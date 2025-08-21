Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục Chọn nghề - Chọn trường

Swinburne Vietnam ra mắt chương trình 'Thiết kế Truyền thông'

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
21/08/2025 11:30 GMT+7

Vừa qua, Swinburne Vietnam đã chính thức triển khai chương trình đào tạo Thiết kế Truyền thông, mở ra cơ hội học tập chuẩn quốc tế cho các bạn trẻ đam mê lĩnh vực sáng tạo. Chương trình được kỳ vọng sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về nguồn nhân lực sáng tạo chất lượng cao tại Việt Nam và khu vực.

Swinburne Vietnam ra mắt chương trình 'Thiết kế Truyền thông'- Ảnh 1.

Đại diện Swinburne Australia và Swinburne Vietnam giới thiệu chương trình Thiết kế Truyền thông

Swinburne Vietnam chính thức triển khai chuyên ngành Thiết kế Truyền thông

Được biết, chương trình Cử nhân Thiết kế (Thiết kế Truyền thông) tại Swinburne Vietnam sẽ được đưa vào đào tạo từ tháng 9.2025 tại Hà Nội và TP.HCM. Điều này sẽ mở ra cơ hội tiếp cận nền giáo dục chuẩn quốc tế cho sinh viên Việt Nam, đồng thời góp phần đào tạo đội ngũ nhân lực sáng tạo chất lượng cao trong lĩnh vực Thiết kế Truyền thông.

GS Blair Kuys - Trưởng khoa Thiết kế và Kiến trúc tại Đại học Công nghệ Swinburne - Úc, cho biết: "Chương trình Thiết kế Truyền thông của Swinburne hiện nằm trong TOP 100 chương trình hàng đầu trên thế giới về thiết kế. Đây cũng là một trong những chương trình đào tạo về thiết kế lâu đời nhất tại Úc, và chúng tôi rất vui khi ngành học này được chính thức triển khai tại Việt Nam".

Swinburne là một trong những trường Đại học đầu tiên tại Úc tích hợp công nghệ vào giảng dạy Thiết kế, điều này đã tạo nên nhiều điểm khác biệt trong đào tạo. "Nhiều người coi AI có thể là mối đe dọa với ngành thiết kế, chúng tôi lại xem đó là cơ hội - một công cụ hỗ trợ giúp các nhà thiết kế làm việc hiệu quả hơn", GS Blair Kuys cho biết thêm.

Swinburne Vietnam ra mắt chương trình 'Thiết kế Truyền thông'- Ảnh 2.

Theo TS Hoàng Việt Hà - Giám đốc Swinburne Vietnam, điểm nổi bật của chương trình đào tạo Thiết kế Truyền thông tại Swinburne chính là sự kết hợp giữa công nghệ và con người, giữa học thuật và thực tiễn. "Tại Swinburne, chúng tôi đào tạo sinh viên cách ứng dụng công nghệ để tạo ra các giải pháp thiết kế có tác động thực sự đến xã hội. Một ý tưởng chỉ có giá trị khi nó được triển khai hiệu quả - và đó chính là điều chương trình của chúng tôi hướng đến", ông cho biết.

Swinburne cũng đặc biệt chú trọng việc gắn kết giảng dạy với trải nghiệm thực hành và môi trường làm việc thực tế. Theo chia sẻ từ các đại diện, mục tiêu của Swinburne trên toàn cầu là đào tạo sinh viên có kỹ năng nghề nghiệp vững vàng, khả năng thích ứng cao và sẵn sàng gia nhập thị trường lao động ngay sau khi tốt nghiệp.

Những lợi thế nổi bật của chương trình Thiết kế Truyền thông tại Swinburne Vietnam

Theo chia sẻ từ đại diện Swinburne, chương trình đào tạo chuyên ngành Thiết kế Truyền thông tại Swinburne Vietnam được chuyển giao toàn bộ từ Swinburne Úc. Sinh viên tốt nghiệp sẽ nhận bằng cử nhân từ Swinburne University of Technology, Australia - trường đại học nằm trong TOP 300 các đại học hàng đầu thế giới (theo bảng xếp hạng QS, 2025).

Bên cạnh đó, chương trình Thiết kế Truyền thông của Swinburne cũng được xếp trong top 150 chương trình tốt nhất toàn cầu theo ngành học (QS, 2025), phản ánh chất lượng đào tạo chuyên sâu, cập nhật xu hướng và đáp ứng tốt nhu cầu thực tiễn.

Swinburne Vietnam ra mắt chương trình 'Thiết kế Truyền thông'- Ảnh 3.

Chương trình học được thiết kế gắn liền với thực tiễn doanh nghiệp, thông qua các dự án thực tế, kỳ thực tập chuyên ngành và hợp tác chặt chẽ với các đối tác chiến lược trong lĩnh vực thiết kế và truyền thông. Đây là cơ hội để sinh viên tiếp xúc sớm với môi trường làm việc chuyên nghiệp, xây dựng năng lực cạnh tranh và tích lũy kinh nghiệm thực tế ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Ngoài ra, sinh viên được học tập trong môi trường hiện đại với hệ thống phòng học, studio và trang thiết bị công nghệ tiên tiến, hỗ trợ tối đa cho quá trình thực hành và sáng tạo. Đồng thời, Swinburne Vietnam cũng chú trọng phát triển các kỹ năng công dân toàn cầu như tư duy phản biện, kỹ năng giao tiếp, khả năng thích ứng - những yếu tố cần thiết để thành công trong lĩnh vực thiết kế truyền thông hiện đại.

Nhờ bằng cấp quốc tế, trình độ tiếng Anh tốt và kinh nghiệm thực tế sớm, sinh viên tốt nghiệp có nhiều cơ hội nghề nghiệp triển vọng với mức thu nhập cạnh tranh trên thị trường lao động trong nước và quốc tế.

Swinburne Vietnam là chương trình đào tạo hợp tác giữa Swinburne University of Technology (Australia) và Trường Đại học FPT. Swinburne xếp thứ 291 các trường đại học tốt nhất thế giới (QS, 2025). Tại Việt Nam, Swinburne được biết đến nhiều hơn với vai trò là nhà tài trợ cho các quán quân cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" trong suốt hơn 20 năm qua.

Thông tin liên hệ:


Khám phá thêm chủ đề

Swinburne Vietnam Thiết kế Truyền thông Hoàng Việt Hà Trường đại học FPT Đại học Công nghệ Swinburne truyền thông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận