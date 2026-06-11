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Giải trí Đời nghệ sĩ

Sydney Sweeney lên tiếng về những cảnh nóng táo bạo trên màn ảnh

Thanh Chi
Thanh Chi
11/06/2026 21:45 GMT+7

Trước những lời chỉ trích về vai diễn trong loạt phim 'Euphoria' với nhiều cảnh khoe thân táo bạo, gây tranh cãi, Sydney Sweeney cho biết cô là một diễn viên và đó là công việc của mình.

Sydney Sweeney lên tiếng về những cảnh nóng gây tranh cãi trên màn ảnh - Ảnh 1.

Sydney Sweeney tại buổi ra mắt Euphoria mùa 3 ở California (Mỹ) tháng 4.2026

ẢNH: AFP

Thời gian qua, Sydney Sweeney liên tục gây tranh cãi với những cảnh "nóng" táo bạo, gây tranh cãi trong mùa 3 của loạt phim ăn khách Euphoria. Mặc dù tác phẩm đã khép lại, những cuộc bàn luận về nhân vật Cassie Howard do cô thủ vai vẫn tiếp diễn. Thậm chí những phân cảnh khêu gợi, khoe thân quá đà trên màn ảnh tác động không ít đến hình tượng của mỹ nhân sinh năm 1997 ngoài đời thực.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với Vanity Fair, Sydney Sweeney cho biết cô không gặp vấn đề gì khi quay những cảnh táo bạo trong mùa mới nhất của Euphoria vì cô chỉ đang hóa thân thành một nhân vật. Ngôi sao 29 tuổi nói về quá trình làm việc với Sam Levinson - người sáng tạo loạt phim: "Anh ấy gửi cho tôi toàn bộ kịch bản và trong đó đã có sẵn tất cả các cảnh của Cassiee, cả những cảnh nóng liên quan đến OnlyFans và sau đó anh ấy gọi cho tôi, chúng tôi đã cùng nhau thảo luận về mọi thứ".

Cô tiếp tục: "Anh ấy hỏi tôi cảm thấy thế nào về điều đó và tôi nói với anh ấy rằng tôi hiểu rõ mình đang hóa thân thành một nhân vật khác. Tôi có đồng ý với các quyết định của Cassie không? Cá nhân tôi có đưa ra những lựa chọn đó không? Tất nhiên là không".

Sydney Sweeney lên tiếng về những cảnh nóng gây tranh cãi trên màn ảnh - Ảnh 2.

Sydney Sweeney bên cạnh Sam Levinson - nhà sáng tạo loạt phim Euphoria

ẢNH: AFP

Bất chấp phản ứng tiêu cực của khán giả, Sydney Sweeney phân định rạch ròi giữa vai diễn và đời thực. Người đẹp 9X nhấn mạnh mình chỉ đang tham gia một vai diễn, trong một loạt phim truyền hình. Cô nói rõ: "Tôi là một diễn viên và đó là công việc của tôi, những gì trên phim là cuộc đời của Cassie và để thể hiện nhân vật một cách trọn vẹn, đúng như ý muốn. Tôi muốn hiện thực hóa tầm nhìn của Sam Levinson từ đó thể hiện nhân vật Cassie theo cách dễ tổn thương và điên rồ nhất có thể".

Sweeney cũng tiết lộ với Vanity Fair rằng nhân vật của cô trong mùa 3 đã có màn múa cột "điên cuồng" tại câu lạc bộ thoát y nhưng đã bị cắt khỏi phim. Nữ diễn viên cho biết Sam Levinson đã gọi cho cô sau khi hoàn thành cảnh quay này và giải thích rằng chúng không phù hợp với tập phim. "Tôi phản ứng kiểu: 'Tôi hoàn toàn hiểu'. Nhưng tôi chắc chắn là rất thất vọng rồi. Thế rồi anh ấy nói: 'Có lẽ chúng ra nên phát sóng nó như là cảnh hậu trường hoặc cảnh bị cắt'. Tôi liền đáp lại: 'Làm ơn đi, vì tôi đã bỏ rất nhiều công sức vào đó'".

Sydney Sweeney lên tiếng về những cảnh nóng gây tranh cãi trên màn ảnh - Ảnh 3.

Sydney Sweeney nổi tiếng với hình tượng gợi cảm trên màn ảnh lẫn ngoài đời

ẢNH: AFP

Cuối tháng 5, khi Euphoria khép lại, Sydney Sweeney lại làm "dậy sóng" cộng đồng mạng khi đăng những ảnh hậu trường, trong đó ghi lại tạo hình gợi cảm, táo bạo của cô trong một vài cảnh phim gây tranh cãi. Cô được cho là đáp trả những bình luận chỉ trích mình khi kèm dòng trạng thái: "Đó gọi là… diễn xuất". Trước đó, những cảnh phim của Cassie trong Euphoria liên tục hứng "gạch đá". Một số khán giả lên án loạt phim vì tình dục hóa các nhân vật quá mức, nhất là khi ở hai mùa đầu, họ chỉ mới là những học sinh trung học.

Hồi đầu tháng 6, Sam Levinson chia sẻ với tờ The New York Times rằng ban đầu mình đã cân nhắc không đưa bất kỳ cảnh khỏa thân nào vào phim. Tuy nhiên, Sydney Sweeney đã phản ứng: "Anh đùa à? Tôi đang đóng vai một người mẫu OnlyFans đấy".

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Trước những lời chỉ trích nhắm vào vai diễn gây tranh cãi trong 'Euphoria', Sydney Sweeney đáp trả bằng loạt hình ảnh hậu trường 'nóng mắt'. Trước đó, cô gây 'choáng' với nhiều cảnh nóng bỏng, thậm chí gần như khỏa thân trong mùa mới của loạt phim.

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