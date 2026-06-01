Sydney Sweeney đáp trả khi bị chỉ trích khoe thân quá đà trên màn ảnh

Hôm 31.5, mùa 3 của loạt phim Euphoria chính thức khép lại. Trên trang Instagram hơn 21 triệu người theo dõi, Sydney Sweeney tạm biệt vai diễn bằng những khoảnh khắc của cô và đồng nghiệp trên phim trường. Một số bức ảnh cho thấy ngôi sao 29 tuổi tạo dáng khêu gợi trong những trang phục cắt xẻ gợi cảm thậm chí "kiệm vải", gần như khỏa thân khi hóa thân thành nhân vật Cassie Howard. Loạt ảnh khiến khán giả nhớ đến những phân cảnh gây tranh cãi của ngôi sao 9X trong tác phẩm. Bên cạnh những bức hình là dòng trạng thái: "Đó được gọi là… diễn xuất". Nhiều khán giả cho rằng đây là cách Sweeney đáp trả những bình luận rằng cô khoe thân quá đà, lạm dụng cảnh "nóng" trong loạt phim.

Sydney Sweeney trở thành cái tên gây bàn tán, thậm chí tranh cãi dữ dội kể từ khi mùa 3 của loạt phim ăn khách Euphoria (HBO) ra mắt vào ngày 12.4 vừa qua. Nữ diễn viên tiếp tục vào vai Cassie Howard, cô gái nóng bỏng, vướng nhiều "drama" và bị mắc kẹt trong những mối quan hệ độc hại. Trong mùa mới của loạt phim, nhân vật có nhiều cảnh bán khỏa thân, khỏa thân đầy táo bạo, làm dấy lên nhiều tranh cãi.

Nhân vật Cassie khiến Sydney Sweeney đối mặt với những lời chỉ trích mỗi tuần vì vai diễn chủ yếu tập trung vào việc nhân vật này bước vào thế giới OnlyFans và kiếm tiền bằng việc sản xuất nội dung khiêu dâm. Nhiều ý kiến cho rằng mỹ nhân 9X khoe thân quá đà, bị lợi dụng cảnh khêu gợi để hút khách. Một số người thậm chí cho rằng bộ phim đã "làm nhục" hình ảnh của Sweeney. Trong nhiều phân cảnh "nóng mắt", hình ảnh nhân vật Cassie hóa trang thành một em bé, ngậm ti giả khiến người xem choáng váng, chỉ trích quá phản cảm.

Không chỉ có những tranh cãi ở mùa 3, nhân vật Cassie Howard cũng từng gây sốc với những cảnh táo bạo ở hai mùa trước.

Trái với những bình luận tiêu cực từ công chúng, Sydney Sweeney luôn có bạn trai Scooter Braun đứng về phía mình. Một nguồn tin độc quyền tiết lộ với Page Six rằng nhà sản xuất âm nhạc này hoàn toàn ủng hộ Sweeney, bao gồm cả những cảnh quay táo bạo của cô trong loạt phim ăn khách của HBO.

"Scooter hoàn toàn không có vấn đề gì với những cảnh quay táo bạo của Sydney trong Euphoria hay bất kỳ công việc nào khác mà cô ấy làm với tư cách là một diễn viên. Anh ấy hoàn toàn hiểu rằng đó là một phần công việc của cô ấy và tôn trọng sự tận tâm của cô ấy đối với nghề diễn", nguồn tin thân cận chia sẻ. Người này cũng cho biết mối quan hệ tình cảm của cặp đôi rất bền vững và họ luôn dành sự tin tưởng cho nhau. "Scooter không phải là kiểu người cảm thấy bị đe dọa bởi công việc của cô ấy hay cố gắng kiểm soát những vai diễn mà cô ấy đảm nhận. Anh ấy vô cùng ủng hộ sự nghiệp của bạn gái và tự hào về tất cả những gì cô ấy đã đạt được", nguồn tin nói thêm.

Trên podcast Second Thought hồi tuần trước, Scooter Braun cũng thừa nhận anh là một người hâm mộ của Euphoria mùa 3. "Tôi đang xem. Tôi hơi thiên vị, tôi thích nó. Đã có một màn trình diễn tuyệt vời của một nữ diễn viên nào đó", nhà sản xuất 44 tuổi bày tỏ.

Sydney Sweeney sinh năm 1997, bắt đầu đóng phim từ 2009 và được đông đảo khán giả biết đến nhờ loạt phim Euphoria. Vai diễn táo bạo, gợi cảm của người đẹp khiến cô được nhắc đến như một trong những "biểu tượng gợi cảm" mới của màn ảnh Mỹ trước khi ngập trong tranh cãi. Ngoài tác phẩm trên, ngôi sao này còn ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim: The White Lotus (2021), Reality, Christy, Anyone but You, Madame Web, The Housemaid… Ngoài đời, Sydney Sweeney theo đuổi phong cách gợi cảm, phóng khoáng. Cô nhiều lần vướng tranh cãi, trong đó có vụ treo nội y lên bảng hiệu Hollywood để quảng bá cho thương hiệu đồ lót riêng.