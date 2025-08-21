Swinburne Vietnam ra mắt chương trình 'Thiết kế Truyền thông'

Đại diện Swinburne Australia và Swinburne Vietnam giới thiệu chương trình Thiết kế Truyền thông

Swinburne Vietnam chính thức triển khai chuyên ngành Thiết kế Truyền thông

Được biết, chương trình Cử nhân Thiết kế (Thiết kế Truyền thông) tại Swinburne Vietnam sẽ được đưa vào đào tạo từ tháng 9.2025 tại Hà Nội và TP.HCM. Điều này sẽ mở ra cơ hội tiếp cận nền giáo dục chuẩn quốc tế cho sinh viên Việt Nam, đồng thời góp phần đào tạo đội ngũ nhân lực sáng tạo chất lượng cao trong lĩnh vực Thiết kế Truyền thông.

GS Blair Kuys - Trưởng khoa Thiết kế và Kiến trúc tại Đại học Công nghệ Swinburne - Úc, cho biết: "Chương trình Thiết kế Truyền thông của Swinburne hiện nằm trong TOP 100 chương trình hàng đầu trên thế giới về thiết kế. Đây cũng là một trong những chương trình đào tạo về thiết kế lâu đời nhất tại Úc, và chúng tôi rất vui khi ngành học này được chính thức triển khai tại Việt Nam".

Swinburne là một trong những trường Đại học đầu tiên tại Úc tích hợp công nghệ vào giảng dạy Thiết kế, điều này đã tạo nên nhiều điểm khác biệt trong đào tạo. "Nhiều người coi AI có thể là mối đe dọa với ngành thiết kế, chúng tôi lại xem đó là cơ hội - một công cụ hỗ trợ giúp các nhà thiết kế làm việc hiệu quả hơn", GS Blair Kuys cho biết thêm.

Theo TS Hoàng Việt Hà - Giám đốc Swinburne Vietnam, điểm nổi bật của chương trình đào tạo Thiết kế Truyền thông tại Swinburne chính là sự kết hợp giữa công nghệ và con người, giữa học thuật và thực tiễn. "Tại Swinburne, chúng tôi đào tạo sinh viên cách ứng dụng công nghệ để tạo ra các giải pháp thiết kế có tác động thực sự đến xã hội. Một ý tưởng chỉ có giá trị khi nó được triển khai hiệu quả - và đó chính là điều chương trình của chúng tôi hướng đến", ông cho biết.

Swinburne cũng đặc biệt chú trọng việc gắn kết giảng dạy với trải nghiệm thực hành và môi trường làm việc thực tế. Theo chia sẻ từ các đại diện, mục tiêu của Swinburne trên toàn cầu là đào tạo sinh viên có kỹ năng nghề nghiệp vững vàng, khả năng thích ứng cao và sẵn sàng gia nhập thị trường lao động ngay sau khi tốt nghiệp.

Những lợi thế nổi bật của chương trình Thiết kế Truyền thông tại Swinburne Vietnam

Theo chia sẻ từ đại diện Swinburne, chương trình đào tạo chuyên ngành Thiết kế Truyền thông tại Swinburne Vietnam được chuyển giao toàn bộ từ Swinburne Úc. Sinh viên tốt nghiệp sẽ nhận bằng cử nhân từ Swinburne University of Technology, Australia - trường đại học nằm trong TOP 300 các đại học hàng đầu thế giới (theo bảng xếp hạng QS, 2025).

Bên cạnh đó, chương trình Thiết kế Truyền thông của Swinburne cũng được xếp trong top 150 chương trình tốt nhất toàn cầu theo ngành học (QS, 2025), phản ánh chất lượng đào tạo chuyên sâu, cập nhật xu hướng và đáp ứng tốt nhu cầu thực tiễn.

Chương trình học được thiết kế gắn liền với thực tiễn doanh nghiệp, thông qua các dự án thực tế, kỳ thực tập chuyên ngành và hợp tác chặt chẽ với các đối tác chiến lược trong lĩnh vực thiết kế và truyền thông. Đây là cơ hội để sinh viên tiếp xúc sớm với môi trường làm việc chuyên nghiệp, xây dựng năng lực cạnh tranh và tích lũy kinh nghiệm thực tế ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Ngoài ra, sinh viên được học tập trong môi trường hiện đại với hệ thống phòng học, studio và trang thiết bị công nghệ tiên tiến, hỗ trợ tối đa cho quá trình thực hành và sáng tạo. Đồng thời, Swinburne Vietnam cũng chú trọng phát triển các kỹ năng công dân toàn cầu như tư duy phản biện, kỹ năng giao tiếp, khả năng thích ứng - những yếu tố cần thiết để thành công trong lĩnh vực thiết kế truyền thông hiện đại.

Nhờ bằng cấp quốc tế, trình độ tiếng Anh tốt và kinh nghiệm thực tế sớm, sinh viên tốt nghiệp có nhiều cơ hội nghề nghiệp triển vọng với mức thu nhập cạnh tranh trên thị trường lao động trong nước và quốc tế.

Swinburne Vietnam là chương trình đào tạo hợp tác giữa Swinburne University of Technology (Australia) và Trường Đại học FPT. Swinburne xếp thứ 291 các trường đại học tốt nhất thế giới (QS, 2025). Tại Việt Nam, Swinburne được biết đến nhiều hơn với vai trò là nhà tài trợ cho các quán quân cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" trong suốt hơn 20 năm qua. Thông tin liên hệ: Website: https://swinburne-vn.edu.vn/

Fanpage Swinburne Vietnam: https://www.facebook.com/swinburnevntoday (Hotline 093 940 3555)

Fanpage Swinburne Vietnam - HCMC: https://www.facebook.com/SwinburneHCM (Hotline 038 714 8555)

Fanpage Swinburne Vietnam - Danang: https://www.facebook.com/SwinburneDanang (Hotline 089 663 0555)

Fanpage Swinburne Vietnam - Can Tho: https://www.facebook.com/SwinburneCanTho (Hotline 034 876 6555)



