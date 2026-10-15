Sydney Sweeney và Scooter Braun vướng nghi vấn rạn nứt giữa tin đồn đính hôn

Theo Radar Online hôm 14.10, người đẹp gợi cảm Sydney Sweeney và Scooter Braun được cho là đã đính hôn sau hơn 1 năm hẹn hò. Tuy nhiên, thay vì vui mừng trước thông tin về đám cưới, một số người thân cận với cặp đôi lại bày tỏ sự lo lắng. "Đây có thể là một mối quan hệ dẫn đến thảm họa. Có nhiều dấu hiệu đáng lo ngại và mọi người cho rằng chuyện tình này sẽ kết thúc trong nước mắt", một nguồn tin nội bộ nhận định.

Mập mờ về tài chính khiến cặp đôi rạn nứt?

Mối quan hệ giữa ngôi sao bộ phim The White Lotus (29 tuổi) và "ông trùm âm nhạc" Scooter Braun (45 tuổi) được cho là tiến triển với tốc độ chóng mặt. Theo các nguồn tin, Sydney Sweeney đã chuyển đến sống tại căn biệt thự trị giá 65 triệu USD của Scooter Braun ở Los Angeles (Mỹ) chỉ trong vòng một tháng sau khi chuyện tình cảm của họ trở nên nghiêm túc.

Việc Scooter Braun bị nghi âm thầm can thiệp vào các hoạt động kinh doanh của Sydney Sweeney được cho là có thể trở thành nguyên nhân khiến chuyện tình của cặp đôi tan vỡ Ảnh: AP

Dù cả hai đều sở hữu khối tài sản đáng kể, nhưng những vấn đề tài chính liên quan đến hoạt động kinh doanh có thể trở thành trở ngại lớn nhất trong mối quan hệ này. Một nguồn tin tiết lộ với Radar Online rằng Sydney Sweeney không được bạn trai tiết lộ đầy đủ về một số lợi ích tài chính có thể liên quan đến hoạt động kinh doanh của cô, bao gồm nền tảng dự đoán kết quả thể thao Novig - nơi nữ diễn viên sở hữu cổ phần và thương hiệu nội y Syrn do cô sáng lập vào đầu năm 2026. "Scooter chưa tiết lộ các khoản đầu tư với Sydney", nguồn tin cho biết, đồng thời cáo buộc Scooter Braun đã âm thầm can thiệp vào một số hoạt động phía sau hậu trường mà nữ diễn viên không hay biết, theo cách có thể mang lại lợi ích tài chính cho chính anh.

Nguồn tin cũng cáo buộc Scooter Braun từng tìm cách dàn xếp một hoạt động quảng bá tại giải quần vợt Mỹ mở rộng bằng cách sắp xếp để Sydney Sweeney ngồi cạnh một lãnh đạo cấp cao của Novig. Tuy nhiên, kế hoạch này bất thành do không thể thu xếp được vé như dự kiến. Đáng chú ý, ngôi sao The Housemaid được cho là hoàn toàn không biết mục đích thực sự đằng sau việc sắp xếp chỗ ngồi nói trên. Trong khi đó, thương hiệu nội y mới ra mắt của Sydney Sweeney cũng đang đối mặt với những khó khăn ban đầu. Các nguồn tin nội bộ cho rằng doanh số bán hàng thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng, buộc những người liên quan phải tổ chức các cuộc họp nhằm tìm giải pháp cải thiện tình hình kinh doanh.

Ngoài những nghi vấn về tài chính, mối quan hệ giữa người đẹp tóc vàng và Scooter Braun còn được cho là tồn tại sự chênh lệch về mức độ gắn bó tình cảm. Một số bạn bè thân thiết của cặp đôi tin rằng Scooter Braun dành nhiều tình cảm và sự quan tâm cho Sydney Sweeney hơn những gì nữ diễn viên thể hiện với bạn trai. Theo một nguồn tin, mối quan hệ hiện tại vẫn tiếp diễn bởi "nó đang thỏa mãn cái tôi của cả hai". Tuy nhiên, người này cho rằng yếu tố đó có thể không đủ để duy trì tình cảm lâu dài.

Sydney Sweeney và Scooter Braun lần đầu vướng tin đồn hẹn hò vào mùa hè năm 2025, trước khi công khai mối quan hệ trên Instagram vào mùa xuân năm 2026. Nữ diễn viên từng dành những lời ngọt ngào cho bạn trai, gọi anh là "người đàn ông có trái tim rộng lượng nhất mà tôi từng biết" và là "người chỉ xuất hiện một lần trong đời". Dù vậy, một số nguồn tin thân cận vẫn lo ngại rằng sau khoảng thời gian yêu đương đầy say đắm, cặp đôi có thể đang tiến đến một cuộc chia tay ồn ào thay vì một đám cưới như mong đợi.