khởi động động cơ tự động.

    Khác với hybrid toàn phần, hệ thống trên XL7 không cho phép xe chạy độc lập bằng điện. Dù vậy, đây vẫn là khác biệt đáng chú ý khi các đối thủ MPV 7 chỗ cỡ nhỏ như Xpander, Veloz Cross, Stargazer hay BR-V... vốn sử dụng động cơ xăng truyền thống.

    Suzuki XL7 hybrid giá từ 570 triệu, gây áp lực lên nhóm MPV 7 chỗ - Ảnh 2.

    XL7 2026 là mẫu xe hybrid duy nhất trong phân khúc xe gia đình cỡ nhỏ dùng động cơ đốt trong tại Việt Nam hiện nay

    ẢNH: SUZUKI

    Theo thông số công bố, XL7 GL tiêu thụ 5,91 lít/100 km ở điều kiện hỗn hợp, trong khi bản GLX là 5,85 lít/100 km. Tuy nhiên, mức tiêu hao thực tế còn phụ thuộc điều kiện đường sá và cách lái.

    Xét về giá, XL7 GL thấp hơn Mitsubishi Xpander AT khoảng 28 triệu đồng, đồng thời rẻ hơn Toyota Veloz Cross CVT khoảng 68 triệu đồng. Việc kết hợp hộp số tự động và hệ truyền động hybrid nhẹ ở mức giá chưa tới 570 triệu đồng tạo thêm sức hút với người mua xe gia đình.

    Thiết kế cải tiến, tăng sức cạnh tranh

    Ở ngoại thất, XL7 2026 vẫn duy trì kiểu dáng MPV lai SUV cùng kích thước tổng thể tương tự trước đây. Những điều chỉnh tập trung vào lưới tản nhiệt hình thang, đèn sương mù, mâm hợp kim 16 inch, các chi tiết ốp đen và viền trang trí xám khói trên đèn hậu. Suzuki cũng bổ sung hai màu sơn mới, nâng tổng lựa chọn lên 7 màu.

    Khoang lái không thay đổi lớn về bố cục, chủ yếu làm mới một số chi tiết trên táp-lô và vô-lăng. Sự khác biệt giữa hai phiên bản thể hiện ở tiện nghi khi bản GLX có màn hình giải trí 10 inch, điều hòa tự động, kiểm soát hành trình và camera lùi; bản GL dùng màn hình nhỏ hơn, điều hòa chỉnh cơ và lược bỏ một số trang bị để giảm giá.

    Suzuki XL7 hybrid giá từ 570 triệu, gây áp lực lên nhóm MPV 7 chỗ - Ảnh 3.

    Bản GLX cao cấp được trang bị màn hình trung tâm 10 inch

    ẢNH: SUZUKI

    Dù có những cải tiến, XL7 vẫn còn hạn chế khi chỉ trang bị 2 túi khí và chưa có gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS. Trong khi đó, sức ép thị trường không nhỏ sau 9 tháng đầu năm 2026, XL7 bán 1.321 xe, giảm 28,4% so với cùng kỳ, còn Mitsubishi Xpander đạt 10.496 xe.

    Như vậy, phiên bản giá rẻ cùng lợi thế hybrid nhẹ có thể giúp XL7 tiếp cận thêm khách hàng ưu tiên chi phí đầu tư và sử dụng. Tuy nhiên, để thu hẹp khoảng cách với các đối thủ bán chạy, mẫu xe này vẫn phải cạnh tranh về trang bị, thương hiệu và chính sách bán hàng.

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